Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Emprendimiento y Liderazgo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La billetera digital que le apuesta a la formalización de los pequeños comercios

Que sea posible que la señora del aguacate o el señor de las flores, sin necesidad de ir a un banco, tengan historial financiero, sus clientes los puedan ubicar en Google y hasta reciban pagos sin usar efectivo, de eso se trata.

Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
10 de octubre de 2025 - 08:00 p. m.
José Manuel Ayerbe, CEO de Dale.
José Manuel Ayerbe, CEO de Dale.
Foto: Publicaciones Semana - GUILLERMO TORRES

¿Le ha pasado que cuando tiene que hacer un envío de plata desde su celular, se equivoca en un solo número y termina enviando el dinero a otra persona? Pero no solo eso, lograr que se la devuelvan es toda una lotería. Por esa razón la gente de Dale, que es la billetera digital del Grupo Aval, el conglomerado financiero dueño de Banco de Bogotá, Occidente, Av Villas y Popular, se lanzó a personalizar esa identificación, así cada vez que usted necesite hacer una transferencia, lo hará a un nombre y no a un número. La probabilidad de equivocarse...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

startup

emprendimiento

Emprendimiento y liderazgo

fintech

edutech

José Manuel Ayerbe

Dale

Grupo Aval

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.