La billetera digital que le apuesta a la formalización de los pequeños comercios

José Manuel Ayerbe, CEO de Dale. Foto: Publicaciones Semana - GUILLERMO TORRES

¿Le ha pasado que cuando tiene que hacer un envío de plata desde su celular, se equivoca en un solo número y termina enviando el dinero a otra persona? Pero no solo eso, lograr que se la devuelvan es toda una lotería. Por esa razón la gente de Dale, que es la billetera digital del Grupo Aval, el conglomerado financiero dueño de Banco de Bogotá, Occidente, Av Villas y Popular, se lanzó a personalizar esa identificación, así cada vez que usted necesite hacer una transferencia, lo hará a un nombre y no a un número. La probabilidad de equivocarse...