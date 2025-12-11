David Luna y sus propuestas a la presidencia: “No le dejen la política solo a los políticos”

Lo dice el precandidato a la presidencia de la República, en este nuevo espacio que busca poner el tema del emprendimiento de alto impacto en la agenda política colombiana. David Luna, quien fue ministro TIC, asegura que si es elegido en las urnas su trabajo se moverá sobre cuatro pilares: “La tecnología no es el fin sino el medio para dignificar vidas”, “Modernizar el Estado es también hacer al Estado humano y entender el problema del ciudadano para resolvérselo”, “No hay una verdadera innovación sin inclusión” porque hay regiones del país a las que el Gobierno no voltea ni a mirar y, sobre todo en estos tiempos de IA: “La tecnología no reemplaza el talento, lo potencia”. Esta es la primera salida de “Estado X”, una serie de entrevistas en alianza entre El Espectador y Andrés Bilbao, uno de los cofundadores de Rappi, que se publicará cada miércoles. En este capítulo: reforma tributaria, creación de empresas, la forma de promover la innovación y no atajarla con regulación; habla de Bre-b, de la crisis fiscal, de infraestructura, de seguridad, de narcotráfico, de subsidios, de educación, de conectividad y de la crisis de la salud.