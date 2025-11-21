De Wall Street a Bogotá y con un liderazgo basado en las personas por encima de las cifras

Se llama Álvaro Orbes y está detrás de una compañía de renting, Rentandes, que viene creciendo a doble dígito y que en cinco años se duplicó como negocio. A nivel de activos productivos, tienen una flota de 1.200 unidades en todo el país valoradas por encima de los 230 mil millones de pesos. Pero su modelo no es el tradicional enfocado en un número, a pesar de que lo respaldan: “Todas las semanas en nuestro comité directivo estamos diciendo cuánto vendimos en la semana, cómo está la cartera y cuántas sesiones de meditación hizo cada uno para acostumbrarnos a vivir en presencia”, nos dijo. Lo suyo tiene una buena dosis de “autoconocimiento” y por eso es nuestro invitado en Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador, una charla con Edwin Bohórquez Aya.