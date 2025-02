Decisiones a pesar de la incertidumbre: consejos para emprendedores

La velocidad de ejecución es clave en el mundo empresarial, y la falta de decisiones puede generar estancamiento. Foto: Geralt / Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La incertidumbre es un elemento inherente al mundo empresarial, y si bien puede generar miedo o indecisión, también es una oportunidad para el crecimiento y la innovación. Existen situaciones inciertas a la hora de ejecutar una idea de negocio que pueden llevar a los emprendedores a sentirse estancados o incluso, a llenarse de pensamientos que sustenten eso de pensar en “botar la toalla” en su proceso.

Para Diana Hoyos, la emprendedora que estudió economía, la pandemia le brindó una oportunidad que transformó en un “negocio ecosostenible”. A pesar de su miedo inicial a las abejas, se atrevió a recibir enjambres rescatados. La incertidumbre la ha acompañado por temporadas, poniéndola a prueba en su deseo de mantenerse en el mercado colombiano. “Cuando varias de mis abejas murieron durante un invierno muy fuerte y no sabía qué hacer, pensé en tirar la toalla. También tuve épocas de ventas muy bajas y contemplé desistir, pero decidí seguir el ejemplo de mis propias abejitas, y eso me dio fuerzas para continuar”.

Los desafíos a la hora de crear algo no “benefician” o “perjudican” según la edad. Gladys Galeano es un ejemplo a seguir, fabrica prendas de vestir y muñecos que abrazan a las personas que se sienten solas y deprimidas. Esta colombiana de 71 años creó un inclusivo negocio en medio de la pandemia y cuando recorre sus pasos afirma que hay que abrazar todo lo que traiga consigo el emprendimiento para tomar decisiones coherentes.

“Muchas veces al final de un día o una semana en la que no has generado ventas, te puedes sentir frustrado porque has pagado un espacio para exhibir y vender tu negocio, y al hacer el balance del día o la semana te vas en números rojos, porque pagas transporte, alimentos y estás con las manos vacías”, eso, como ella misma lo cuenta, no la ha hecho desistir, al contrario, cree que no existe algo que le genere arrepentimiento, “cada paso bueno y no tan afortunado ha sido vital para el aprendizaje de nuestra compañía, a pesar de la incertidumbre”.

Aunque el panorama puede ser desafiante, estos momentos traen consigo estrategias para aumentar la probabilidad de hacer elecciones informadas y bien fundamentadas. ¿Cómo aplicarlas? En Emprendimiento y liderazgo de El Espectador le damos algunos consejos para hacerlo:

Lo primero que debe saber es que, el progreso es más importante que la perfección

En un entorno donde usted no sabe a ciencia cierto qué va a pasar, la perfección no es siempre posible ni necesaria. Los emprendedores deben aprender a ser cómodos con la idea de que no siempre hay una solución perfecta. La clave está en tomar decisiones basadas en lo que se sabe, probar, ajustar y seguir avanzando. Es preferible tomar decisiones rápidamente y ajustarlas según sea necesario, que no tomar ninguna decisión y quedar estancado.

Actúe con agilidad y revise el progreso

En circunstancias cambiantes, la flexibilidad es clave. Toma decisiones basadas en la información que tienes y ajusta tu rumbo según sea necesario. Revisa tu progreso regularmente y adapta tu estrategia si es necesario. Aquí también es importante mantener la calma, recuerde que la ansiedad puede nublar su juicio, así que las pausas en el proceso pueden ayudarle a centrarse y a pensar de manera más clara y lógica.

De acuerdo con un estudio del BID Lab en América Latina, un 64% de los/las emprendedores de alto impacto participantes presenta niveles moderados de ‘burnout’ o ‘desgaste profesional’; un 20% tiene claros síntomas de burnout severo y 3 de cada 10 emprendedores exhiben síntomas de malestar psicológico.

La toma de decisiones impulsa la innovación

Este es un componente clave del emprendimiento, y para hacerlo es necesario tomar decisiones para avanzar en el desarrollo de nuevos productos, servicios o modelos de negocio. La incertidumbre puede ser una oportunidad para cuestionar lo establecido y encontrar soluciones creativas. Al tomar decisiones arriesgadas, un emprendedor puede descubrir nuevas formas de hacer las cosas que podrían ser más eficientes o disruptivas.

Recuerde que es inevitable la incertidumbre, pero no la acción

Siempre existirá un grado de desconocimiento en el camino del emprendimiento, pero la acción está bajo su control. En lugar de esperar a tener toda la información, un emprendedor debe ser capaz de avanzar con lo que tiene y aprender sobre la marcha. Cuanto más rápido se actúe, más rápido se aprenderá y se mejorarán las decisiones futuras.

Aunque la incertidumbre esté presente, esta inspira la confianza en su equipo y en posibles inversores

El liderazgo en tiempos inciertos es una característica muy valorada, porque demuestra que el emprendedor tiene una visión clara y está dispuesto a actuar para alcanzarla. La capacidad de tomar decisiones firmes, incluso cuando no se tiene toda la información, demuestra determinación y capacidad de liderazgo.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚