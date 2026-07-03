Diez peticiones al nuevo presidente de Colombia para que las pequeñas empresas sobrevivan

Este es un listado de 10 peticiones que emprendedores, expertos académicos y mentores del ecosistema de negocios de Colombia le hacen al nuevo presidente Abelardo de la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo, para lograr que las nacientes empresas logren ser sostenibles y no fracasen en los primeros años. Van desde temas tributarios hasta asuntos de educación en colegios y universidades. Lo dicen personas que viven esos dolores a diario con sus negocios y que buscan no solo crear empleos de calidad sino empresas capaces de cambiar la realidad económica del país.