Dos españoles montaron una fintech para ayudar a los micronegocios de Latam

“Treinta es una startup fintech fundada en Colombia en agosto de 2020. Es una aplicación móvil que ayuda a los micronegocios de Latinoamérica a ser más eficientes y aumentar sus ingresos a través de la digitalización. A través de la app, los micronegocios pueden tener un registro de sus ventas, fiado, enviar recordatorios de pago, enviar recibos digitales, tener una gestión de inventario y configurar una tienda virtual. Todo de manera totalmente gratuita”. Así nos presentaron esta compañía, el día que nos escribieron, vía Whatsapp. “Yo ya llevaba un tiempo viviendo en Colombia y el mercado me parecía muy interesante. Mi cofundador vivía en México para ese entonces y vimos que la cultura de los micronegocios en los dos países era muy similar, por lo que decidimos empezar en Colombia, ya que este es un país en el que los inversionistas tienen los ojos puestos por su talento y su crecimiento económico”, nos contaba Man Hei Lou, quien junto a Lluis Cañadell creó Treinta. Por eso, para conocer su historia, los dos contestaron nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Lluís: tengo 27 años y soy graduado de Administración de Empresas y Maestría en Finanzas por ESADE Business School, Barcelona, España.

Man: tengo 28 años y soy graduado de Administración de Empresas por ESADE Business School, Barcelona, España.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Lluís: Treinta nace en 2020 con la misión de convertirse en el socio de referencia de las pequeñas y microempresas de Latinoamérica, desarrollando productos que logren su digitalización y su inclusión financiera. Nuestro primer producto fue una aplicación móvil gratuita que ayuda a los negocios a tener digitalizado un registro de sus ventas y gastos, fiados e inventario.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lluís: Priorizando la ejecución. Siempre hemos tenido una mentalidad de lanzar cosas lo más rápido posible e iterar con feedback real de los usuarios.

Man: Largas horas de trabajo, aprendiendo de todo (diseño, producto, tecnología) y hablando mucho con nuestros usuarios.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Lluis: Hemos hecho varias rondas de inversión con inversionistas internacionales, mayoritariamente de los Estados Unidos. Cada vez hay más fondos de inversión institucionales que se fijan en Latinoamérica para buscar oportunidades de inversión y vieron en Treinta una oportunidad gigante para digitalizar grande parte de la economía de la región.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Lluis: Treinta está cambiando la vida de millones de micronegocios, permitiéndoles subsistir y mejorar su bienestar económico. Estamos ayudando a gente que, de media, le queda poco más de un salario mínimo al mes, para lograr llegar a más clientes y ser más eficientes.

6. ¿Soy feliz?

Lluís: Disfruto enormemente lo que hacemos en Treinta y al mismo tiempo siento una enorme responsabilidad porque tenemos la oportunidad de hacer algo que cambie completamente la vida de gran parte de la gente de Latinoamérica.

Man: Sí, me encanta lo que estamos creando y el impacto generado. Además de vivir en la mejor región del mundo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Lluís: Sin importar el precio que me puedan dar, no contemplaría venderla. Estoy cumpliendo un sueño y no habría incentivo económico que me hiciera cambiar de opinión.

Man: No espero venderla pronto, ahora mi foco está en hacer crecer Treinta mucho más.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Lluís: Lo más duro psicológicamente para mí fue al inicio cuando probamos la primera versión con negocios. Nos lanzamos a las calles, estábamos todavía al inicio de la pandemia y costó mucho encontrar usuarios que quisieran probar la app.

Man: Los primeros meses fueron duros mentalmente. Dejaba un trabajo estable con muy buena progresión a emprender con salario 0. La incertidumbre de si Treinta iba a ser exitosa y cuánto tiempo podía vivir con mis ahorros hizo que quisiera dar el 200% de mí.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lluís: Estoy cumpliendo un sueño, pero todavía nos queda mucho por hacer. Queremos llegar a 10 veces más micronegocios y poder ofrecerles muchos más productos y servicios.

Man: Parte de mi sueño de ser mi propio jefe se está cumpliendo, pero todavía queda mucho por hacer y quiero convertir Treinta en la empresa tecnológica más grande de Latinoamérica y del mundo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Man: Nos toca seguir trabajando duro para darle más productos a nuestros usuarios y que de verdad podamos mejorar la calidad de sus vidas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Man: Sí, los productos de tecnología que se basan en software tienen el poder de ser escalables de manera rápida y exponencial sin que eso tenga una repercusión equivalente en la estructura de costos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Lluis: Tratamos de conocer a todos los inversionistas antes de aceptar su inversión para saber si serán los socios adecuados para contribuir al éxito de Treinta.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Man: Habría fichado algunos perfiles con experiencia desde el primer día para prevenir errores evitables.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Lluís: Me inspiran mucho los pequeños negocios que hoy tenemos el honor de servir, es gente demasiado trabajadora y talentosa.

Man: Mis padres siempre han tenido su pequeño negocio en Barcelona. Ellos siempre me han inspirado a emprender y en el momento que decidimos crear una empresa enfocada a micronegocios, sentí un vínculo muy grande

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Lluís: No, el fracaso llega cuando te rindes y eso nunca lo consideré.

Man: Errores miles. ¿Pensar en tirar la toalla? A veces. Pero tener un buen cofundador y que nos apoyemos en todo momento es la clave para poder triunfar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Man: Somos parte de Y Combinator, la aceleradora de startups más importante del mundo basada en Silicon Valley, que tiene una comunidad gigante de emprendedores en América Latina.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Lluís: Tengo la convicción de que Treinta es la empresa que tiene el mayor potencial de mejorar la vida de más gente en Latinoamérica. Los micronegocios representan un tercio de la economía de Latinoamérica y gran parte del segmento más vulnerable.

Man: Lo que estamos creando impacta a millones de microempresarios como también a la nueva generación de emprendedores de startups tecnológicas (ya se han creado 2 startups de exempleados de Treinta).

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Lluís: Mi mayor deseo es seguir igual de involucrado como lo estoy ahora con Treinta, que ya se habría convertido en la empresa de más impacto de la región.

Man: Quiero seguir creciendo Treinta en todos los niveles.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Lluís: Me prestaron todo el apoyo en los momentos iniciales, ánimos en los complicados y admiración en los exitosos.

Man: Gracias a ellos pudimos empezar Treinta y siempre les estaré agradecido por la convicción que tenían en nosotros.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Lluis: Por supuesto, a nosotros muchas personas del ecosistema nos ayudaron al inicio y nos siguen ayudando. Cuando empiezas tu startup, te das cuenta de que existe una red muy amplia de personas que está empujando por ti. Colombia tiene un potencial descomunal, faltan todavía muchos emprendedores que quieran cambiar el mundo y nosotros estaremos para apoyarles.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Lluís: Suelo decir que el proceso de reclutamiento es el más importante que tenemos en Treinta y estoy muy orgulloso del talento que tenemos. Somos más de 250 personas con perfiles muy diversos repartidos en 7 países de Latinoamérica.

Man: Sin nuestro equipo no estaríamos aquí. Nuestro proceso de selección es duro, menos del 0.3% de los candidatos entran a Treinta y confió en mi equipo plenamente.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Lluís: Soy capaz de articular una visión de negocio clara y ambiciosa.

Man: Me defino como una persona que mezcla los negocios, la tecnología y los procesos

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Lluís: Todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas. Un aprendizaje de lo más importante fue que la gente se va a mover mucho más por una gran misión que con cualquier otro incentivo.

Man: Como fundador, me toca aprender algo nuevo todos los días y ser muy abierto a diferentes opiniones para hacer crecer nuestra empresa.

