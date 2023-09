La ‘startup’ colombiana que acaba de conseguir US$5 millones en inversión

La startup ofrece "soluciones individualizadas a cada colegio" para "anticipar el flujo de efectivo y optimizar la gestión administrativa". Foto: Pexels

La noticia se leía así: “Educapital, la primera Edufintech colombiana, atrae inversión por US$5 millones para crecer su operación”. Entonces indagamos un poco más. “Es la primera plataforma tecnológica que ofrece servicios financieros y soluciones administrativas al sector educativo. Fue fundada en el 2021 con el propósito de solventar las necesidades de colegios e instituciones educativas que enfrentan desafíos constantes en su flujo de efectivo”. De ahí que se identifiquen como fintech, pues “su enfoque se centra en la optimización administrativa, logrando reducciones en los costos operativos, mejoras en los indicadores de cartera vencida y al mismo tiempo, un fortalecimiento de la relación entre las instituciones educativas y los padres de familia”.

Como la cifra no es nada despreciable para una compañía en crecimiento, buscamos a la cabeza de la startup para entender el fondo de la noticia, Andrea Ramírez, socia y gerente de Educapital, pues la compañía ya suma “una comunidad de más de 6.000 familias a través de 18 colegios” con gestión documental, flujo de caja anticipado, recaudo y gestión de cartera. “Después de comprender las dificultades que tiene cada colegio, decidimos crear una plataforma tecnológica que ofrece soluciones financieras reales, ágiles y efectivas, y que se adaptara a las necesidades tanto de las instituciones educativas como de los padres de familia. Todo eso lo hace Educapital, para que los colegios se enfoquen en su labor de educar”.

¿Qué van a hacer con los US$5 millones, en detalle?

Con los recursos de la nueva ronda de inversión vamos a seguir creciendo. Estos US$5 millones nos van a permitir fondear la compra de cartera de muchas más instituciones educativas. Si bien es una gran suma que nos da las alas que necesitamos para expandir nuestra cobertura a muchas más familias, es poco comparado con el potencial de mercado y las necesidades de las instituciones educativas. Por esta razón, hemos creado una estructura que nos permite acceder a más capital de inversionistas institucionales en la medida en que agotemos esta primera ronda de inversión. Tenemos muchas solicitudes de colegios de Bogotá y el resto del país que aún no hemos atendido. Hasta ahora estamos raspando la superficie del mercado colombiano. Con los recursos recibidos en esta ronda de inversión y con el andamiaje que hemos formado para poder acceder a inversionistas institucionales, estamos en capacidad de acelerar nuestro crecimiento y atender a muchos más colegios en todo el territorio nacional.

Igualmente, estos recursos y la capacidad de acceder a inversionistas institucionales, nos va a permitir ampliar nuestro portafolio de productos de tal manera que podamos atender las necesidades individualizadas de los colegios. Ya estamos trabajando en nuevas ofertas de financiación a instituciones educativas y esperamos tener estos nuevos productos en el mercado en el corto plazo.

Mientras muchas compañías de tecnología despiden a sus empleados, ustedes reciben inversión: ¿Qué fue lo que atrajo a esos inversionistas? ¿Qué condiciones pusieron para invertir?

Educapital es un caso único, es la combinación de una fintech y una compañía que le apuesta a la educación y al capital humano. Esa propuesta ha sido atractiva para todos nuestros stakeholders. Mientras la tesis de muchas compañías de tecnología depende de crecer exorbitantemente para poder llegar a una eventual rentabilidad, el modelo de negocio de Educapital ha demostrado ser rentable y sostenible aún en la escala que tenemos hoy en día. Adicionalmente, es evidente para los inversionistas que nuestros productos contribuyen a fortalecer el desempeño financiero de los colegios, permitiéndoles enfocarse en mejorar sus ofertas educativas. Esta colaboración entre Educapital y los colegios aporta al desarrollo y bienestar del país. Esa simbiosis es muy atractiva para los inversionistas. Hemos demostrado que podemos tener un modelo de negocio rentable, sostenible y escalable, al mismo tiempo que contribuimos a la sociedad. Hoy en día los inversionistas no solo buscan una rentabilidad financiera, sino también generar un impacto positivo en la sociedad. En Educapital estamos logrando ambas cosas.

Bloomberg ha dicho, de acuerdo con varios de sus index, que está muy costosa la financiación para startups y les ha tocado acudir a deuda de riesgo. ¿Ustedes están lejos de esa realidad?

Es cierto, la reducción de la liquidez a nivel global producto de la nueva realidad de tasas de interés ha dificultado la financiación de startups durante los últimos meses y años. Si bien nosotros no somos ajenos a la situación general de los mercados, la rentabilidad y sostenibilidad de nuestro modelo de negocio, así como una adecuada estructuración, nos ha permitido acceder a capital de inversionistas institucionales que no suelen apoyar a las startups de tecnología. Las condiciones de los mercados institucionales de capital son mucho más favorables que aquellas que las startups suelen encontrar en los mercados de capital de riesgo. Lograr acceder al mercado de capitales institucional y no tener como única opción el mercado de capital de riesgo es y seguirá siendo una de las principales fortalezas de Educapital.

Tras esta inversión, ¿qué tanto espera crecer la compañía vista en números (empleados, tecnología, crecimiento inorgánico, etc)?

Nuestra meta de corto plazo es triplicar nuestra huella actual. Queremos mantener un balance sano entre crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad. Para nosotros es muy importante crecer, pero aún más importante es atender bien a nuestros colegios y familias. En ningún momento queremos poner en riesgo la buena calidad de nuestro servicio ni la confianza que han depositado en nosotros miles de familias. Sé que esto no suena al discurso típico de una startup donde el crecimiento acelerado suele ser la principal meta, pero la sostenibilidad y el crecimiento responsable son parte de nuestro ADN corporativo.

Triplicar nuestra huella implicará un crecimiento similar de nuestro equipo. Igualmente, implica seguir invirtiendo en nuestra plataforma tecnológica para estar constantemente encontrando mayores eficiencias y mejores ofertas para nuestros clientes. En cuanto a crecimiento inorgánico, siempre estamos y estaremos dispuestos a considerarlo en la medida en que existan oportunidades que tengan sentido, pero nuestro foco real es el del crecimiento orgánico.

