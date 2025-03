“El 46% de las empresas son de mujeres” y de ellas el 97% son microempresas

El objetivo es acelerar el negocio de mujeres emprendedoras. Foto: Pexels

“Favorecer el emprendimiento femenino no solo es socialmente justo e igualitario, sino que es importante para la eficiencia económica. Reconocemos la visión y el deseo de contribuir que tienen nuestras emprendedoras colombianas para así construir una Colombia más prospera, esa es la economía que estamos desarrollando”, dijo Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, Industria y Turismo, justo en medio del lanzamiento de la primera edición de la Semana Nacional del Emprendimiento Femenino, en uno de los tantos eventos que esta semana buscan destacar el papel de la mujer en la sociedad.

Pero, ¿qué representan las mujeres en el sector empresarial nacional?Unos datos para entender su dimensión: “El 46% de las empresas que existen en Colombia son empresas de mujeres. Un total de 717.000, que generan más de 942.000 empleos. Ustedes tienen un impacto gigante en la economía, en la generación de empleo, en hacer que muchas más personas tengan una mejor calidad de vida, que puedan generar los ingresos que necesitan sus familias”, dijo Yeinni Patiño, vicepresidenta de Competitividad y Cooperación de Confecámaras.

Y si desgranamos más y más la información, la ejecutiva explicó: “El 97 % de esas 717.000 son microempresas, el 9 % se crean como sociedades, y el 81 % como persona natural”. Se refiere a casos como el de Yaqueline Hernández Albán, la emprendedora detrás de Crecert Specialty Coffee, quien cuenta que “para hacer realidad el proyecto, trabajamos muy duro mi familia y yo, junto con un grupo de caficultores apasionados por el café. Realizamos actividades de investigación en los procesos de cosecha, postcosecha y comercio. Además, mi equipo administrativo y de calidad se encarga de desarrollar la imagen corporativa, estandarizar los productos y crear estrategias comerciales que satisfagan a nuestros clientes. Cabe destacar que siempre tomamos en cuenta sus recomendaciones y estamos en un proceso constante de mejora”.

O, por ejemplo, el que tiene que ver con Liza Herrera y Mónica Cortés, las emprendedoras detrás de Mommies, “es un espacio innovador creado para el bienestar integral de las mamás, desde un enfoque de bienestar, empoderamiento y autocuidado. Nació de la necesidad de encontrar equilibrio entre la maternidad, y el ser mujer, convirtiéndose en una red de apoyo, donde se fomenta la comunidad, el crecimiento personal y la posibilidad de ser mujer más allá de la maternidad. En el primer piso se encuentra la zona para mamás y papás, donde hay espacios de coworking, servicio de cafetería, biblioteca, salas de reuniones y de descanso y en el segundo piso funciona un playground para niños con espacios lúdicos y de entretenimiento. Es un concepto innovador en el que las mamás pueden sentirse acompañadas en este proceso de criar y seguir construyendo sus propios sueños”.

El gran desafío para personas como Yaqueline, Liza, Mónica y las otras 717.000 mujeres que lideran sus negocios, que en su mayoría son pequeños negocios o emprendimientos, es “seguir creciendo, innovado y fortaleciendo sus negocios para que su impacto sea aún mayor”, dijo Patiño, y eso tiene que ver con temas de capital, de productividad y con la posibilidad de unirse a lo que se ha llamado ‘iniciativas clúster’, donde además se pueden conectar entre empresarias para hacer negocios en conjunto.

Durante el evento, le preguntaron a las mujeres qué acciones podrían ejecutar ahora mismo para que sus empresas crecieran y contribuyeran más al desarrollo del país. En ese instante contestaron: “Contratar personal”, “estudiar”, “delegar”, “capacitar”, “tecnificar”, “buscar socias”, “salir de la zona de confort”, “marketing”, “empoderar”, “transformación digital”, “alianzas”, “financiamiento”, “perder el miedo al qué dirán”, “capital semilla”, “innovación” y “estrategia”, entre muchas otras.

En el panel de discusión, la voz de las emprendedoras fue la de Ana Ortiz, de Boutique Fem, quien dijo que hoy los retos en una sociedad machista todavía son muchos y evidentes, así que no se trata de retos para las mujeres emprendedoras, sino para las mujeres en general, argumentó: “A una mujer no se le escucha de la misma manera que se le escucha a un hombre, únicamente porque vivimos en una sociedad machista... Si las mujeres no nos apoyamos, ese es un desafío muy grande, falta de sororidad en la sociedad. Una de las mejores estrategias que implementamos desde Boutique Fem es empoderar, que tú seas tu fan número uno, dejemos los miedos. Yo inicié con 100 copas menstruales en mi habitación, me costó $ 400.000 de la época, y hoy puedo decir que hemos vendido más de 50.000 copas menstruales en Colombia”.

Según otros datos entregados en el evento, "el 41% de las mujeres emprende en busca de autonomía financiera y flexibilidad, demostrando su capacidad de innovación y adaptación. Su impacto también se refleja en la movilidad empresarial, ya que el 33% de las empresas que logran crecer y avanzar en el mercado cuentan con una mujer como representante legal, evidenciando su papel clave en la evolución y consolidación de los negocios".

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚