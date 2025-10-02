“El 4x1.000 está desincentivando la digitalización”: Marcela Torres, de Nu

La tecnología va más rápido que la regulación, es lo que llevamos años escuchando desde que la disrupción de la era digital comenzó a impactar en todos los renglones de la economía. Y por eso Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, en esta entrevista para El Espectador, habla del 4X1.000, de los cambios que ella cree que necesita la regulación de todo el sistema financiero, pues parte de esa legislación es del siglo pasado y tiene más de 40 años; se refiere al gota a gota, cuenta lo que le aprendió a David Vélez, creador de NuBank; cuenta las cifras del negocio en el que se mueven con velocidad y deja ver hacia dónde están encaminando la compañía que desde que llegó al país, hizo que incluso sus competidores empezaran a ofrecer rentabilidad en las cuentas de ahorro, algo que antes brillaba por su ausencia. La conversación completa para Emprendimiento y Liderazgo, a continuación.