24 de octubre de 2025 - 04:00 p. m.
El colombiano que emprendió a los 13 años y hoy tiene una multinacional en EE. UU.
Autodidacta, comenzó escribiendo código y creó su primera empresa siendo menor de edad. Recibió el apoyo de su padre, quien le ayudó a cerrar sus primeros negocios, cuando el boom del desarrollo de software está creciendo. Se fue a Inglaterra, entendió que era posible crear negocios de escala global, volvió con otra mentalidad, pasó por Shark Tank y hoy lidera una compañía que, con IA, automatiza procesos para otras empresas logrando que sean más ágiles y exitosas. Los fondos de inversión ya le han invertido más de USD 5 millones, fue ganador del Premio Nacional al Talento Joven 2021 y es el invitado de esta semana en Emprendimiento y Liderazgo, conducido por Edwin Bohórquez Aya, gerente digital de El Espectador.
