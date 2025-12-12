Logo El Espectador
12 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.

El colombiano que, sin ser ingeniero, creó una app de educación interactiva y llegó a EE.UU.

Camilo Peñalver no estudió ingeniería, pero tiene claro que la tecnología es un vehículo para generar cambios sociales.

Sin plata, pero con muchas ganas, aprendió a programar por internet y creó Gurwi, “una aplicación de aprendizaje visual, interactivo y multilingüe que tiene el objetivo de ser usada para enseñar acerca de cualquier cosa”, “mostrándole a los jóvenes que aprender también puede ser divertido y facilitando la inmersión en la lectura”, me dijo.

Su emprendimiento educativo es tan bueno que ganó un hackathon global de apps móviles organizado por RevenueCat, pero no pudo ir a Estados Unidos a reclamar los USD 15.000 porque no tenía la visa, sin embargo, le giraron el dinero y hasta apareció en las pantallas principales de Times Square. La entrevista completa aparece en este espacio de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador.

Edwin Bohórquez Aya

Edwin Bohórquez Aya

Unidad de Video

