Él crea bebidas artesanales inspiradas en sabores de Antioquia

Él es Santiago Ortega el emprendedor detrás de "Artesanal Drinks". Foto: Cortesía Artesanal Drinks

“Nuestro emprendimiento inició en el año 2020 en medio de la pandemia, debido a que nuestra actividad económica se vio directamente afectada, nos dimos a la tarea de buscar la manera de generar una alternativa para obtener un ingreso rentable y sostenible. Analizamos y decidimos comercializar varios de los productos líderes que vendía en mi negocio Bar Dubai. Sabíamos lo mucho que les gustaba a nuestros clientes y decidimos transformarlo y darle un más valor significativo, así que nos enfocamos en tres pilares, precio, producto y presentación.

Nuestros clientes, amigos y familiares fueron ese impulso que necesitábamos para dar a conocer lo que ahora es Artesanal Drinks, un producto fabricado con mucho amor para complacer gustos, alegrar los días con sabores exquisitos y llenar de emociones sus hogares. Para nosotros fue un desafío y un reto constante para nuestras capacidades, ya que no solo se incrementaban las ventas al detal, sino que también eran muchas las personas que veían en nuestro producto una excelente alternativa de ingresos y quisieron ser parte de nuestro proyecto para venderlo también“, así lo cuenta Santiago Ortega, el emprendedora detrás de esta idea de negocio gastronómico. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

39 años, Administración de Empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea surgió a raíz de la búsqueda de ingresos. Nos encontrábamos en pandemia y como mis negocios eran un bar y una fonda, obviamente se encontraban cerrados, así que creamos sangrías y cócteles artesanales con diferentes sabores y en una presentación exclusiva que pudiéramos llevar a todos los hogares, así que creamos una marca que se llama Artesanal Drinks.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En nuestro bar manejábamos unos cocteles que le gustaban demasiado a nuestros clientes, la crema de whisky y la piña colada, así que en compañía de mi esposa comenzamos a pensar de qué forma podríamos llevar estos productos a los hogares de todos nuestros consumidores, y de ahí también surgió la idea de crear las sangrías, un producto que preparábamos en reuniones y que a todos nos encantaba, hacíamos diferentes muestras combinando con las frutas, así fuimos ampliando nuestras propuestas, trabajando en el diseño de la presentación, la etiqueta y las botellas. Así fue como le dimos forma a Artesanal Drinks.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Contaba con tres máquinas granizadoras, fui vendiéndolas a medida que el mismo negocio me lo iba pidiendo, teniendo en cuenta que la dinámica de producción iba creciendo exponencialmente.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos generando empleo, alianzas con otros emprendedores y acompañando momentos importantes para las familias, creando un sello personal y haciendo alusión a nuestro lema “Artesanal Drinks, alegramos tu día”, ya que a través de nuestros productos y las diferentes presentaciones que ofrecemos somos un gran aliado en todas las celebraciones.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz y orgulloso de todo lo que hemos logrado.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En el momento no lo vendería. En este momento estamos trabajando para seguir creciendo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es difícil porque son demasiadas las responsabilidades y los retos que genera todo esto, hay momentos en donde no siempre se obtienen los resultados deseados, sin embargo, siempre tenemos el enfoque de seguir innovando y creando nuevas propuestas.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Como emprendedor es muy satisfactorio ver crecer un proyecto, sabemos que aún nos falta demasiado, pero estamos en el proceso de llevarlo a otros niveles.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos trabajando en muchas cosas, entre muchas, en el diseño de un cambio de imagen por algo más fresco, moderno, interesante y que nos permita abrir nuevos mercados.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Efectivamente. Durante estos cuatro años se ha demostrado que con nuestros productos hemos impactado a muchas personas siendo un complemento en las celebraciones de fechas especiales con las diferentes propuestas que manejamos y aún más, la variedad de sabores tan exquisitos. Adicional a esto, manejamos la estrategia de venta al por mayor para que otras personas se beneficien con la venta de nuestros productos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estamos encaminados a crecer y consideramos que la persona que quiera hacer parte de nuestro proyecto es porque nos va a aportar desde su conocimiento, experiencia y va a hacer que este proyecto llegue a otro nivel, pero sin duda no podría ser cualquier persona.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Asumir como dueño que puedo cumplir muchas funciones al mismo tiempo, teniendo en cuenta que puedo delegar a otros para que me puedan apoyar en diferentes ámbitos como el registro de pedidos, la compra de insumos, despachos y entregas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi inspiración y motivación siempre ha sido mi familia, es mi motor para sacar adelante todo lo que me propongo. Admiro a las personas que son líderes que siempre buscan estrategias y oportunidades de negocios, tomo como referente sus consejos y experiencias compartidas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Desde que comenzamos ha sido un reto constante, con variables, pero no he tenido ese pensamiento de abandonar, todo lo contrario, cada temporada es una motivación más para crear nuevas propuestas.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Desde el 2020 he participado en diferentes cursos que me han brindado orientación, capacitación y asesoría por parte de la Gerencia de Desarrollo Económico de la alcaldía de Bello del cual estoy inmensamente agradecido por su apoyo y confianza, ellos me han dado la posibilidad de participar en diferentes eventos y ferias donde siempre tratamos de sobresalir con todo lo que ofrecemos, siendo reconocidos por el compromiso, esfuerzo y amor en la ruta del emprendimiento, logrando ser uno de los seis ganadores entre 75 participantes al concurso Productos Hechos con el Corazón Bellanita realizado en alianza con el Centro Comercial Parque Fabricato, este sí que fue un premio a la constancia y dedicación.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Mi visión es poder consolidar la marca para que sea un sello de sabor distintivo en todas las celebraciones especiales.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años nos vemos con una planta de producción grande, con nuestros productos en los principales almacenes de cadena, con muchos colaboradores y materializando el sueño de haber consolidado una empresa con la marca de Artesanal Drinks.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es el pilar más importante desde que iniciamos, mi esposa ha sido mi apoyo incondicional y es mi mano derecha y mis amigos han sido una pieza fundamental, desde el principio han creído en nuestro proyecto, siempre nos han apoyado, recomendado y motivado.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Totalmente, de hecho, hemos sido unos aliados constantes de varios emprendedores y por medio de nuestras propuestas de detalles especiales los integramos dando a conocer sus ideas de negocio y apoyándolos también.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

En mi equipo de trabajo todos se han “puesto la 10″ como se dice coloquialmente, porque desde el inicio confiaron y creyeron en nuestro proyecto, siendo partícipes como colaboradores y sacando adelante todo lo que planificábamos. Un agradecimiento enorme a Claudia, Laura, Nicolle, Juanda, Nubia, Nana, Michell y Milton por su desempeño, labor y compromiso.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Lo que caracteriza a Artesanal Drinks es el servicio, la puntualidad de las entregas y la variedad de propuestas para todas las fechas especiales. Lo que me diferencia del resto es el sabor tan exquisito, la búsqueda constante de complacer las necesidades de los clientes con propuestas innovadoras y creando alianzas con diferentes emprendedores.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que la dedicación, disciplina, capacitación, buena planeación, estrategias y esfuerzo tiene su recompensa, somos capaces de hacer lo que queremos si nos lo proponemos y trabajamos para ello.

