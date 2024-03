Él creó un laboratorio musical para darle identidad a las marcas

Él es Carlos Aristizábal, el emprendedor detrás de "THE MUSIC LAB". Foto: Cortesía THE MUSIC LAB

“Mi emprendimiento, como todas las buenas ideas, empezó con una conversación entre conocidos. Luego, en mi intimidad, empecé a darle forma pensando en cómo podíamos llevar la música a esos lugares poco explorados. Un día, en una tarde de amigos, fuimos a un restaurante y le dije al dueño qué podría pasar si alguien decidiera poner la música y “quitarle” el problema de elegir una playlist para poner en su establecimiento. Hicimos el experimento y nos encantó el resultado. Así fue como empezamos a darle forma a nuestro emprendimiento y le dimos la bienvenida a THE MUSIC LAB”, de esta manera llegó la historia de esta idea de negocio a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Carlos Aristizábal el emprendedor detrás de este laboratorio musical y esto fue lo que nos contó:.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

41 años, Administración de Negocios y Alta Gerencia.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Me gusta la música desde que tengo uso de razón, así que esta idea de negocio empezó con un iPod cuando logré entender cuáles eran los gustos musicales de las personas. Eso me llevó a pensar que todos teníamos una banda sonora y que así mismo la tenían muchas marcas alrededor. Empecé a explorar con preguntas importantes cómo las marcas podían hablar también un lenguaje musical y ahí fue que nació THE MUSIC LAB, un espacio de experimentación para hacer que las marcas tuvieran una identidad musical y tocar lo más profundo de las personas para que se conectaran con ellas de una manera distinta.

THE MUSIC LAB tiene en la actualidad 25 empleados y tiene presencia en más de 10 países alrededor del mundo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Como todas las buenas ideas empezó en una conversación entre amigos. Luego, en mi intimidad, empecé a darle forma pensando cómo podíamos llevar la música a esos lugares poco explorados. Un día, en una tarde de amigos, fuimos a un restaurante y le dije al dueño qué podría pasar si alguien decidiera poner la música y “quitarle” el problema de elegir una playlist para poner en su establecimiento. Hicimos el experimento y nos encantó el resultado.

Entendí que se trataba de la importancia de lo que hacíamos y ahí poco a poco fueron llegando clientes distintos, hasta que después de mucho trabajo pude llegar a Offcorss, ese fue mi primer experimento con una marca real y en un centro comercial con un entorno donde la música empezó a tener otro impacto.

Estuvimos un año investigando y escribiendo el proyecto, empezamos a entender temas de musicalización de espacios comerciales, música ambiental y lo poco que se conocía en ese momento de neuromarketing. Hicimos un plan de negocio, análisis de la competencia que existía en el país y afuera en la región, hasta que logramos tener lista la idea y materializarla para ponerla en marcha.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El proyecto empezó en sociedad con dos amigos. Cada uno usó recursos y deudas propias, que después fueron pagadas con otros ingresos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Mi labor principal es que las personas entren a una tienda con unas emociones y puedan salir contagiados de otras, eso solo lo logra la música.

6. ¿Soy feliz?

Profundamente feliz por varios aspectos, pero principalmente por uno y es que logré tener la fortuna, hasta hoy, de hacer de mi principal hobby un negocio estable y vivir de él, siento que eso es un privilegio.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si se presentara una oportunidad interesante, sí.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Creo que emprender es como la música, tiene todos los géneros, matices y ritmos. Por momentos su melodía es suave, en otros es fuerte, sacude y provoca un sinnúmero de emociones. A veces hay que bajarle el volumen y muchas más hay que subírselo para encontrar el equilibrio.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si, aunque me gustaría llegar a más países con THE MUSIC LAB.

10.¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Quizás aquí valga la pena responder que al son que nos toquen bailamos, nosotros queremos llevar la música a tantos espacios y tantos lugares como sea posible, queremos darle ese lugar que siempre se ha merecido y trabajamos en llevar a las marcas a tener una identidad auditiva y musical importante en diferentes mercados.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Tan escalable como una buena canción en un pentagrama. Gracias a la forma como fue concebida la infraestructura de nuestro modelo de negocio, hoy por hoy 100 % escalables, tenemos la posibilidad de estar presentes en cualquier lugar del planeta, ofreciendo nuestros servicios, facilitando el crecimiento de la empresa

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si la persona que llega tiene un real interés en participar del negocio y tiene una propuesta interesante para el crecimiento de la empresa, claro que oiríamos la propuesta.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Subestimar mi trabajo y bajar mis precios para conseguir clientes.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Imposible de resumir. La música para mí no tiene un quién ni un seguidor. Si tuviera que nombrar a todos los artistas que me inspiraron no acabaríamos nunca (risas).

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Como emprendedor ya había fracasado en un proyecto anterior. Hubo un momento al principio donde las cosas no despegaban y en ese desespero tuve que emplearme porque no daba más. Me fui a trabajar a una inmobiliaria vendiendo proyectos durante tres meses, pero no aguanté más y volví.

Si hay un emprendedor que no haya pensado en tirar la toalla está mintiendo, yo pasé por diferentes etapas e incluso intenté emplearme a los tres años de emprender, pero no sabía lo demandante que podía ser, incluso en la parte emocional. A veces la duda se apodera de todo, la estabilidad económica tambalea, pero la vida le va demostrando a uno que se puede perseguir un sueño con enfoque y disciplina, teniendo eso resuelto todo es posible.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, la música es atemporal. Lo que buscamos es que las personas entiendan cómo esta está ligada a nuestras emociones para acercarla cada vez más al corazón de la gente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

El universo de las marcas se va a transformar cada vez más hacia lo digital, así que queremos llegar a diferentes espacios. Buscaremos explorar qué pasa con las bandas sonoras de las marcas personales y revisaremos desde nuestro negocio cómo adaptarlas a la constante evolución de lo digital, sin perderla de vista. En 10 años creo que podríamos colonizar espacios diversos para generar más impacto en la industria.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia siempre juega un papel fundamental, especialmente en los momentos difíciles. En mi caso, mi socia en este emprendimiento fue mi esposa Carolina Navarro, ella ha participado en de todo desde el día cero. Y en el caso de los amigos, estos también fueron un apoyo muy importante porque el primer mercado natural que atacamos fueron los negocios y marcas de todos los amigos cercanos, esto sirvió mucho, fue el primer empuje, de hecho, muchos de ellos son clientes en la actualidad.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro, transmitir mi experiencia y mi conocimiento a otras personas sirve de ejemplo para aquel que quiera emprender.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Un papel fundamental, el equipo es algo que siempre es importante en toda organización y lograr la consolidación es vital, nosotros nos demoramos en hacerlo, pero llegamos a tenerlo y hoy contamos con un grupo de sólido.

Lo encabezamos mi socia y yo, contamos con el apoyo de personas que se desempeñan en el área comercial, de “producción”, que es donde se desarrolla todo el tema musical y la creación de contenido para cada una de las marcas con las que trabajamos, y en el área administrativa, que nos apoya con todos los procesos operativos que son vitales para al día a día de la empresa.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La capacidad de resolver. Siempre me llegan situaciones y oportunidades de mejora para ayudarles a las personas. Además, tengo la capacidad de ver con agilidad la forma de solucionar lo que otros no han podido por cualquier circunstancia. A esto le sumo mi perseverancia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a tener disciplina, porque hay que tener mucha, hay que tener pasión por lo que sea hace, pero sobre todo hay que amar lo que se hace, levantarse queriendo todos los días hacer las cosas porque si no a la larga con lo difícil que es este camino se vuelve una tortura y en los momentos duros vas a querer tirar la toalla fácilmente.

