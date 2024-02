Él creó un restaurante de sushi para fortalecer la economía regional del Huila

Él es Alejandro Palacios Cuéllar, el emprendedor detrás de Ossaka Sushi Day. Foto: Cortesía Ossaka Sushi Day

“Inicié con $100.000, con eso me alcanzó para comprar un paquete de algas, 300 gramos de salmón, un kilo de arroz, una libra de calamar y palmitos de cangrejo. Así fue como logré recuperar y duplicar mi inversión el mismo día que hice la primera oferta. En la actualidad, contamos con 10 empleados directos e indirectos, y en el 2023 tuvimos un aumento del 40 % en nuestras ventas en comparación del año 2022, así que seguimos adelante y creciendo”, así lo cuenta Alejandro Palacios Cuéllar, el emprendedor detrás de este negocio gastronómico llamado Ossaka Sushi Day. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

25 años, Gastronomía.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació hace unos cinco años aproximadamente con un emprendimiento gastronómico llamado Huila y Sabor. Esta idea de negocio fue la prueba piloto de la gran enseñanza que todos conocen como quiebra. El resultado de la crisis que tenía en ese momento, me sacudió y me vi en la necesidad de resurgir, analizando junto a mi madre nuevos mercados. Escogimos vender sushi, debido a la gran demanda que había de este producto en la ciudad. De esta manera nació la propuesta gastronómica llamada Ossaka Sushi Day.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Comencé este emocionante proyecto desde la comodidad de mi cocina en casa, pero justo cuando todo parecía estar en marcha, la pandemia nos golpeó y se presentaron nuevos desafíos. Sin embargo, vi una oportunidad en medio de la crisis. En las redes sociales, la mayoría de los restaurantes ofrecían comida rápida. Por esa época en Neiva había poca presencia de sushi en la ciudad, especialmente en servicios a domicilio. Así que aprovechando esta brecha en el mercado, logré con mi producto una gran aceptación en medio de esta crisis mundial, creando así nuestra primera base de clientes y estableciendo acuerdos con empresas importantes.

Más tarde, conocí a un socio increíble y juntos decidimos abrir un restaurante llamado Irashai. Comenzamos modestamente con una barra y dos mesas, pero pronto ganamos popularidad entre nuestros clientes. Sin embargo, nuestra inexperiencia nos llevó a tomar algunas decisiones equivocadas, confiando en una persona poco adecuada para administrar nuestras finanzas, lo que afectó la estabilidad económica del negocio.

Con determinación y el apoyo de mi socio, reinvertimos nuestro dinero y ahorros para dar un nuevo enfoque al negocio, surgiendo así Ossaka Sushi Day. Nos mudamos a un local más amplio, con un ambiente más acogedor y más mesas. Además, nos enfocamos en fortalecer nuestra presencia digital, lo que nos llevó a un crecimiento notable. El éxito nos llevó a replantearnos nuestra estrategia una vez más, junto a mi socio, así que decidimos reinaugurar Ossaka en un nuevo punto, y es donde actualmente nos encontramos.

A lo largo de este camino, hemos aprendido invaluables lecciones y tuvimos la oportunidad de participar en el Sushi Máster 2023 de Tulio Recomienda, lo que nos brindó una mayor visibilidad. Estamos comprometidos a seguir apostando por un crecimiento sostenible, siempre brindando lo mejor de nosotros mismos para satisfacer las expectativas de nuestros clientes.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicié con $100.000, con eso me alcanzó para comprar un paquete de algas, 300 gramos de salmón, un kilo de arroz, una libra de calamar y palmitos de cangrejo. Logré recuperar y duplicar mi inversión el mismo día que hice la primera oferta.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Gracias a este emprendimiento, estamos logrando generar empleo, ayudar a nuestras familias, fortalecer nuestro vínculo familiar, además, dinamizamos la economía local, ya que nuestra tilapia es local y producida por nosotros mismos.

6. ¿Soy feliz?

Inmensamente feliz, amo lo que hago.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En el momento no, este emprendimiento ha sido muy luchado y justo eso es lo que me ha ayudado a abrir muchas puertas, además de todo lo que aporta a diario a mi crecimiento personal.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Para mí no fue tan duro porque mis padres desde pequeño me enseñaron a trabajar cuando vendíamos arepas en una de las calles de Neiva. Pienso que es algo que ya viene en mi ADN y me ha hecho ser por demás más resiliente.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No, aún siento que nos falta mucho por crecer. Queremos ver a Ossaka grande, tener más sedes y lograr expandirnos a nivel nacional.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Este año queremos incluir proyectos de índole social y ambiental en nuestra propuesta, y poder mostrarle a la gente cuáles son nuestros procesos, enseñarles cómo funcionan nuestros cultivos de tilapia, frutas, plátano, entre otros, dejando en evidencia que estamos en un tránsito importante para ser “autosostenibles”.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si por su puesto, gracias a la experiencia de todo este tiempo, tenemos nuestro centro de producción y estandarización, logrando organizar nuestros procesos, tenemos muchas ganas de abrir nuevas sedes.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, en este momento no estamos interesados en este tema.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A tomar decisiones apuradas, y confiar nuestros ingresos a terceros.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Definitivamente, mi mamá. Ella es mi razón de ser y el deseo de poder brindarle a ella y a mi hermana una estabilidad económica, es mi prioridad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro, por supuesto, con mi primer negocio, como lo conté anteriormente, pensé que ser emprendedor no era lo mío.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La verdad sí, en todo este proceso hemos tenido a la Cámara de Comercio del Huila como aliada. Gracias a esta entidad hemos recibido formación y asesorías para emprendedores a través de programas especializados. Gracias a ellos recibimos nuestra página web en el programa “Digitalización” y asesorías personalizadas en temas financieros y productivos con el programa “FortaleSER”. La verdad es que el apoyo de ellos ha sido clave en nuestro crecimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, con la visión que tenemos de Ossaka, impactaremos a diferentes comunidades de Neiva. Como empresa le estamos apostando a incluir en nuestro plan estratégico stakeholders, ofreciendo ayudas sociales y ambientales.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Con un nombre posicionado, generando mucho más empleo, y teniendo nuestra cadena de restaurantes a nivel nacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El más importante de todos, cuento con el 100 % de apoyo de mi madre, también, es gratificante sentir el apoyo de la familia de mi socio; y mis amigos, han sido nuestros mejores portavoces, ellos han apoyado nuestro emprendimiento, y lo han dado a conocer en redes sociales.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, porque para todos hay mercado, siempre lo he dicho. Emprender no es sencillo, requiere de persistencia, liderazgo y pasión por lo que se hace.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo de trabajo ha sido un gran apoyo, su compromiso es de resaltar, ya que claramente en Neiva no es fácil encontrar personas que hagan sushi, ellos han tenido la pasión y la disposición de querer aprender.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Somos jóvenes, y tenemos las ganas de querer comernos el mundo, muchas personas nos preguntan cómo un par de jóvenes han creado un proyecto tan bonito y organizado y les respondemos que es por nuestra pasión y dedicación hacia lo que hacemos. Hay que ser estratégicos y encontrar aliados claves para llevar este proceso.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

La verdad es que no sabía nada de emprender, con esto nos ha tocado aprender de ventas, de marketing, de fotografía, de manejo de personal, pago de impuestos, finanzas; un emprendedor se vuelve un “hombre orquesta”, siempre terminamos aprendiendo de todo. Esperamos seguir aprendiendo en el proceso y seguir creciendo nuestra marca personal.

