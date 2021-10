“Mientras que lo nuestro es valorado como oro en el exterior, en nuestro país lo pasamos desapercibido, sin pensar que lo autóctono hace parte del 42% del territorio nacional. Quiero cambiar lo que consumimos a diario y darle la oportunidad de salir del anonimato a las riquezas de la Amazonía” así fue como Stick Vargas emprendió un buen negocio, con la oportunidad de hacer un producto que resalta los frutos colombianos y contribuye a las causas sociales del país.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos Stick cuenta cómo nació su empresa, qué necesidades busca satisfacer, cómo se repuso de las quiebras de otros emprendimientos y su motivación principal para nunca abandonar sus sueños.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Stick Vargas, 32 años, Artes Escénicas y Administración de empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea original nació en la cocina de mi casa de forma artesanal, hace aproximadamente 5 años, después de conocer los frutales amazónicos en uno de los trabajos con la Fundación Retoñando en donde hacíamos prevención de abuso sexual infantil por medio del arte en la Amazonía Colombiana, probé los frutos originales de esta tierra y una vez enamorado de estos decidí jugar con los sabores en la cocina de mi casa junto a mi familia. Mezclamos frutas conocidas con las nuevas que traíamos del trapecio y allí se fueron creando los primeros sabores de Waira.

Waira es una bebida gasificada, sin calorías, ni azúcar. Lo que hicimos fue ponerle frutales amazónicos, añadimos antioxidantes y creamos una bebida que hoy en día puede reemplazar las gaseosas tradicionales gracias a sus refrescantes sabores. Waira significa “El mejor fruto de la cosecha”, es una bebida saludable, diseñada para niños, diabéticos, y en general para todo el mundo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Mi hermana Paola Vargas y yo acabábamos de salir de una quiebra con otro emprendimiento, y decididos a ser independientes seguimos trabajando en la idea de crear bebidas que impulsaran el consumo de frutales autóctonos de nuestro trapecio amazónico. Hicimos dos “agüitas” en casa y las llevamos a la embotelladora para crear un producto real, en el camino Dios nos puso personas que confiaron y así fuimos desarrollando de manera real un sueño que parecía inalcanzable por el costo del desarrollo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Teníamos $400.000 en el bolsillo y la gracia de Dios, nos fiaron nuestras 2 primeras botellas. Para llevar a cabo el proyecto necesitábamos de tecnología especial para secar la fruta y mantener sus propiedades, fue entonces como llegamos al Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, y allí un equipo liderado por la Doctora María Soledad Hernández, guió nuestro camino.

Pagamos los desarrollos con las utilidades de las ventas de nuestro primer cliente.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento?¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Dar a conocer los frutales silvestres de nuestra Amazonia, además de hacer empresa con sentido social de principio a fin desde la compra de nuestras frutas, hasta el apoyo con una parte de la utilidad para promover acciones en contra de la violencia sexual en niños y niñas en el país.

La forma de aprovechar nuestras riquezas, mientras que lo nuestro es valorado como oro en el exterior, en nuestro país lo pasamos desapercibido, sin pensar que lo autóctono hace parte del 42% del territorio nacional. Quiero cambiar lo que consumimos a diario y darle la oportunidad de salir del anonimato a las riquezas de la Amazonía.

6. ¿Soy feliz?

El amor por lo que hago me llena de felicidad, a diario me levanto con la convicción de ser el gigante con el que soñé cuando era niño.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

El refrán reza “nunca digas nunca” pero por el momento no está en nuestros planes.

Algún día un conocido me propuso comprarme la idea por 200 millones de pesos, aun teniendo solo 2 botellitas como dummies, esto me motivo a creer que si tan solo con la muestra de dos bebidas podríamos lograr una inversión, podríamos lograr mucho más con esfuerzo y dedicación, así que la respuesta fue no.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Días sin pagar la renta, problemas familiares por una economía inestable, señalamientos por tratar de hacer algo diferente, ampollas en los pies, días de caminar bajo el sol y la lluvia buscando clientes y entregando muestras con tan solo lo del bus.

Todo lo bueno requiere esfuerzo y muchas veces pensé en abandonar, pero una esposa y dos hijos merecen mucho más que entregar mi talento como empleado por un salario mínimo. Además de esto durante la pandemia debido al confinamiento que tuvimos, no pudimos hacer la recolección de la fruta, parando por completo la producción de nuestras bebidas. Esta pausa, en vez de derrotarnos nos permitió crear los nuevos sabores de Waira, de esta forma nos prepararnos para la reapertura con un portafolio más amplio de productos.

9. ¿Cumplí mi sueño?¿Qué me hace falta?

He cumplido metas que le aportan a mi sueño, sin embargo, aunque parece mucho el camino, hasta ahora empieza. Salud por Nuestra Tierra la empresa de nuestra marca Waira (que entre otras que están en desarrollo) será uno de los tantos unicornios que tendrá Colombia.

Me hace falta ser conocido a nivel nacional y mundial, apoyo comercial, que los colombianos reconozcan las nuevas marcas de los mismos colombianos y que de verdad disfruten todas las riquezas de nuestra biodiversidad.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos posicionarnos en todas las tiendas del país y poder impactar en los medios digitales con nuestra marca. Además, exportaremos no solamente los productos de Waira sino nuestras otras marcas en desarrollo con productos que incentivan la economía de la región Amazónica.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente y no solo escalable sino sustentable y sostenible en el tiempo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Creo que nuestro crecimiento ha sido orgánico y constante pero si llegara una propuesta de gran valor, creo que sería posible.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Rendirme. Creo que de joven me rendí por momentos y eso detuvo mis planes y postergó mis metas. Tampoco volvería a temer, pude ver lo feroz que es la competencia en las góndolas y sobretodo lo difícil que es competir contra los monopolios. Creo en el producto que tengo y sé que lo que antes me detuvo, hoy me hace fuerte.

14. ¿Quién me inspiró?¿A quién me gustaría seguir?

Mi padre a quien la guerra del país le terminó sus sueños cuando yo tan solo tenía 13 años. Aprendí de sus aciertos y errores.

Desde pequeño me han llamado rebelde por no seguir a nadie, pero como humanos tenemos derecho a construir nuestro propio camino. No quiero seguir a nadie, quiero aprender de los errores de todos y aprovechar los aciertos de algunos.

15. ¿Fracasé en algún momento?¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces. Tuve emprendimientos con café y textiles, entre otros. Abrirse camino entre gigantes es difícil pues los contratos de exclusividad con ciertas marcas, crean una brecha gigante para quienes queremos posicionar nuestra marca de forma orgánica. Esta idea la tenía desde los 15 años y en el camino me equivoqué muchas veces más, pero nunca dejé de soñar.

En un par de ocasiones luego de posicionar la marca en grandes superficies, y luego de no poder aguantar financieramente o por temas logísticos, tuvimos que apartarnos del camino. Recuerdo que cuando registré Waira ante la SIC, Matuna Inversiones (empresa dueña de la marca Gaira del cantante Carlos Vives) se opuso a nuestro nombre por la similitud fonética, perjudicando la exportación de nuestro producto hacia México, eso nos trajo pérdidas en la producción y gastos legales. Sin embargo, esto no impidió que creáramos otras marcas para exportar y dejar Waira para el consumo de los colombianos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, pero he contado con el apoyo del equipo de trabajo de María Soledad Hernández del Instituto Sinchi y el de nuestra embotelladora, que han creído siempre en nosotros y nos han ayudado desde el principio. También es importante resaltar que gracias a la ayuda de cada diseñador de marca y las etiquetas que le aportaron un grano de arena a este proyecto, hemos podido emprender.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Empezando por mis hijos de 10 y 5 años que quieren transformar la vida de muchas más personas desde la empresa, también poder impactar no solo las nuevas sino todas las generaciones desde el consumo consiente de nuestros productos, nuestros frutales, el impulso de lo verdaderamente colombiano, este impacto trasciende en la alimentación, en los hábitos, en la forma de ayudar a otros con tan solo un sorbo de nuestra Amazonía.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años estaremos posicionados en el mercado nacional, americano y europeo, Waira y los demás productos que vienen en camino serán consumidos y reconocidos como un producto totalmente colombiano.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El más importante. Ha sido duro aguantar tanto camino, las crisis en la familia han sido cosas por superar, pero siempre nos hemos unido para sortear los problemas y disfrutar el camino. Dios me ha dado de su gracia junto con mi esposa, mis hijos, mi madre y mi hermana, ellos son todo lo que he necesitado para no desmayarme en este camino.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Lo estamos logrando y siempre he creído en la industria colaborativa... sin dejar de lado que una parte de nuestra misión es crear proyectos para que los jóvenes de la fundación Retoñando puedan superar su pasado y ser los grandes empresarios del mañana.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro gerente Dios ,mi socia y yo somos el equipo. Desde servicios generales hasta la alta gerencia trabajamos a diario en este proyecto.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Si algo está hecho yo también lo puedo hacer y si no está hecho yo lo puedo inventar. Me hace diferente que en cada paso veo una oportunidad más para crear algo distinto. Mi mente nunca para de crear.

Creo que todos somos diferentes, sin embargo, el pensar en los demás y en el bien común, me hace ser diferente.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que nunca va a ser fácil hacer lo que se ama pero que cada tropiezo es solo parte del proceso de los que no nos rendimos. Soñar es lo único que nadie nos puede quitar y cumplir nuestros sueños solo depende de qué tanto creemos en nosotros.

Mi esposa me compara con el personaje de la película ¿Quién quiere ser millonario? porque cada suceso de mi pasado, hoy me ha permitido resolver cada uno de los acontecimientos e interrogantes de mi vida y si eso es así, el resultado es grande.

