Él creó una compañía para ayudar a las personas a conseguir créditos

Santiago Botero Jaramillo, el emprendedor que lidera Finsocial. Foto: Cortesía Endeavor

“Buenos días, soy Santiago Botero y me considero un soñador con alma de niño. Estoy aquí porque mi objetivo es construir país y generar empleo, que yo sea la motivación de mi hijo para que él sea una gran persona. Aprendí a prestar plata porque vengo de familia de comerciantes con una red de venta de motos a segmento base de la población. Pero no quiero ser su sombra. Soy ingeniero agrónomo de El Zamorano, en Honduras, con MBA y programa de alta dirección bancaria en Incae Business School, en Costa Rica. Soy innovador, persistente y apasionado por lo que hago. Tengo más de 15 años de experiencia en la originación y administración de cartera de créditos de consumo. Creé Finsocial en 2012, una entidad de intermediación financiera para prestar dinero, por medio de libranzas, a profesores y pensionados”. Así se presentaba Botero en el 2019 cuando, frente a un jurado de primer nivel, buscaba entrar a la red Endeavor, una organización mundial que impulsa a emprendedores de alto impacto. Después de un día largo de deliberaciones, esa tarde entrada la noche le dieron el pase de entrada. Pero, más allá de lo que conocimos en ese momento, le preguntamos por su historia, más a fondo, y esto fue lo que nos respondió en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

48 años. Soy Ingeniero Agrónomo y tengo un MBA.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En el año 2012 creé una compañía financiera (Finsocial) para que ayudara a las personas que necesitaban créditos otorgándoles dinero a tasas justas, pero con velocidad, sabiendo que cuando un cliente solicita un crédito es porque necesita el dinero para ayer y no para hoy.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

La hice de la mano de Dios y de un gran equipo de expertos de primera línea, que son hoy mi familia. Es la gente que me respalda y me acompaña día a día.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Hice una alianza con un socio para la inversión y yo puse toda la dedicación, el esfuerzo y el trabajo para sacar adelante a Finsocial. Luego compré la compañía.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Nosotros somos hoy la Fintech más grande de Colombia. Y lo que ha cambiado desde que iniciamos hasta ahora, es que cuando empezamos no éramos una, porque en ese momento no existía el modelo Fintech. Hoy en día tenemos una compañía simple y amigable con la experiencia del usuario, en la que se puede hacer el proceso de crédito de manera digital y rápida, tan fácil como pedir un Uber o un Rappi, y muestra de ello es que en el 2020 logramos desembolsar más de $250 mil millones en créditos, los cuales fueron 100% digitales, y con unos anillos de seguridad que ninguna otra compañía tiene. Cuando empecé en esta empresa no pensaba que pudiera calificarla por Fitch Ratings, ni que pudiera hacer titularizaciones, ni emitir bonos sociales, ni conseguir recursos por US$125 millones de un banco internacional como Morgan Stanley, pero en la medida en que creció la compañía, de la mano de expertos, se fue fortaleciendo. Cuando empezamos no habíamos desarrollado la parte filantrópica que hoy tenemos con la Fundación Finsocial, un medio a través del cual ayudamos a muchas personas. Además, hoy somos la mejor compañía para trabajar en el país, de acuerdo con Great Place To Work Colombia, en la categoría entre 301 y 1.500 trabajadores.

En resumen, hemos cambiado mucho, comenzamos siendo una financiera y hoy en día somos la Fintech más grande de Colombia y el mejor lugar para trabajar en el país.

6. ¿Soy feliz?

Soy feliz porque nunca trabajo, juego a ser el número 1. Siempre voy de la mano de Dios, buscando ser un vehículo por medio del cual él haga milagros. Cuando tú ayudas a las personas, esa sonrisa de agradecimiento es algo que muy pocas veces se te olvida. Esto es una verdadera recompensa.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, de hecho ya la vendimos en 2021. Sentimos que cuando entra un nuevo socio que genera valor a la compañía vale la pena hacerlo. No se trata del interés particular sino del general. En nuestro caso, la vendimos a fondos de inversión internacionales que cuentan con muchísimos recursos para la empresa, lo que además nos daba la solidez que necesitábamos y eso era muy importante para los casi 900 empleados que tenemos. La idea no es quedarnos en 900, sino, en un futuro, llegar a 2.000 socios, que es como yo veo a mis colaboradores.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Yo pienso que emprender siempre es un reto en el que los emprendedores sabemos que estamos pagando para trabajar, por hacer lo que nos gusta. Los emprendedores, desde el primer día del mes, estamos en saldo rojo con los costos fijos de la compañía. Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad que pase, por ejemplo, el covid; pero todos estos desafíos nos permiten crecer y se convierten en oportunidades. Algo muy satisfactorio es ver que tu gente mejora de manera exponencial en su calidad de vida. Para mí eso es muy poderoso.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Yo apenas estoy empezando en la vida. A mí me preguntaban que si yo quería ser el hombre más rico y yo decía que no, que yo lo que quería era ser la persona con más empleados satisfechos y bien remunerados. Cuando me muera quiero ser la persona con más socios en el mundo. Quiero ser un vehículo para llegar a los emprendedores, ayudarles a crear sus compañías y a hacer que se vuelvan rentables.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Vienen muchas cosas nuevas. La internacionalización de Finsocial, además tengo un ecosistema de más de 20 compañías que hoy en día están tomando mucha fuerza, vamos a trabajar duro para entrar a otros países. Vienen cosas muy positivas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es escalable. Nosotros somos apenas el 1% del mercado y hoy en día tenemos una cartera de más de 750 mil millones de pesos y el potencial de crecimiento es muy grande.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

De hecho ya lo hicimos, como les compartí en la respuesta anterior. Y sobre esto quiero destacar que más que el dinero me interesa la calidad de la persona y que genere valor. Los socios que invierten deben compartir mi misma filosofía de vida: ayudar a la gente, proteger al ambiente, pagar bien a sus empleados. Busco que su única filosofía de vida no sea ganar dinero, sino pensar en su entorno. Para mis nuevos emprendimientos busco personas de primera línea, porque la diferencia entre una empresa exitosa y una no exitosa no es la idea, es la calidad humana.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que yo volvería a hacer todo igual. De pronto, si tuviera la oportunidad de volver al pasado, pondría a Dios en primer lugar mucho antes del momento en el que lo puse de primero en mi vida.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me han inspirado muchas personas: Jesús, Gandhi, Mandela, Nikola Tesla, Elon Musk, Jeff Bezos y Steve Jobs, son algunos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Yo nunca veo los problemas como un fracaso. Los veo como una oportunidad, ¿que si he tenido problemas en la vida? Claro que sí, pero cuando luchamos junto a Dios sabemos que siempre viene algo mejor. Parte de mi crecimiento viene de la mano de las dificultades, es como cuando una oruga se transforma en mariposa.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Endeavor.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Nosotros hoy somos la mejor empresa para trabajar en Colombia, eso es muy importante porque estamos dando un ejemplo a los empresarios y a los emprendedores de que se pueden hacer compañías que valgan dinero, siendo amigables con los empleados, con los colaboradores y, además, teniendo una responsabilidad social y ambiental muy importante. Queremos demostrar que es más importante tener compañías que valgan plata a que den plata. En vez de hablar de PIB, Producto Interno Bruto, hablemos de VIP, Valor Interno Bruto.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

De la mano de Dios, yo me veo en 10 años jugando a ser el número 1, 24/7, con compañías de talla internacional, creciendo en diferentes mercados y en diferentes países, en bolsas internacionales. Me veo como un líder de un ecosistema de muchísimas compañías que tienen tracción entre sí y que buscan seguir creciendo para llegar a nuevos emprendedores y ayudarles a hacer sus sueños realidad. Y a Finsocial la veo como una de esas compañías.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Pienso que el papel de mi familia siempre ha sido ponerme un reto. Mi papá es un empresario exitoso y eso para mí siempre fue una motivación, quise ser como él, que es una persona muy trabajadora. Mi familia me enseñó a ser bueno en lo que hacía, a ser responsable y a ser una persona de bien. A mis amigos los he creado en el campo laboral, porque soy un empresario 24/7, y la gente que trabaja conmigo se vuelve mi familia. Ellos son parte de mi vida y son la gente que me motiva a seguir creciendo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Yo le digo los emprendedores que si yo pude, ellos también pueden. Yo estoy en el sistema financiero y soy ingeniero agrónomo, además tengo una dislexia, lo que significa que, de alguna manera, tengo un problema de aprendizaje, lo cual para mí es una fortaleza, porque aunque algunos se quedan en el problema yo lo veo como una oportunidad. Puedo ayudar a los emprendedores contándoles mi historia, mostrándoles lo importante que es la tenacidad, siempre continuar y perseverar. Les preguntaría: ¿el lugar en el que usted está pagaría para trabajar en él? Si la respuesta es no, entonces es posible que ese no sea el emprendimiento adecuado.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo tiene más de 800 guerreros, entre ellos expertos, mi staff de directivos, que son los gerentes, quienes articulan cada parte de la compañía desde todos los eslabones de la cadena. Cada uno de los miembros de mi familia Finsocial es clave y valiosísimos para mí, gracias al esfuerzo de cada uno es que hacemos posible grandes cosas. Uno es tan fuerte como su eslabón más débil.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Yo juego a ser el número 1 y soy accesible a todas las personas. Todo el mundo tiene mi teléfono celular, todos los días le mando el evangelio a mis guerreros, deseándoles que tengan un día positivo. Mi sello es una sonrisa, la alegría que me representa. Además, soy disruptivo, me gusta innovar. Para mí el límite es el cielo, no me pongo barreras.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Lo primero que yo he aprendido es que la vida es muy corta, lo segundo es que cuando uno es egoísta se pierde de muchas cosas bonitas. Cuando uno crea empresa pensando en los demás, en el planeta, en los accionistas, en los colaboradores, todo cobra sentido.

