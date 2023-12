Él creó una marca de chaquetas y gabanes diseñadas para hablar de autenticidad

Él es Roberto Morales, el emprendedor detrás de la marca de moda "Free Line". Foto: Cortesía Free Line

“He avanzado mucho en este camino y he logrado muchos objetivos que tenía, he cumplido pequeños sueños, pero aún me hacen faltan bastantes, entre ellos, tener varios locales posicionados en los mejores centros comerciales de Colombia y lograr tener reconocimiento a nivel nacional como productor de las mejores chamarras y gabanes del país. Además, con mi emprendimiento estoy logrando a nivel personal una estabilidad económica y la satisfacción de ver materializados mis diseños, y a nivel social, genero empleo a talleres pequeños de barrio”, así llegó esta idea de negocio a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con su emprendedor y aquí nos contó su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

42 años, Diseño de Modas

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea era crear una marca de ropa que sobresaliera por su diseño, su calidad y su concepto. La idea empezó a materializarse desde el año 2015. Luego, enfoqué mi producto en el sector de prendas de vestir masculinas donde se fabrican gabanes en paño y chaquetas de cuero, sin dejar de lado la línea femenina.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inicié como tal mi camino en el emprendimiento cuando tenía 22 años con la ayuda económica de un familiar, vendiendo mis prendas en un pequeño local comercial, viajando a nivel nacional, visitando diferentes puntos de venta con una maleta al hombro, tratando de vender mis productos, así fue durante muchos años. Luego, logré tener un local en Chapinero y es donde estamos ahorita buscando nuevos mercados, siempre inmersos en el mundo digital.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Afortunadamente, siempre tuve el apoyo de mi familia, uno de ellos me prestó dinero para iniciar y el pago lo hice a medida que mi negocio iba creciendo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento estoy logrando a nivel personal una estabilidad económica y mucha satisfacción de ver materializados mis diseños y que tengan buena acogida, y a nivel social, genero empleo a talleres pequeños de barrio.

6. ¿Soy feliz?

Creo que no hay felicidad, sino momentos felices, es un sentimiento momentáneo, pero sí, Free Line me ha dado muchos momentos de felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No en su totalidad, aceptaría socios o inversionistas, pero siempre manteniendo el 51 % de participación del negocio.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

En el camino del emprendimiento considero que lo más importante es llegar al punto de equilibrio, aún no lo he logrado. A nivel de producto hay que tener claro el concepto e identificar cuál es el tipo de prenda que tenga buena demanda y que supla, más que un lujo, una necesidad.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He avanzado mucho en este camino y he logrado muchos objetivos que tenía, he cumplido pequeños sueños, pero aún me hacen faltan bastantes, entre ellos, tener varios locales posicionados en los mejores centros comerciales de Colombia y lograr tener reconocimiento a nivel nacional como productor de las mejores chamarras y gabanes.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Iniciar nuestra primera gran oportunidad en el área local de emprendimientos en Parque La Colina, para el otro año tener un punto fijo en este centro comercial, y con esto ya iniciar nuestro proceso de expansión.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Nuestro negocio puede llegar a tener franquicias a nivel internacional, trabajamos cada día de mano de muchos colaboradores colombianos para que nuestro negocio nunca deje que crecer.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro que sí, una inversión económica o de conocimientos siempre será bien recibida, siempre teniendo participación en el negocio.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Hay muchas cosas que no volvería a hacer, como tomar decisiones que me han hecho perder dinero y tiempo, sin embargo, son situaciones de las que he aprendido mucho y son parte de la evolución que he tenido a nivel personal y como marca.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi mayor inspiración es Mike Amiri, diseñador de los Ángeles, fundador y creador de la marca de ropa AMIRI, él fue y siempre será mi inspiración por llevar su ida a una expansión a nivel internacional y porque sus diseños son fantásticos, llenos de creatividad y autenticidad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro que sí, arranqué con este nuevo emprendimiento a raíz de una quiebra que tuve en una sociedad anterior, y sí, muchas veces pensé en tirar la toalla y a veces lo pienso, luego me doy cuenta de todo lo que he logrado y sé que me falta mucho camino por recorrer.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Pertenecemos a la Asociación Nacional de Emprendedores, gracias a ella asistimos a ferias, tenemos capacitaciones y muchos otros beneficios que nos han ayudado en este camino.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, el mundo del diseño es muy amplio y tenemos todavía mucho que hacer, dentro de nuestros objetivos queremos mantenernos en el mercado durante muchas generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años quiero verme con estabilidad emocional y económica. El tema de crear empresa es muy desgastante, así que espero que mi emprendimiento sea una empresa sólida, bien posicionada a nivel nacional y con 10 puntos en las principales ciudades del país.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi hijo y mi esposa siempre han sido una motivación para lograr cada objetivo. Mi niño tiene autismo y él es mi mayor motivación. Mis familiares y amigos siempre han estado en este proceso ayudándome económicamente y sobre todo apoyándome como emprendedor.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, siempre he estado abierto a compartir mi conocimiento y mis experiencias con amigos y emprendedores que están iniciando su camino.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Importantísimo, Free Line es una comunidad y todos han aportado muchísimo para llegar hasta donde estamos. Valentina, nuestra administradora, Felipe, nuestro comercial y los talleres son la muestra de la importancia de sus roles en el desarrollo constante de mi emprendimiento.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

A nivel personal soy una persona que no se rinde ante las adversidades y se mantiene siempre para brindar un producto único y de calidad.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que todo el trabajo que hagas durante tu vida siempre será recompensado, y por más obstáculos que se presenten, cada cosa que hagas por lograr tu sueño se sentirá como una satisfacción.

