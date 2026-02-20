Home

20 de febrero de 2026 - 04:00 p. m.

El diseñador que está trazando el rumbo de una de las tecnológicas más importantes del mundo

Estudió diseño por convicción. Le gustaba el arte, le gustaba ver cómo conectar distintos elementos con la tecnología a través de los productos. Eso lo fue llevando por el camino del diseño industrial. “Comencé estudiando en la Universidad Javeriana, en Bogotá. Después de un año y medio, tuve la oportunidad de ir a una práctica en Italia, en esa época con Philips, que hacía electrodomésticos, con un plan de quedarme ahí seis meses y se volvieron 10 años. Terminé de estudiar, hasta que me contactó Motorola en el 2005. Esa era la época en la que estaban apenas comenzando a lanzar el primer Razr. Motorola guiaba la industria a nivel de tendencia. Era una marca muy interesante y no lo pensé dos veces. Me fui de Italia para Chicago”. Estuvo en Beijing, también en Brasil, “y ya son 20 años de la empresa”, cuenta Rubén Castaño, el colombiano que está cambiando el rumbo de la multinacional Motorola en materia de diseño, marca y experiencia del consumidor. “Lo que decidimos hacer fue convertir nuestra marca en la marca de referencia de estilo de vida con tecnología de la industria móvil”, es decir, fueron más allá de la tradicional cámara de fotografía y de la batería de larga duración y por eso en sus manos ha estado el trabajo conjunto con Pantone, Polar, Bose y Swarovski. La entrevista completa, a continuación.

Edwin Bohórquez Aya

