19 de septiembre de 2025 - 04:00 p. m.

“El efectivo es el peor enemigo en los buenos hábitos financieros de una persona”

¿Por qué hay que cambiar la regulación del sistema financiero colombiano? Esa es la pregunta que le hicimos a Gabriel Santos, el presidente de Colombia Fintech, quien asegura que el actual modelo “está protegido en tener pocos jugadores”. Sí, se refiere a los mismos bancos de siempre. Por eso, en esta entrevista para Emprendimiento y liderazgo de El Espectador, dice que en este país se tiene a los empresarios, la inversión es cercana, existe el talento para cambiar esa realidad, pero también existe un “techo de cristal, que es la regulación”. Así que, tras entender detalladamente el exitoso cambio que hicieron en Brasil donde sacaron en tres bloques 57 leyes para hacerle un revolcón profundo, empezaron a trabajar durante ocho meses para presentar una hoja de ruta colombianizada. Proponen más de 100 ajustes y hasta tienen acciones concretas y cómo realizarlas. Todos los detalles en esta entrevista, en medio del congreso de las compañías que, con base tecnológica, están reformulando la forma en la que los ciudadanos nos relacionamos con el dinero.

Edwin Bohórquez Aya

