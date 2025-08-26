El emprendedor con déficit de atención que hoy factura más de US$ 80 millones

Desde el colegio, no se podía quedar quieto y sus profesores se desesperaban a tal punto que lo iban a sacar; quería ser futbolista profesional, jugó en la Universidad Católica, pero quedó fuera de lugar cuando lo echaron; vivió en once países trabajando en hoteles, aprendió siete idiomas, lavó platos, tuvo muchos fracasos como emprendedor pero lo que sí fue una variable repetida en su vida es que aprendió a sacarle jugo a todos esos fracasos. Regresó a Chile y encontró lo que él llama “una ventaja injusta” en el negocio logístico, el mismo que ahora le da para facturar más de US$ 80 millones, además de ser elegido emprendedor del año en su país. En videollamada desde México, Janan Knust, CEO de Klog, a donde está expandiendo operaciones, habla con Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador sobre parte de su historia, que contará en el Endeavor -comunidad global a la que pertenece- Day este 26 de agosto, dentro del GoFest, el festival de emprendimiento más importante de Colombia.