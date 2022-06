El emprendedor que habla de por qué crear una empresa y no solo tener un negocio

Camilo Nova, gerente y CEO de Axiacore. Foto: Cortesía Axiacore

“Hola, me acerco a ti en esta oportunidad porque me encantaría saber qué posibilidad hay de tener un espacio para Axiacore, una empresa colombiana que hace desarrollos tecnológicos de todo tipo, y entra al sector FoodTech con la solución de domicilios de Crepes & Waffles. Ellos están entrando en este sector a través de la creación de soluciones para todo tipo de necesidades, especialmente, para que los grandes restaurantes tengan la posibilidad de tener sus propias herramientas y ya no dependan más de plataformas de domicilios externas”. Así fue como nos presentaron este emprendimiento que lidera Camilo Nova, gerente y CEO de Axiacore, y quien contó su historia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 37 años, soy ingeniero de software.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En el 2007, identificamos una oportunidad en el mercado colombiano: la mayoría de los software se adquieren en el exterior. De allí nace Axiacore, donde edificamos la idea de desarrollar un software en la mitad del tiempo y por una fracción de costo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Al momento de construir Axiacore el proceso fue complejo, ya que para esa época no había tantas ayudas y ventajas como se presenta ahora. Hoy en día se cuenta con mayor facilidad en acceder a un mejor capital y obtener grandes talentos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Principalmente con ahorros propios, el cual se reservó para dar inicio al proceso, en ese entonces no se contaba con el apoyo de inversionistas. Incluso, se tornó un tanto complicado acceder a una cuenta bancaria ya que no se contaba con el activo solicitado para que se pudiera respaldar una cuenta corriente con sobregiro. Sin embargo, presentadas tales dificultades se logró obtener, por medio de los clientes, quienes fueron los mejores inversionistas en ese momento porque pagaban a tiempo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hay algo que aprendí de uno de mis mentores, que luego se convirtió en socio, y es la diferencia entre un negocio y una empresa. Muchos tienen negocios, y cuando el objetivo es hacer plata está bien, pero cuando el objetivo es hacer mucho más que plata, ahí es cuando se construye una empresa. En cada caso se toman decisiones muy diferentes. Hemos creado oportunidades para muchas personas que trabajan en Axiacore e invertido en más de diez compañías que a su vez generan progreso y resultados extraordinarios.

6. ¿Soy feliz?

Sí. Desde que aprendí que la felicidad no es algo que se busca fuera de uno, sino que está adentro.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, si Axiacore hubiera sido construida como un negocio sin duda la vendería, hemos recibido muchas propuestas para vender, pero mis socios y yo tenemos claro que el objetivo no es el dinero.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Realmente fue un proceso muy difícil, sin embargo, hoy en día es más fácil emprender y eso es lo que se refleja en la mayoría de compañías que llevan a la práctica una idea de negocio.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Se vive cada día a la vez, a mi lo que me gusta es resolver problemas y Axiacore es un vehículo que me permite hacerlo. Tengo vocación de servicio y puedo servir a los demás desde Axiacore mucho más eficientemente que desde otro lugar, entonces pienso hacer esto todos los días.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Axiacore inició y creció como una empresa con sede en Bogotá, la pandemia nos hizo cambiar muchas cosas, entre ellas, nos hizo cambiar a ser una empresa remota. Fue una oportunidad tremenda que nos permitió contratar personas de otras ciudades y luego de otros países. Ahí vimos que el paso a seguir era invertir a nivel global, abrimos mercado en Estados Unidos, en la ciudad de Austin; Texas. También abrimos nuestra oficina local donde ya tenemos empleados y operamos como una empresa remote-first.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Decidimos que por diseño queremos ser una empresa con menos de 100 empleados, actualmente somos unos 30 y vemos en eso una fortaleza. Entre todos nos conocemos, no hay burocracia y mantenemos un equipo de trabajo de alto desempeño. Nuestras ventas crecen mucho más que nuestros gastos, tenemos mucho trabajo por hacer.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Jamás. Durante estos 15 años que llevamos en el mercado hemos recibido unos pocos inversionistas que están involucrados en la operación de la empresa, uno de ellos es Andrés Gutiérrez, uno de los fundadores de Tappsi, quien está muy involucrado en las inversiones que hacemos en otras compañías. Pienso que en este punto muchos emprendedores toman la decisión incorrecta de recibir inversión sin tener en cuenta el tipo de inversionista que están dejando entrar y eso ha quebrado muchas empresas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Validar bien el tipo de personas con las que quiero trabajar, sean empleados o clientes, hay que ver que compartamos la misma cultura, que nos mueva un mismo propósito, que creamos en las mismas cosas. Nos tomó mucho tiempo identificar nuestra cultura y comenzar a utilizarla como filtro para actuar. Muchos emprendedores llevan vidas miserables por estar rodeados de inversionistas, empleados o clientes que solo están por el dinero. Para mí, eso no justifica todos los sacrificios que hace una persona para crear una empresa.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Cuando estaba en el colegio, por el año 1998, había leído sobre Michael Dell y Bill Gates en un café internet cerca de mi casa, al rato comencé a armar computadores y venderlos, y luego aprendí por mi cuenta a programar con un computador Linux que teníamos en la casa. Programo desde los 14 años y no he parado de aprender, eso me llevó a colaborar en proyectos de código abierto que son utilizados en todo el mundo y colaborar con otros programadores increíbles. Hoy solo quiero ser mejor que ayer, me mido contra mí mismo para mejorar.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces he fracasado. Antes de Axiacore había fundado otra empresa que quebró a los seis meses, muchísima gente me dijo que no, cuando nadie cree en ti es muy duro y piensas en tirar todo, pero yo he sido muy perseverante y eso me mantuvo en este camino. Todavía hay días que quiero hacer otra cosa, me pregunto por qué lo hago, hay muchos empleados y clientes que se aprovechan y abusan. Considero que la gran crisis y reto hoy en día para todos los empresarios es el manejo de las personas. Desde la pandemia comencé a leer mucho sobre psicología para tener mejores herramientas para los problemas que tenemos hoy, aun así, es muy difícil. Yo soy de los que no invita a la gente a emprender, porque sé de primera mano lo duro que es. Soy optimista, pero la verdad es que esto no es para todo el mundo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Durante el camino se van haciendo amigos, y entre nosotros compartimos cosas, pero la verdad es que es una ocupación muy solitaria, de mucha responsabilidad, muy desgastante. Admiro mucho a los CEOs que son más abiertos y manejan la situación mejor que yo. Debido a que invertimos en otras empresas tengo la posibilidad de compartir con ellos aprendizajes que he tenido y eso hace más rápidos los ciclos de las empresas, en algunos casos ha funcionado bien, en otros no.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Esto es lo que me mantiene activo a pesar de las dificultades, es nuestro propósito, el de ahorrarle tiempo a los demás para que hagan lo que más disfrutan. Hemos visto de primera mano el impacto de nuestro trabajo para generar empleos, crecer negocios y ahorrarle tiempo a la gente. Desde Axiacore hemos permitido a personas tener hijos, comprar casa, estudiar, pagar créditos, viajar, etc. El impacto que genera una sola empresa es enorme, lamentablemente Colombia tiene una cultura donde se castiga al empresario a pesar de todo el impacto positivo que genera.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Estoy en una industria que es imposible de predecir, en tecnología salen cosas nuevas cada tres meses y las empresas nos tenemos que reinventar para mantenernos en el mercado. Quiero seguir construyendo relaciones de largo plazo, leyendo y construyendo para los demás.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Muchos hablan del balance del trabajo y la vida personal, ese balance considero que no existe para los emprendedores, por definición somos personas sin balance, necesitamos vivir en el extremo del trabajo para que las cosas pasen y eso hace que dediquemos muy poco tiempo a la familia y los amigos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Desde hace 10 años estamos invirtiendo en otras empresas, llevamos más de 10 inversiones donde hemos desplegado más de un millón de dólares para ayudar a otros emprendedores. Hemos sido muy afortunados de dar con personas maravillosas que han aprovechado muy bien eso. Ayudamos también programas de emprendimiento y varios empleados nuestros han salido a montar otras compañías con lo que han aprendido en Axiacore.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es el protagonista, sin ellos nada se hubiera logrado, son tantos que es injusto mencionar solo a algunos. Rodearse muy bien es la clave, hay una frase que dice: “tú te conviertes en el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo” y estoy totalmente de acuerdo con esto. Hay que elegir muy bien los amigos y la empresa/personas con las que vas a trabajar porque en esa persona te vas a convertir.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Axiacore es la única empresa que logra juntar estrategia, diseño y desarrollo de productos digitales. Usualmente se encuentran compañías por separado y nosotros logramos juntarlo todo para garantizar la calidad de los productos que construimos. Los resultados que logramos en términos de calidad y diseño son muy superiores a los del mercado.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Leo entre 10 y 20 libros al año, todos los días se aprende al trabajar en una empresa como Axiacore. Tenemos acceso a múltiples industrias y problemas que nos retan todo el tiempo. Estoy muy agradecido con nuestros clientes, empleados y aquellos que nos admiran por el trabajo que hacemos, nos permiten continuar aprendiendo y entregándoles valor real.

