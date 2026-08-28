El emprendedor que protege su información digital en medio de la IA y las supercomputadoras

Imagine que los delincuentes informáticos, con ayuda de la inteligencia artificlal y la computación cuántica, puedan acceder a su información personal, la de su empresa, la del sistema financiero, la de los gobiernos y la de los estados. Y que luego la pongan en venta o traten de cometer otro tipo de delitos con ella. Eso es lo que un grupo de colombianos, liderados por el ingeniero Javier Galindo, están tratando de prevenir usando, también, criptografía cuántica. Su startup se llama Ankatech, nació en Nueva York, ya hicieron levantamiento de capital, están cerrando su ronda pre seed, ya tienen un pipeline maduro de aproximadamente 3 millones de dólares, su solución tiene propuestas en la mesa de USD 200.000 y USD 300.000 y ya se han sentado hasta con la gente de JP Morgan, el banco más relevante en ciberseguridad del planeta. Esta es su historia, en Emprendmiento y Liderazgo de El Espectador.