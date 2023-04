El emprendimiento que ayuda a transformar su negocio en empresa

Ellos son Daniel Augusto García Gil, Carlos Mario Raguá Rueda y Juan Felipe Bustamante Toro, los emprendedores detrás de ivestinGO Foto: Cortesía ivestinGO

“Mi nombre es Carlos Mario Raguá Rueda, casado y padre de dos hijas, cofundador de ivestinGO SAS. Desde muy joven he tenido como referencia el negocio de mi padre, sin embargo, desde mi interpretación, él no logro transcenderlo a empresa sino que se quedó en la dimensión de auto-empleado, como sucede en muchos de los emprendimientos que nacen en Latam, que se mantienen como negocios y que muy pocos logran escalar a empresa, ya que el sistema educativo no forma empresarios sino en su mayoría empleados, factor que impacta la alta mortalidad de negocios, según cifras publicadas por Confecámaras.

Desde los 18 años, una vez me entregaron mi diploma de bachiller, inicié mi vida laboral y trabajando me formé como administrador financiero. Tuve que renunciar a la arquitectura en su momento, ya que mis padres se habían separado unos años atrás y debía trabajar para ayudar a sostener a mi familia y poder pagar mis estudios universitarios. Como empleado, alcancé a acumular 18 años de servicio en grandes y medianas empresas. Como emprendedor, desde los 25 años, es decir, paralelamente a mi empleo, me reté a construir un camino de negocios y han sido muchas las experiencias que se han sumado a mi historia empresarial que hoy capitalizo en ivestinGO SAS.

ivestinGO S.A.S es una empresa democrática, como muy pocas existen en el ecosistema pymes, que ha conectado personas de diferentes conocimientos y competencias, en pro de materializar dos propósitos de marca: transformar negocios en Empresas, a través de 6 #signosvitalesdelnegocio y facilitar el acceso de personas a #experienciasdeinversion”, se esta manera llegó la historia de esta idea de negocio a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con sus cofundador Carlos Mario Raguá y así fue como nos explicó su modelo de negocio en el mercado colombiano. Aquí esta su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

45 años, Administración Financiera, Magister de Negocios (MBA).

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Las raíces, el ADN de ivestinGO SAS, se conectan con mis primeros emprendimientos, algunos con aciertos otros con desaciertos, así son los negocios, dinámicos, inciertos, pero llenos de mucho aprendizaje si realmente te apasiona el mundo empresarial.

Lo que hoy es ivestinGO, es una suma de muchos acontecimientos, recursos y personas que se conectan con mi historia empresarial. Para el año 2005, trabajando y siendo ejecutivo de una gran empresa de energía, empecé a observar, posiblemente por mi formación financiera y mi rol, que algunas personas del equipo de trabajo se acercaban a solicitarme una orientación en finanzas personales y de manera desinteresada les obsequiaba tips que en mi funcionaban y que había aprendido, no solo en mi carrea profesional sino en la aplicación de mi camino como emprendedor e inversionista. Poco a poco, los “tips” se volvieron logros en cada una de las personas y uno fue refiriendo a otro, así que empecé a comprender que era una señal de la vida y organicé mi consejo alrededor de algo que denominé Salud Financiera. Con el paso de los años, trabajando y emprendiendo a la vez, observé que una vez las personas aliviaban sus finanzas personales, deseaban crecer y fue allí donde reorienté este concepto para que facilitara el acceso de personas a #experienciasdeinversión.

El rol de ejecutivo, y la responsabilidad de tomar decisiones en una empresa de energía representativa en Santander, me permitió observar que el ecosistema pyme sufre mucho para operar y sostenerse, sin embargo, los dueños de negocios, en su mayoría empleados que deciden independizarse o recién egresados que no desean emplearse, cualquiera de ellos, no dimensionan la importancia del ecosistema pymes en la productividad del país. Según datos estadísticos consultados, en Latam las pymes generan entre el 40 %-50 % del PIB, el 80 % del empleo y representan el 90 % de negocios activos, sin embargo, de cada 100 negocios que se constituyen, 80 funcionan los cinco primeros años, 15 funcionan hasta los 10 años y solo cinco negocios superan los 10 años y escalan a empresa. Esta alta tasa de mortalidad, que aún sigue vigente, me inspiró en el año 2009 para crear la metodología de 6 #signosvitalesdelnegocio, que busca transformar negocios en empresas.

Así nació ivestinGO, hace unos años como Salud Financiera, en un ejercicio individual y poco a poco se ha transformado en una marca colectiva.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Como lo compartí en el punto anterior, hoy ivestinGO es el resultado de un camino personal de emprendimiento con dos propósitos de marca: desde 2005 se me han presentado señales de propósito para facilitar el acceso de personas a #experienciasdeinversión y desde 2009 activo señales de propósito para transformar negocios en empresas a través de 6 #signosvitalesdelnegocio.

En cada uno de esos dos propósitos, se han venido conectado personas que se han convertido en buenos amigos como Daniel Augusto García Gil, Miguel Andrés Prada Vargas y Juan Felipe Bustamante Toro, como muchas otras personas que hoy hacen parte de la empresa y marca, que para 2021 dejo de ser un emprendimiento personal y se transformó en una empresa democrática registrada ante la cámara de comercio de Medellín.

Hay una anécdota valiosa que deseo compartir. En julio del 2020 veníamos rodando como Salud Financiera y ante la conexión que ya teníamos con pymes a través de #signosvitalesdelnegocio y con personas a través de #experienciasdeinversión, decidí invertir en el registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Los abogados que facilitaron este registro, nos informaron al inicio, que luego de consultar, se encontró que Sura ya tenía una solicitud de registro de la marca Salud Financiera. Al equipo le generó impacto negativo, pero a mí me generó una oportunidad y decidí que el cambio de marca lo haríamos de forma democrática, preguntándole a las personas que nos conocían que eligieran de una lista propuesta, con que nombre de marca se sentían más conectados y fue así como pasamos de Salud Financiera a ivestinGO, y esto facilitó el registro de marca a los abogados ante la Superintendencia, quienes para noviembre 2020 emitieron la resolución 75203 de protección de marca por 10 años.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente, desde 2005, los recursos han salido de mis finanzas personales, producto de mis años como empleado y alineado a mi deseo de emprender.

Una vez formalizamos ivestinGO SAS, desde 2021, los recursos económicos para operar han sido la combinación del capital social aportado en la sociedad vía acciones y la gestión financiera de los ingresos obtenidos por los servicios de #experienciasdeinversion y de #signosvitalesdelnegocio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Al principio -año 2000- mi deseo de emprender se enfocó en generar patrimonio personal, sin embargo, a lo largo de más de 15 años, el camino de emprendimiento me ha ayudado a comprender que cada emprendimiento debe tener un propósito superior a solo rentabilizar el capital, y he entendido que:

- Para #experienciasdeinversión estamos logrando transformar personas en inversionistas colaborativos con capacidad de entender el juego del capital colectivo, el riesgo, las ganancias y el impacto de todas ellas en la calidad de vida y la productividad del país.

- Para #signosvitalesdelnegocio estamos logrando que dueños de negocios pasen de un enfoque de auto- empleo a empresa, migren al mundo digital y aprendan a atraer inversión para crecer, para proteger el tejido empresarial, el empleo, los proveedor y toda la cadena de valor que genera el saber hacer empresa.

En resumen, estamos visionando un nuevo ecosistema digital de negocio, donde a un clic, personas inversionistas se conecten con pymes para crear #experienciasdeinversión; las pymes atraigan inversión y expertos en diferentes temas ayuden a solucionar #signosvitalesdelnegocio en estas.

6. ¿Soy feliz?

Más allá de la definición de felicidad, que se limita a una emoción o estado de ánimo de corto plazo, he aprendido que ser feliz significa realización, de cómo has tenido la capacidad de soñar, de enfrentar retos, situaciones adversas, cómo te has transformado para bien en el camino de construir logros, pero sobretodo cuántas vidas has impactado. En ese sentido, soy feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Una vez decidimos transformar el modelo de negocio de persona natural a persona jurídica como cofundador sentí la obligación de definirle un rumbo, una visión que permitiera a otros conectarse a la marca con el paso del tiempo.

Definida la visión, acordamos con el equipo de cocreadores un capital social (composición accionaria) que integrara en un 50 % al fundador, en un 30 % al equipo de cocreadores expertos en 6 dimensiones de empresa y finalmente un 20 % para cocreadores minoritarios, profesionales empleados, hombres y mujeres, que desean hacer empresa pero no tienen la experiencia de cómo hacerlo y a cambio ponen a disposición de la marca su conocimiento técnico en pro de aprender, de crear su propia #experienciadeinversión.

Es decir, desde su ADN de capital social, ivestinGO SAS ha sido construida para crecer colectivamente, atrayendo nuevos inversionistas que agreguen valor no solo económico, también de conocimiento, networking, experiencia, entre otros. Por lo tanto, ivestinGO está siempre dispuesta a reconfigurarse societariamente para alcanzar su visión de marca.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No es fácil emprender en una región como Latam, donde ha predominado el subdesarrollo en comparación con otras regiones. Si hacemos zoom en Colombia, observamos cómo el sistema educativo se enfoca desde hace años a formar técnicos-tecnólogos o profesionales para que se empleen.

Yo he sido parte de esa tendencia, me eduqué y busqué emplearme, y considero que varios de mis socios también han estado allí.

Emprender es un sinónimo de proactividad, perseverancia, disciplina y fe a largo plazo, y esta combinación no la enseñan ni siquiera en los hogares. Adicionalmente, exige de aprendizaje continuo, pues una semana puede que estés resolviendo un asunto comercial, la otra te llega un reto societario, el siguiente mes una exigencia de talento humano y cuando crees que todo está resuelto, llega una tendencia de mercado que te exige innovar y cambiar lo que has construido. Yo lo denomino el sube y baja del emprendimiento, y muy pocos estamos dispuestos a “surfear” en esa incertidumbre.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El hecho migrar el modelo de negocio personal a empresa y conectar talentos y conocimientos representados en varias personas, equivale a cumplir sueños, sin embargo, la visión de ivestinGO SAS está definida en 3 hitos o escalones:

- Corto plazo: crear y mantener una sociedad democrática que facilite #experienciasdeinversión y #signosvitalesdelnegocio. Este hito fue cumplido y lo venimos manteniendo.

- Mediano plazo: que ivestinGO represente un socio estratégico en el ecosistema pyme, a través de #signosvitalesdelnegocio. Este hito está siendo gestionado y es donde estamos enfocando esfuerzos para crear un nuevo ecosistema digital de negocio.

- Largo Plazo: que ivestinGO pueda cotizar en bolsa. Este hito hace falta.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos enfocados en materializar el hito (2) de mediano plazo.

Estamos gestionando y reuniéndonos con proveedores de desarrollo de apps, buscando para 2026 cocrear una experiencia a un clic, soportado en web3, donde las pymes puedan atraer personas inversionistas, intercambien valor, continúen su crecimiento empresarial y puedan encontrar expertos que solucionen sus “dolores empresariales”

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Con la visión que ivestinGO represente un socio estratégico en el ecosistema pyme, a través de #signosvitalesdelnegocio y mediante un ecosistema digital de negocios, basado en web3, deseamos ser escalables no solo en Colombia, soñamos con Latam.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Como lo hemos compartido, el ADN, el capital social de ivestinGO SAS ha sido construido para crecer colectivamente, atrayendo nuevos inversionistas que agreguen valor no solo económico, también de conocimiento, networking, experiencia, entre otros. Por lo tanto, ivestinGO está siempre dispuesta a reconfigurarse societariamente para alcanzar su visión de marca.

Este es un común denominador que hemos encontrado en nuestra metodología seis signos vitales del negocio, donde la mayoría de dueños pymes crean negocios para auto-emplearse o sostener su nivel de vida; y en ese sentido, no saben o no se dan a la tarea de aprender a construir sociedades que atraigan nuevos inversionistas, nuevos talentos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Emplearme y emprender solo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Como lo compartí, desde muy joven he tenido como referencia el negocio de mi padre.

Asimismo, en mi camino de emprender ha habido muchas historias de emprendimiento que me han inspirado, como por ejemplo, Arturo Calle, Jesús Guerrero fundador de Servientrega, Simón Borrero fundador de Rappi, Jeff Bezos fundador de Amazon, María Cortés de Cháves, fundadora de Jolie de Vogue, Ernesto Mejía Amaya, fundador Baterías MAC, Jhon Schnatter fundador de Papa Jhon’s, Franck DeLuca fundador de Subway, entre muchos otros.

Me gustar seguir a emprendedores y empresarios que demuestran la importancia de transformar un negocio en empresa para el mercado, no solo tener un negocios para solventar sus propias finanzas personales y niveles de vida.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces he fallado y cada fracaso me ha enseñado en qué, con quién construir y viceversa.

Las emociones son una dotación de vida valiosísima y una herramienta de cada persona. Algunos no las gestionan y permiten que dirijan sus vidas. Otros, hemos aprendido a prueba y error, a aflorarlas cuando se requieren y a neutralizarlas cuando no convienen o no son necesarias.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Estamos conectados a algunas comunidades, pues uno de los principios de marca es la economía colaborativa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

En el camino de cocrear la visión de marca que anteriormente compartimos, estamos buscando transformar la forma de hacer negocios. Soñamos con que más personas pasen de ser solo consumidores (clientes) y puedan tener acceso a ser coparticipes de esas pymes a las cuales compran productos o servicios.

Queremos que más dueños transformen sus negocios en empresas para que atraigan inversión, se democraticen y se permitan seguir creciendo. Soñamos con que más personas expertas en X, Y o A materia, conecten su conocimiento con las pymes para que solucionen sus “dolores empresariales”, y que todo se soporte en blockchain, Smart contracts y DAO’s, en web3.

No podemos asegurar si esto trascenderá e impactará generaciones, pero estamos enfocados en transformar la forma de hacer negocios en el ecosistema pymes para que haya más acceso democrático.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Cocreando un ecosistema digital de negocios, a un clic, soportado en web3, donde las pymes puedan atraer personas Inversionistas, intercambien valor, continúen su crecimiento empresarial y puedan encontrar expertos que solucionen sus “dolores empresariales” en Latam.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Si conecto este presente de emprendimiento con mi familia, han sido mi motor, pues finalmente mi esposa y mis dos hijas son quienes me acompañan incondicionalmente en mis logros y pérdidas.

Mi esposa mientras trabaja en otra empresa, me acompaña con conversaciones comerciales y a futuro, quiero verla jugando un rol comercial más activo en la marca. A mis hijas deseo “cultivarles” un camino para que a futuro no se empleen, sino que se conecten con sus capacidades y talentos a ivestinGO.

En el caso de mis amigos, han sido pólvora y dinamita que me han permitido avanzar acompañado, algunos de ellos son amistades producto de emprendimientos anteriores y que hoy nos hemos vuelto a conectar gracias a la marca.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Estamos gestionando y reuniéndonos con proveedores de desarrollo de Apps, buscando para 2026 co-crear una experiencia, a un clic, soportado en web3, donde las pymes puedan atraer personas inversionistas, intercambien valor, continúen su crecimiento empresarial y puedan encontrar expertos que solucionen sus “dolores empresariales”.

Aun así, hacemos parte del grupo de mentores del programa Trayectoria MEGA de la Cámara de Comercio de Medellín, que busca ayudar a emprendedores o empresarios pymes a darle una orientación estratégica y competitiva a sus negocios. Igualmente hemos sido jurados del programa Masschallenge que busca escalar startups.

Este ejercicio hace parte nuestra responsabilidad social empresarial, alineada a nuestra visión de marca.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Como lo compartí al inicio, la experiencia más importante de mi historia de emprendimiento, se puede resumir en la siguiente frase: “solo se llega rápido; pero juntos llegamos más lejos”

ivestinGO SAS, como empresa democrática, co-creó un capital social que integra un 50 % al fundador, un 30 % al equipo de co-creadores (socios) estratégicos y un 20 % a co-creadores minoritarios.

Ese 30 % de la sociedad está proyectado para un equipo experto de profesionales. Por el momento tenemos activos tres amigos, profesionales y expertos, que han sido fundamentales para rodar la visión con los propósitos de marca, ellos son Juan Felipe Bustamante Toro, experto en transformación digital, Miguel Andrés Prada Vargas, experto jurídico, en riesgos y asegurabilidad y Daniel Augusto García Gil, experto finanzas, contabilidad NIIF e impuestos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal:

-Mi Visión colectiva para avanzar y resolver asuntos.

-Mi capacidad para hacer que las cosas sucedan.

-Trabajar y desarrollar equipos de trabajo.

-Pensar en colectivo por encima de lo individual.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Si miro hacia atrás -desde el año 2000- lo que este camino del emprendimiento me ha enseñado, es que el universo nos dio a todos una “lámpara mágica” capaz de materializar lo que deseamos, sí, solo sí crees que sucederá y te comprometes, no en una semana, ni en seis meses, ni en un año, sino de forma permanente, así se vuelve realidad...esa herramienta mágica es nuestra mente.

