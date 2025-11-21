El empresario que dejó Nueva York para liderar una empresa en Colombia y ahora crece al 20 %

Álvaro Orbes, el CEO, gerente general de Rentandes.
Foto: Edwin Bohórquez Aya
Álvaro Orbes, el CEO, gerente general de Rentandes, bienvenido a este espacio de Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.
Muchas gracias por la invitación. Bueno sentarme a conversar contigo.
¿Qué es Rentandes?
Rentandes es una empresa en la que nos dedicamos al arrendamiento operativo de carros, camiones y maquinaria. Básicamente, a nosotros vienen empresas que necesitan camiones de reparto, máquinas industriales y nosotros las adquirimos por ellos. Les cubrimos todo alrededor de la propiedad de los activos, a cambio de un...
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación