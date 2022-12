Él encontró en el vallenato la forma de emprender en Colombia

Ellos son Steven Salme y Mar Martin, emprendedores de Obsesión Vallenata. Foto: VAlENTINA VIDARTEPH

“Soy muy creativo, inquieto, me encanta escribir, actuar, editar y escuchar música; así que tenía todo para poder ejecutar mi propio proyecto, solo fue activar la cámara de mi celular y encender un aro de luz. Lo que no sabía era que este tipo de contenido me abriría otra puerta, pero ahora en el mercado, exaltando a través de la ropa frases de canciones y del argot popular relacionado con el vallenato que se puede vislumbrar por medio de mi contenido digital.

He logrado que el vallenato llegue a todos los rincones del mundo, que esté de moda en redes sociales y ahora mismo que los fanáticos lo lleven con él a todas partes con sus prendas de vestir. Sin embargo, lo más bello que he logrado, es que muchas personas admiren el género y lo disfruten, eso se llama: crear identidad y generar recordación”. Steven Salme es artista desde que nació. Desde muy pequeño ha trabajado en obras teatrales y producciones nacionales que lo han llevado a descubrirse no solo desde la profesión sino desde su ingenio y creatividad. Este colombiano, también creador de contenido digital, decidió dar un paso agigantado en su carrera, logrando fusionar sus más grandes pasiones emprendiendo. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos donde nos contó cómo nació su marca Obsesión Vallenata y cómo ha logrado impactar el mercado de la moda con colecciones que hablan desde el género vallenato. Esta es su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

39 años, Artes Escénicas para Teatro, Cine y Televisión.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nace en marzo del 2021, cuando después de un año de pandemia me encontraba sin actuar, pues la industria del entretenimiento estaba muy estancada. Los actores siempre hablamos de tres lenguajes, (teatro, cine y tv), pero para mi hoy en día hay un cuarto lenguaje muy importante y es precisamente este, el digital; es por eso que en medio de mi profesión quise abordarlo también.

Mi idea con este contenido es divertir, entretener a través del humor, y resaltar como colombiano lo nuestro, en este caso el género vallenato, llevándolo a cada rincón del mundo. Así fue como creé mi proyecto Obsesión Vallenata con una extensión que está ligada a la elaboración de prendas de vestir que le hacen homenaje a este género que es patrimonio inmaterial de la humanidad y que va de la mano con la ayuda y el ingenio de mi esposa Mar Martin.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Soy muy creativo, inquieto, me encanta escribir, actuar, editar y escuchar música; así que tenía todo para poder ejecutar mi propio proyecto, solo fue activar la cámara de mi celular y encender un aro de luz. Lo que no sabía era que este tipo de contenido me abriría otra puerta, pero ahora en el mercado, exaltando a través de la ropa frases de canciones y del argot popular relacionado con el vallenato que se puede vislumbrar por medio de mi contenido digital.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente no necesité dinero, solo creatividad. Hoy en día ya he invertido en otro tipo de luces, cámara y programas de edición para poder brindarle una mejor calidad a mis videos. He tenido la oportunidad de trabajar con varios artistas exponentes del vallenato y es gracias a ellos que se desarrolló también todo este tema en diseño de prendas de vestir que hacen alusión a las canciones para despechados, enamorados, ilusionados y amantes de este género.

Es importante decir que el contenido digital fue el trampolín para poder lograr y aterrizar, con recursos propios, la elaboración de las camisetas que le hacen honor a un género que no pasará de moda.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

He logrado que el vallenato llegue a todos los rincones del mundo, que esté de moda en redes sociales y ahora mismo que los fanáticos lo lleven con él a todas partes con sus prendas de vestir. Sin embargo, lo más bello que he logrado, es que muchas personas me digan “yo odiaba el vallenato, no podía escucharlo, y ahora por culpa suya me encanta”, eso es crear identidad y generar recordación. (risas)

6. ¿Soy feliz?

Demasiado feliz, mi emprendimiento me ha traído muchas bendiciones. Hoy me relaciono con el 80% de la industria vallenata, aquellos artistas que yo escuchaba con la ilusión de algún día conocer, hoy en día son mis amigos, trabajo con ellos, y viajamos por el mundo llevando mucho vallenato; ellos con su música y yo con mi contenido y las prendas de vestir que dejan ver la creatividad y el empuje de los colombianos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por ahora no me interesa, he recibido propuestas de llevarlo a otra escala, pero por ahora no me llama la atención.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Creo que lo más duro de emprender este proyecto fue decidirme, muchas veces tenemos miedos y es lo que no nos deja avanzar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Claro. Vengo cumpliendo sueños, como por ejemplo: estar en los mismos escenarios con estos grandes artistas del vallenato, viajar por el mundo, ser reconocido por mi trabajo, por mis camisetas, por el mensaje que está oculto pero a simple vista: una oda a un género que nunca pasará de moda.

Claro que aun hace falta más: quiero trabajar no con el 80%, sino con el 100% de la industria vallenata, para poder impactar diferentes frentes y extender la importancia del género en todo el mundo.

Le puede interesar: Una plataforma que remodela viviendas desde su diseño hasta su entrega

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Trabajar fuertemente para poder llevar esto a otra escala, a otro nivel. Ahora mismo estamos trabajando únicamente en camisetas, pero a futuro queremos trabajar en otro tipo de accesorios que los amantes del vallenato puedan y quieran disfrutar.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, ya lo tengo en la mira. Ya el contenido digital camina prácticamente solo, las prendas de vestir se convirtieron en un negocio de escala familiar que no imaginábamos. El siguiente paso será integrar todo para poder vislumbrar todo lo que soy como artista.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Podría recibir inversión para poder llevar el proyecto a otro nivel, podría llegar a tener en algún momento un socio, pero lo que sí tengo claro es que no vendería,

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tener miedo y quedarme pensando mucho en el que dirán, sencillamente hay que hacer lo que nos apasiona. Los resultados siempre terminarán sorprendiéndonos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Honestamente no tuve ningún referente de contenido de humor vallenato, todo se fue dando sobre el camino, y ahora mismo, impactar el mercado es una de esas cosas que uno no contempla tan a corto plazo, sin embargo, las herramientas digitales han sido las encargadas de lanzar desde la melodía y desde situaciones cotidianas un negocio que no tenía en mente y que ahora es otra de las bases sólidas de mi carrera para engrandecer aún más el vallenato. Quiero convertirme en inspiración y referente para muchos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, desde mi profesión pasa todo el tiempo. Por eso hay que recorrer otros caminos para retarnos y emprender desafíos que como hasta hoy me han traído mucho éxito.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La verdad no.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente, mi idea de negocio es el claro ejemplo de que tú mismo puedes lograr tus cosas, lo que te propones. Mi consejo a las nuevas generaciones siempre será que ejecuten sus propias ideas, que aprovechen las plataformas digitales para mostrar su talento, su producto o lo que sea que tengan en mente, teniendo la calidad como premisa en todo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Desde mi profesión con mi propia productora, haciendo series, cine y los video clips de los mismo artistas con los que hoy en día trabajo en mis redes. Con el emprendimiento de las camisetas y lo que viene en camino con nuestras ideas, me imagino exportando y llevando el legado del vallenato a todo el mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un papel fundamental, mi esposa es mi compañera de fórmula, ella está en gran parte de mis videos, y es la modelo de la camisetas también. Mi hija de 1 año también ha participado, al igual que mis hermanos y padres. Mi contenido es muy familiar, de ahí que radique la importancia de llevarlo a todo lado, luciéndolo, pero más allá de eso haciendo conocedora a la gente de algo que es tan primordial para la cultura colombiana.

Sígale la pista: África sabe a Colombia: salsas picantes que rinden homenaje a los sabores latinos

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, de hecho lo vengo haciendo. Siempre he pensado “¿si en mis manos está ayudar a alguien, por qué no hacerlo?”.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi familia. Ellos juegan un papel demasiado importante, siempre busco que las personas se identifiquen con situaciones que ocurren en la cotidianidad, así que escuchando, portando y difundiendo mi contenido, lo logro, recordando siempre que todo viene desde casa, desde las raíces y desde esas cosas que nos dejan marcados los recuerdos, tal cual como ocurre con el vallenato.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi espontaneidad, alegría y el orgullo tan inmenso que siento por nuestro vallenato.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Los sueños si se cumplen, solo hay que saberlos trabajar. Si el tiempo que invertimos en trabajarle a los demás, lo invirtiéramos en invertirlo para nosotros mismos, seríamos más exitosos en la vida.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚