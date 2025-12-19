Él es el heredero de Mario Hernández: “Mi primer trabajo fue pegando bolsos en la fábrica”

Lorenzo Hernández Foto: Mauricio Alvarado

El director creativo de una marca colombiana que está presente en varios países con más de 80 tiendas y colaboraciones con marcas como Disney y Johnny Walker, es el invitado de hoy en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador. Lorenzo Hernández, bienvenido a la redacción...

Hola Edwin, muchas gracias. Muy feliz de estar acá.

¿Qué es ser el director creativo?

Eso es básicamente dar la la visión y la estrategia de una marca.

Uff, casi nada. La visión y la estrategia de una marca. Eso es más o menos como cuando le dicen a uno:...