Economía
Emprendimiento y Liderazgo
Él es el heredero de Mario Hernández: “Mi primer trabajo fue pegando bolsos en la fábrica”

Es el tercer hijo del empresario que creó un emporio económico a través del cuero en la moda. Con 32 años, en plena transición, es el responsable de la expansión global de la compañía a quien le tocó la puerta Disney para hacer una colaboración.

Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
19 de diciembre de 2025 - 08:00 p. m.
Lorenzo Hernández
Lorenzo Hernández
Foto: Mauricio Alvarado

El director creativo de una marca colombiana que está presente en varios países con más de 80 tiendas y colaboraciones con marcas como Disney y Johnny Walker, es el invitado de hoy en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador. Lorenzo Hernández, bienvenido a la redacción...

Hola Edwin, muchas gracias. Muy feliz de estar acá.

¿Qué es ser el director creativo?

Eso es básicamente dar la la visión y la estrategia de una marca.

Uff, casi nada. La visión y la estrategia de una marca. Eso es más o menos como cuando le dicen a uno:...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Temas recomendados:

startup

emprendimiento

Emprendimiento y liderazgo

fintech

edutech

Lorenzo Hernández

Johnny Walker

Disney

Mario Hernández

PremiumEE

 

