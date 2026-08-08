El evento que proyecta a Colombia como un ‘hub’ de innovación y tecnología en Latinoamérica

Laura Forero es una de las confundadores de Colombia Tech, y en esta entrevista cuenta el por qué cree que a los colombianos “les da pena hablar” a la hora de hacer conexiones de negocio, qué deberían aprender de los gringos al respecto, por qué hay que pensar la creación de empresas más allá de las fronteras y la necesidad de tener socios que complementen para poder escalar su organización. Ella junto con sus cofundadores lidera la organización que hace el Colombia Tech Week y el Colombia Tech Fest, toda una estrategia que busca traer al país todas las discusiones que se están dando sobre innovación, emprendimiento, liderazgo, inspiración, negocios, inteligencia artificial. En sus planes, para el próximo 10 al 16 de agosto de 2026, estima unos 20.000 asistentes, 4.000 tomadores de decisión, fondos de capital de riesgo, startups, empresas globales, universidades, gobiernos y líderes del ecosistema empresarial en una agenda con más de 150 eventos gratuitos y también un festival en donde esperan visitantes de Chile, Uruguay, Argentina, Londres y varios países de África. Aquí está la conversación para Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador.