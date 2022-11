“El gas tendría que ser un camino de transición”: Gwenaelle Avice-Huet

Gwenaelle Avice-Huet, Chief Strategy and Sustainability Officer de Schneider Electric, es la mujer que lidera el equipo mundial encargado de trabajar en todos los proyectos de estrategia y sostenibilidad de esta multinacional presente en 135 países. Foto: Cortesía

Bien necesario es para cada humano responsable hablar de “el camino hacia un futuro sostenible” y más cuando, por cuenta se nuestras propias acciones, estamos viviendo una verdadera crisis climática. Por eso, en medio del Innovation Summit Argentina 2022, justo cuando se habla de cómo el mundo está enfrentando crisis por temas energéticos, la urgencia en el uso de tecnología para hacer más eficiente los recursos que gastamos y hasta cómo debemos repensar las ciudades en las que vivimos, es determinante hablar de transición energética, el mismo debate en el que está Colombia.

Por eso, en entrevista con El Espectador, Gwenaelle Avice-Huet, Chief Strategy and Sustainability Officer de Schneider Electric, o en otras palabras, la mujer que lidera el equipo mundial encargado de trabajar en todos los proyectos de estrategia y sostenibilidad de esta multinacional presente en 135 países, nominada como Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial en 2018 y galardonada con la Orden del Mérito de Francia en 2019, detalla cómo recomienda que debe ser un cambio en la matriz energética de un país como Colombia, qué se puede aprovechar del camino recorrido por los europeos y todo ello desde la organización que fue reconocida en el 2021 por el índice Corporate Knights Global 100 como la empresa más sostenible del mundo. Gwenaelle Avice-Huet es, además, quien lidera el equipo de su organización presente en la cumbre climática en Egipto, donde se espera que los líderes mundiales reafirmen sus compromisos y logremos, entre todos, frenar la velocidad del calentamiento global que ya nos afecta en los cinco continentes.

Estamos viviendo una crisis inflacionaria, la OPEP está tomando decisiones importantes afectando el precio del petróleo y nuestros países en América Latina dependen de ello. El dólar está más fuerte que nunca y las monedas locales muy golpeadas. Yo quiero saber cómo, desde la visión estratégica de la multinacional presente en 135 países, creen que se pueden tomar decisiones en materia de transformación energética.

Lo que vemos en la actualidad es que el 80% de las emisiones en el mundo vienen de la energía, así que tenemos que hacer algo al respecto. Y desde esta crisis rusa y ucraniana vemos que los precios del gas se van por las nubes. Lo mismo pasa con el petróleo porque hay escasez y por lo tanto, los precios son muy volátiles y escalan.

En esa situación hay riesgos múltiples que ocurren: la inflación, por supuesto, no solamente en Sudamérica, esto es algo mundial y las empresas globales sentimos toda esa presión de la inflación en distintas geografías: en Europa, Estados Unidos, Sudamérica. Además de esto está el problema del abastecimiento. La energía no está disponible cuando se necesita.

En Europa están muy preocupados respecto del próximo invierno que se avecina porque dependen del 40% del gas y con menos abastecimiento de Rusia. Pero cuando vemos lo que pasa acá en Argentina, en Sudamérica, también vemos que el precio también escala por la misma razón, por la escasez.

Como empresas globales vimos que, de hace unos cuatro años, más o menos, las empresas empezaron a pensar en la sostenibilidad y entonces, bueno, nosotros queremos achicar la cuenta de la energía, los costos de energía, porque eso nos puede ayudar a asegurarnos de que tenemos energía de resiliencia, porque para las grandes industrias se tiene que cerrar la planta porque no tienen acceso a la energía y eso es un desastre, es muy difícil. Esa es la razón por la cual ahora pasamos de sustentabilidad o sostenibilidad al tema de la competencia y el costo de energía y la capacidad de tener acceso a esa energía y, por lo tanto, las empresas multinacionales, nosotros somos una de ellas, abogamos primero por la energía eficiente para reducir, o sea, para que sea más eficiente el uso, y eso ocurre rápidamente cuando pensamos en la energía, cuando queremos descarbonizar y pensamos en la energía eólica o solar. Lo primero es que hay que implementar medidas, tener un uso eficiente de la energía antes que todo lo otro.

Usted dice que hay que implementar medidas para tener un uso eficiente de la energía antes que todo lo otro, eso en términos prácticos, ¿cómo se debería hacer?

Tenemos muchas herramientas de innovación y de software que nos permiten reducir el consumo de la energía. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, tenemos un sistema eléctrico, podemos conectar todos los sistemas para obtener todos los datos de estos sistemas. Y sobre esta base podemos hacer un análisis del comportamiento de por qué se consume energía, cómo podemos reducir el consumo y este software con inteligencia artificial nos muestra, justamente, nos da todas estas respuestas. Cuando hacemos esto, achicamos los costos.

Entonces dependemos menos de la red energética y vamos a tener un impacto positivo en el clima, en el medio ambiente. O sea, esto es el primer habilitador para responder a la crisis: Eficiencia energética.

El segundo elemento, nosotros abogamos por una transformación de combustibles fósiles a la electrificación en el uso, en el consumo, la movilidad. Desde fósil a eléctrico nosotros ayudamos al desarrollo, por ejemplo, en la industria automotriz, pero el tema es la electrificación. Estamos hablando con muchos clientes sobre este proceso industrial, que consumen petróleo y gas, y progresivamente quieren transicionar. O sea, la segunda solución es, después de la eficiencia energética, es la transición de los combustibles fósiles a la electrificación. Lo otro es hacer más ecológica la producción y con el tiempo invertir en energías renovables, etc, para poder lograrlo en el largo plazo.

La realidad es que para muchos países no hay una sola solución porque todo depende del ‘mix’ energético. ¿Qué cosas hay disponibles? Ahí está la tecnología. La tecnología está disponible, el tema es cómo implementarla.

¿Cuál debe ser el ciclo entonces de ese cambio?

No pensamos que lo digital, pero es el primer capacitador. Pensamos en energía eólica, solar y nos olvidamos un poco de lo digital, por eso tenemos que comunicar que la solución digital es una solución rápida. Y para Sudamérica, según cada país, tenemos distintos países que tienen distintos puntos de partida, por eso no hay una solución única.

Brasil está muy avanzado, ya se ha implementado energía renovable; en Argentina tenemos mucho gas y hay una oportunidad para poder implementar lo renovable más rápido, pero con el tema del gas -que se sabe sube muchísimo en los precios-, puede llegar a ser un habilitador para el resto del mundo, pero primero hay que invertir, invertir en terminales para hacer el gas licuado. El gas tendría que ser como un camino de transición.

En muchos países, en Europa, por ejemplo, están empezando a trabajar con carbón porque tienen miedo de la escasez del gas. El gas es una transición y después hay que electrificar, pero no volver al carbón, o sea, no está bien lo que se está haciendo. Por eso todo esto es parte de la transición.

Las grandes cumbres climáticas ofrecen muchos compromisos, pero yo siento que son diplomacias, no compromisos reales. Estamos cerca a otra cumbre climática gigantesca. Venimos de Glasgow, fue París, ahora Egipto. ¿Cómo lograr que sí se cumplan los compromisos y avanzar en beneficio de todos?

Cuando nosotros tomamos todos los compromisos que hicieron de parte de los distintos países, cuando los juntamos todos, empresas y países también, cuando juntamos todo no llegamos a 1.5 grados. Tenemos que trabajar en los próximos 10 años, no los próximos 100 años, y tenemos que hacer las cosas el doble de rápido para poder llegar. Y cuando decimos esto, uno puede decir: no, es imposible, porque en la realidad todas las tecnologías están disponibles, puede tomar tiempo, pero en definitiva, lo importante es tener el marco correcto para la inversión.

Tenemos que invertir y entonces ahí es cuando las empresas van a poder cumplir con los compromisos, cuando sienten esa presión de los inversores, la presión también de los empleados mismos. La gente viene a trabajar a Schneider Electric porque hemos reconocido que somos una empresa sostenible a nivel mundial y la nueva generación tienen un significado, un propósito, entonces esto hace una gran diferencia. Yo creo que, aunque hagamos acuerdos con 180 países del mundo, suena irreal eso, pero lo que tenemos que hacer es trabajar a través de las empresas. La aprehensión de los empleados, de los inversores y cosas así. La pregunta es, ¿cómo medir lo que las empresas están haciendo? En particular, porque muchas empresas les gusta hablar de sostenibilidad. Y les gusta mostrar lo que hacen, pero necesitamos algo que sea verdaderamente transparente, que sea auditado, que cumpla con todos los procesos para tener datos confiables.

En cada trimestre yo soy responsable de sostenibilidad, yo comunico los KPIs. Todos los trimestres comunicamos lo mismo que el balance que los estados contables, informamos sobre diversidad, sobre medio ambiento, clima, etcétera. Hay unos cuántos ítems que es ISG, medio ambiente, social y gobernanza. Todos los trimestres informamos de esto porque queremos ser transparentes y contar dónde estamos, queremos que nos auditen y queremos asegurarnos de que la gente vea que lo que hacemos no son solo palabras, que las cosas pasan.

¿Y eso cómo se ve en ejemplos puntuales?

Estuvimos trabajando con los interruptores tradicionales de luz. Utilizan un gas que es el SF6, que es muy dañino para el medio ambiente, mucho más que el CO2. Nosotros estamos invirtiendo en investigación y desarrollo para reemplazar este gas y buscar otra cosa, es una revolución, sin duda, porque la realidad es que este gas que hoy se usa es efectivo para la resistencia y le da seguridad a los interruptores, pero después de 10 años de investigación dimos con un producto nuevo que lo reemplaza. Es aire, nada más, lo que lo reemplaza y esto muestra que la sostenibilidad tiene que ver con la inversión a largo plazo. No es solo decir: “quiero ser sostenible”. De verdad que nos concentremos en la sostenibilidad, digamos, puede ser que pasen 10 años y vemos que no encontramos la solución correcta, pero esta es la única manera.

Países de ingreso bajo medio-bajo como Colombia dependen mucho del petróleo y el carbón, para sus impuestos, para la inversión social. La I+D implica dinero. ¿Países como Colombia deberían hacer ese tránsito energético, optimizar la energía existente, pero trabajar en paralelo con el petróleo, el gas y el carbón? ¿O cortar el petróleo, el gas y el carbón de tajo y saltar hacia las energías renovables?

Podríamos soñar con pasar de un lado de la moneda a otro. Pero eso no es así. Hay una transición por la que hay que pasar. Tenemos que abogar por las tecnologías que ya existen e implementarlas. No tenemos que buscar excusas para no invertir ahora en estas tecnologías. Cuando explicamos cuál es la tecnología disponible para que sean accesibles se trata de convencer de que hay una transición que está ocurriendo. Cuando vemos a Chile, que depende mucho del gas y del carbón, pasar del carbón a energía renovable sería un apagón para el país, sería un desastre económico. O sea, necesitamos recorrer el camino de la transición . Cuando va aumentando el combustible renovable se va reduciendo el fósil. Pero esto hay que hacerlo de a pocos para no tener un impacto muy nocivo en cuanto al desarrollo económico.

El objetivo no es reducir el desarrollo, ese no es el objetivo de la ecología, es decir, acompañar las inversiones que están haciendo con algo que sea compatible con el medio ambiente en el largo plazo. Y también es una cuestión de competencia e innovación en realidad, porque estos países ya están saltando en las tecnologías que están disponibles sin haber pasado por las tecnologías que se vienen desarrollando de antes . O sea, es una oportunidad porque ya pueden saltar a la última tecnología de última generación, que es, además, de desarrollo local, es de fabricación local. Eso es lo que estamos haciendo en nuestros países.

¿Qué podemos aprender los países de América Latina, de nuevo Argentina, Chile, Colombia, Brasil, dependientes del carbón, el petróleo, el gas y otros recursos minerales de, tal vez, países europeos como Dinamarca, por ejemplo, que lo ha hecho muy bien, Finlandia, o Francia que está haciendo cambios grandes en esto de la transformación energética de cara a la reducción de las emisiones de efecto invernadero?

En Europa hicieron muchísimas inversiones en renovables en los últimos 20 años porque ellos cuantificaron objetivos para los renovables. El 20% de los combustibles renovables en energía para el 2020. Ese fue un acuerdo que se hizo a nivel europeo, cada país fue invirtiendo según los recursos y en Francia fue especial porque ellos mucho tiempo invirtieron en energía nuclear, fue su decisión, pero justamente convergieron en que para 2020 iban a hacer el 20% de renovables y ahora cambiaron el objetivo.

Ahora la pregunta para ustedes es: hace 20 años la energía solar y la eólica costaban mucho más, eso quiere decir que ahora invertir en energías emergentes es mucho mejor porque ahora se han amortizado y es mucho más económico. Hace 20 años costaba 400 y ahora cuesta 40. Ahora todo es más competitivo y ustedes se ganaron ese salto tecnológico.

Ya hablamos de los gobiernos, de las grandes industrias, de las cumbres climáticas. ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros para que sume?

Yo creo que es una buena pregunta porque, en definitiva, tenemos clientes de muchas cosas que compran muchas cosas. Todos somos consumidores y podemos exigir. Y para ellos el clima es algo importante, por eso como empresas queremos que ellos vean que nosotros vendemos productos sostenibles porque nos interesa el clima también. Entonces todo empieza por cada uno de nosotros, por el ciudadano, quien se fija en que las empresas de las que compran los productos también sean sostenibles. Que lo hagan bien. Que puedan demostrar que son sostenibles. Es como un sello de trazabilidad de cada producto que estás consumiendo. Ese es el resultado.

*Texto posible tras Invitación de Schneider Electric a Buenos Aires, Argentina.

