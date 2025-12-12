Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Emprendimiento y Liderazgo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El costeño que se volvió autodidacta, creó una app de aprendizaje, y llegó a Times Square

Tiene 24 años, pero sus ganas de aprender y de compartir el conocimiento no tienen límite. Esta es la historia de Camilo Peñalver y Gurwi, su pequeño hijo tecnológico.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
12 de diciembre de 2025 - 08:02 p. m.
Camilo Peñalver creó Gurwi.
Camilo Peñalver creó Gurwi.
Foto: Cortesía

¡Hola! Estamos en una nueva entrega de entrevistas de Emprendimiento y liderazgo de El Espectador y hoy nuestro invitado especial es Camilo Peñalver, un joven autodidacta costeño que se creó una marca que se llama Gurwi, arrancó en esto desde los 12 años, cuando en el mundo de las redes sociales empezó a hacer comunicación y tratar de entender cómo nos educamos y como él podía aportar un granito de arena.

Camilo, desde Bogotá lo saludo. Bienvenido a este espacio de Emprendimiento...

Vínculos relacionados

Nubank tiene problemas de identidad: pese a su nombre, no es un banco
Siete ideas de emprendimiento para entrar en el nicho de la comida saludable
La historia del expolicía que encontró en la magia de las brujas un negocio ‘encantador’

¡Hola! Muchísimas gracias por la invitación....

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

startup

emprendimiento

Emprendimiento y liderazgo

fintech

edutech

Gurwi

Camilo Peñalver

RevenueCat

Open IA

Google Pay

Apple Pay

BuildInPublic

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.