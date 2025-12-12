El costeño que se volvió autodidacta, creó una app de aprendizaje, y llegó a Times Square

Camilo Peñalver creó Gurwi. Foto: Cortesía

¡Hola! Estamos en una nueva entrega de entrevistas de Emprendimiento y liderazgo de El Espectador y hoy nuestro invitado especial es Camilo Peñalver, un joven autodidacta costeño que se creó una marca que se llama Gurwi, arrancó en esto desde los 12 años, cuando en el mundo de las redes sociales empezó a hacer comunicación y tratar de entender cómo nos educamos y como él podía aportar un granito de arena.

Camilo, desde Bogotá lo saludo. Bienvenido a este espacio de Emprendimiento...

¡Hola! Muchísimas gracias por la invitación....