Él escapó de la violencia de López de Micay y ahora transforma las finanzas de los hogares

Se llama Warino Viveros y creó Wepago, una compañía para que usted pueda pagar de manera sencilla y eficiente todos los recibos de servicios públicos en un solo lugar. Ya tienen 25.000 convenios.

Edwin Bohórquez Aya
28 de noviembre de 2025 - 08:00 p. m.
Warino Viveros, fundador y CEO de Wepago.
Foto: Edwin Bohórquez Aya

Warino Viveros, bienvenido a este espacio de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador. ¿Cómo comenzó todo? Arranquemos por ahí. Cuando la semilla estaba empezando a crecer.

Al venir del campo, siempre mis padres nos enfocaron mucho cómo trabajar el campo y trabajar la tierra. Pero yo no era muy bueno en eso. Mis hermanos, incluso mi hermana, era mucho mejor que yo en el campo. Entonces, bueno, hay que ver en qué nos volvemos buenos. Recuerdo muy bien cuando llegaron los primeros computadores del colegio, fue toda una innovación y me...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

