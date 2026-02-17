El millonario de perfil bajo al que le cerraron 15 tiendas, al parecer, por temas políticos

Carlos Rodríguez-Pastor, catalogado como uno de los hombres más ricos de Perú. Photographer: Patrick T. Fallon/Bloomberg Foto: Photographer: Patrick T. Fallon/ - Patrick T. Fallon

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una exclusiva municipalidad de Lima, la capital de Perú, cerró temporalmente más de una docena de espacios comerciales controlados por uno de los principales conglomerados del país, lo que desató una batalla entre la empresa y un alcalde local.

El conglomerado Intercorp dijo que alrededor de 15 tiendas habían “sufrido cierres irregulares” desde la semana pasada en la municipalidad costera de Miraflores, afectando sucursales bancarias, tiendas minoristas, restaurantes y cines.

Intercorp es dirigida por el multimillonario Carlos Rodríguez-Pastor, un magnate de bajo perfil que es dueño del tercer banco más grande de Perú, Interbank, a través de Intercorp Financial Services Inc., así como de centros comerciales a través de Inretail Peru Corp y varias cadenas comerciales privadas.

Miraflores, distrito encabezado por el alcalde conservador Carlos Canales, dijo que los cierres se debieron a problemas de seguridad “críticos” y agregó que las inspecciones son aleatorias.

Aunque más de 40 municipalidades de Lima están autorizadas a cerrar negocios por violaciones al código local, la amplitud de los cierres actuales dirigidos a un solo propietario es inusual.

“Estas acciones sancionadoras no tienen sustento técnico ni jurídico”, declaró Intercorp en un comunicado. La empresa añadió que los cierres se produjeron “coincidentemente” en medio de una “controversia contractual” relacionada con la cancelación por parte del distrito de un acuerdo inmobiliario —vinculado a un complejo deportivo— con filiales de Intercorp.

“Sorprende la inmediatez y coordinación de los operativos de fiscalización de la municipalidad que cerraron los 15 locales en tan corto plazo y de manera focalizada en las empresas de Intercorp”, indicó la firma.

Miraflores afirmó que los cierres no estaban relacionados con la disputa inmobiliaria y que, en cambio, había detectado “problemas críticos” en algunas instalaciones de Intercorp, incluyendo cilindros de gas no reportados. La municipalidad también mencionó el derrumbe fatal del techo de un centro comercial propiedad de una de las filiales de Intercorp en la ciudad peruana de Trujillo, ocurrido en 2025, lo que sugiere que el incidente los llevó a redoblar esfuerzos en seguridad y prevención.

No está claro cuántos de los cierres persistían, pero una cadena de cines propiedad de Intercorp no estaba vendiendo entradas en su unidad de Miraflores.

Varias asociaciones empresariales peruanas emitieron un comunicado conjunto afirmando que los cierres deben ajustarse a estándares justos, proporcionales y razonables.

Una puja entre un empresario y un político que no es un cuento lejano a lo que se vive en México, con dos protagonistas también de primera línea: “Las empresas controladas por el multimillonario Ricardo Salinas Pliego recibirán en enero una factura fiscal por miles de millones de dólares, y deberá pagarla o enfrentar consecuencias, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum”, el pasado diciembre.

En ese instante se supo que “Sheinbaum rechazó las afirmaciones de Salinas de que el gobierno persigue a sus empresas por su oposición a su partido y por sus críticas a la corrupción y a las fallas en materia de seguridad”.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚