El negocio que ya hace parte de las 50 mejores pizzerías de Latinoamérica

Alejandro Sardi y Andrea Bornachelli, los emprendedores detrás de Pizzardi Artigianale. Foto: Pizzardi Artigianale

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“En Pizzardi hacemos pizzas napolitanas, de verdad, como las que te comerías en Nápoles, Italia. Usamos ingredientes traídos directamente desde allá y las cocinamos en horno a altísimas temperaturas para que salgan con ese borde inflado, suave por dentro y lleno de sabor. Pero no es solo la pizza, es toda la experiencia: la música, el olor, la energía.

Abrimos nuestras puertas en septiembre de 2023 y en menos de un año ya hemos atendido a más de 70.000 personas. Actualmente, somos un equipo de 32 personas comprometidas con brindar la mejor experiencia napolitana en Colombia“.

Estas son las palabras de Andrea Bornachelli, la emprendedora detrás de este negocio inspirado en la gastronomía italiana. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí va su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

38 años, Diseño de Modas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació en casa, con el sueño de hacer una pizza napolitana auténtica y de la más alta calidad. Con el tiempo no solo logramos un gran producto, sino una experiencia completa que transporta a Nápoles desde el primer bocado y hace 18 meses logramos inaugurar nuestro primer local.

En este primer año abrimos un segundo piso, una cocina oculta para domicilios y estamos prontos a lanzar nuestra línea para el hogar: Pizzardi Fatto in Casa. También ganamos el premio a “Mejor Restaurante Nuevo de Colombia”, en los Premios La Barra 2024, somos embajadores de Aperol Spritz y tenemos la certificación de la Associazione Verace Pizza Napoletana, siendo los únicos en Colombia en obtenerla.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fueron 10 años de viajes, estudios y mucha observación. Nos fuimos enamorando del proceso y cada paso nos dio más claridad sobre lo que queríamos construir. Así nació el concepto.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

De nuestros ahorros. Ambos trabajamos durante años y con esfuerzo logramos reunir el capital necesario para hacer realidad este sueño.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy rompiendo el mito de que al colombiano no le gusta la pizza napolitana. También estoy demostrando que no se necesita pertenecer a un gran grupo o tener una gran inversión para montar un restaurante exitoso. Lo importante es tener una visión clara y hacer todo con amor.

Este esfuerzo ha hecho que guías gastronómica influyentes en el sector como la 50 Top Pizza Latin America 2024, nos seleccionara como la mejor pizzería de Colombia, ocupando el puesto 22 en el continente. Además, fuimos la única pizzería galardonada con el premio especial New Entry of the Year 2025, un reconocimiento exclusivo que destaca a la nueva pizzería más sobresaliente de Latinoamérica.

6. ¿Soy feliz?

Sí, profundamente feliz. Amo lo que hago y me llena ver cómo las personas disfrutan cada momento en nuestro restaurante.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por ahora no. Pero la vida da vueltas, nunca se sabe.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Difícil, especialmente porque nunca había trabajado en restaurantes. Sin embargo, mi experiencia en franquicias y multinacionales me dio herramientas para adaptarme y sacar el proyecto adelante.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, lo estamos cumpliendo. Todavía queda mucho por recorrer. Queremos mantener la calidad y soñar en grande: estar entre los 10 mejores de Latinoamérica y dentro de las 100 mejores pizzerías del mundo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora sigue consolidarnos. Vamos a abrir un segundo punto físico y una nueva cocina oculta. También lanzamos una línea para el hogar: Pizzardi Fatto in Casa, donde los comensales podrán encontrar hornos, accesorios, masas, salsas y todo lo necesario para vivir la experiencia desde su hogar.

https://www.instagram.com/p/DGn1cSGvmkD/?igsh=MW40ejN1OGZsdTl1NQ==

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por ahora no. Mientras podamos seguir creciendo juntos, no estamos buscando inversionistas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo lo volvería a hacer igual, no hay algo que me haya hecho arrepentirme del proceso.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira Leonor Espinosa. Admiro su creatividad, su talento y el impacto que ha logrado a través de su cocina.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, el manejo del equipo fue uno de los retos más grandes al inicio. Pero nunca me rendí. Aprendí y crecimos juntos.

Visite la sección de Emprendimiento y liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No formalmente, pero tengo grandes amigos en el gremio que han sido consejeros invaluables.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, creo que sí. Pizzardi va camino a convertirse en un clásico para quienes buscan una verdadera experiencia napolitana.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento?

Me veo llevando Pizzardi a diferentes rincones de Colombia y del mundo. También explorando nuevos modelos de negocio en torno a la gastronomía.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Fundamental. Sin ellos, este sueño no se habría concretado. Fueron los primeros en creer, probar y motivarnos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. Me encanta ayudar y lo haría feliz.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es todo, son la energía del proyecto y cada uno ha sido esencial en el desarrollo de este sueño.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El detalle. Vivo cada parte de la experiencia como si fuera mi casa: desde la decoración hasta la limpieza. Trato a mi equipo y a nuestros clientes con respeto y gratitud.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que los sueños sí se cumplen. Que nada se logra sin trabajo, pasión, compromiso y resiliencia. Y que adaptarse al cambio es clave para avanzar.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚