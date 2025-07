¿Es mujer y empresaria? Este programa potencia liderazgos para cambios sociales

Esta puede ser una buena oportunidad para su liderazgo. Foto: Pexels y Edwin Bohórquez Aya

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De los 20 años que llevo trabajando como periodista, el 80 % ha sido dedicado a escribir sobre información de negocios, comercio exterior, tecnología, economía en general; pero siempre el capítulo del emprendimiento y liderazgo ha estado presente. Y en ese tiempo he leído tanto estudios como he podido en donde se concluye, siempre, que cuando una mujer emprende o administra recursos, en la mayoría de los casos, genera mayor impacto en la familia y en todo el entorno social que sus pares hombres.

Y justo esta semana, cuando estaba revisando todos los menajes que me llegan a diario, había uno que hablaba de tres variables que me llaman siempre la atención: empresarias, liderazgo y emprendimiento. Se trataba de un programa que, para ser sincero, no conocía, a pesar de llevar tantos lustros en esto, así que les contesté para entender de qué se trataba y esto fue lo que me contestó Sandra Yhance, Gerente Desarrollo económico sostenible de la Fundación Bolívar Davivienda:

¿Qué es Emprende País Mujer?

Emprende País Mujer es un programa de Davivienda a través de su Fundación Bolívar Davivienda, que busca fortalecer el liderazgo femenino y potenciar el crecimiento empresarial de mujeres emprendedoras en Colombia.

Recomendada: Seleccionan a dos startups colombianas para ‘transformar el sistema alimentario’

Nuestro objetivo es que las mujeres empresarias cuenten con herramientas que les permitan ser agentes de cambio cultural dentro de sus empresas y movilicen nuevas formas de pensar, actuar generando un impacto social y económico desde una perspectiva integral de bienestar en sus colaboradores y grupos de interés.

¿Cómo se accede a este programa?

Estos son los requisitos para acceder a Emprende País Mujer que muy pronto abrirá nuevas convocatorias para las empresarias interesadas de cualquier región del país:

-Empresas Multisectorial

-Ventas superiores a $1.000 millones anuales

-Mínimo 10 colaboradores

-Empresas legalmente constituidas

-Las interesadas deben diligenciar un formulario de postulación y pasar por un proceso de selección que incluye entrevistas.

¿Qué cambios se identifican en una mujer que pasa por este programa?

Las mujeres que participan en Emprende País Mujer salen con una visión clara de crecimiento de sus empresas y entendiendo la forma de cómo llevarlo a cabo y qué recursos necesitan para lograrlo.

¿Qué pasa cuando el liderazgo femenino se fortalece de cara a los negocios?

Creemos que fortaleciendo el liderazgo femenino en las empresas se puede impulsar una visión más completa y estratégica en los negocios, se promueve la cultura de la innovación, trabajo colaborativo y empático, creando ambientes de trabajo productivos y atractivos para otras personas y, resultados financieros sólidos. Además, sirve de referente para que otras mujeres se motiven a emprender.

En video: Los argentinos que vinieron a emprender en Colombia buscando talento

¿Qué pasa en un entorno en el que una mujer logra convertirse en motor de desarrollo local?

Cuando una mujer se convierte en motor de desarrollo local, su liderazgo llega a transformar la comunidad y sus entornos más inmediatos. No solo contribuye a la prosperidad económica, sino que también puede inspirar cambios culturales y sociales, ayuda a construir un presente y un futuro más incluyente para todos/as. Termina siendo un referente como agente de cambio que busca una sociedad más justa y equitativa.

¿Cómo logran que con sus mentores la teoría conecte con la práctica, con la realidad?

Somos muy cuidadosos en la selección de los mentores, queremos que estos sean guías que acompañen los desafíos de las empresarias. Los mentores no son los que toman las decisiones, pero si acompañan el proceso y promueven que las “cosas pasen”. Los proyectos que se trabajan en las mentorías son definidos por las empresarias y que ellas han establecido como prioritarios en su horizonte de crecimiento y, junto con su mentor, diseñan un plan de acción con objetivos claros y estrategias aterrizadas a su realidad. En la mentoría se va haciendo seguimiento a la implementación de las acciones establecidas y se da feedback para resaltar los aciertos o los temas que se pueden mejorar.

Inspirador: Instaleap, que está en 30 países, aterriza formalmente en la red Endeavor

¿Han pensado en llevar este tipo de programas a la base? Es decir, ¿a los colegios, por ejemplo, para impactar desde el inicio?

En este momento no es algo que hayamos pensado, es decir con el mismo programa, sin embargo, desde uno de los ejes estratégicos de la Fundación Bolívar Davivienda que es “Talento Joven” venimos trabajando de la mano de aliados, en crear proyectos que impacten a los jóvenes de distintas zonas del país, fomentando el emprendimiento y la empleabilidad para aportar a la construcción de su proyecto de vida.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚