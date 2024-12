El restaurante que celebra el sabor tradicional mexicano con productos colombianos

Luna Valentina Cantor Fonseca, la emprendedora detrás de Alitas pa’ ya & Mexican Food. Foto: Alitas pa’ ya & Mexican Food

“En Alitas pa’ ya & Mexican Food, ofrecemos una propuesta gastronómica única que fusiona la comida mexicana con alitas llenas de sabor y creatividad que se plasma en cada una de nuestras salsas artesanales. Nos enfocamos en brindar una experiencia auténtica para todos los gustos, con una carta diseñada por nuestro chef ejecutivo, José David Restrepo. A diferencia de muchos restaurantes, preparamos cada receta nosotros mismos, personalizando los sabores y buscando innovar constantemente. Combinamos lo tradicional de la cocina mexicana con un toque único, utilizando ingredientes frescos y de calidad para sorprenderte en cada plato. A la fecha contamos con 30 colaboradores. Hemos llegado a más de 20.000 clientes el último año, contamos con una nueva sede ubicada en Mazurén, y la meta para el 2025 es abrir al menos una sede más”.

Luna Valentina Cantor Fonseca pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y aquí la historia de su emprendimiento contada para ustedes:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

29 años, Psicología con especialización en Salud Ocupacional.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi abuela a lo largo de su vida tuvo restaurantes de distintos tipos de comida, me parecía muy lindo cuando llegaba y veía el lugar lleno de gente disfrutando de sus platos, desde ahí tuve la ilusión de tener un restaurante que transformara lo convencional a un siguiente nivel.

Siempre fui amante de las alitas y la comida mexicana y pensé, ¿por qué no montar un restaurante de la comida que más me gusta y conozco mejor? La idea surgió durante la pandemia estando desempleada, buscando qué hacer en esta época donde todo era tan difícil. En un primer momento, pensé en poner un food truck porque me asustaba la idea de tener que pagar un arriendo, pero encontré un local de 30 metros ubicado en Suba Salitre con un valor accesible y decidí arriesgarme. El local no lo arrendaban hacía 13 años, pero insistí y logré que me lo arrendaran para darle vida a mi proyecto en este lugar.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Tuve la suerte de conocer a alguien que había trabajado con alitas y conocía todo el proceso, esta persona me orientó y junto a él y Google donde iba investigando todo lo que no sabía, en un mes logré tener todo lo necesario para abrir, no fue fácil, sobre todo conseguir los proveedores de todos los equipos y mobiliario, fue desafiante. Contaba con un pequeño presupuesto que me limitaba bastante para todo. La clave fue no rendirme y seguir adelante a pesar de los retos iniciales.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La inversión inicial vino del pago de la liquidación de la última empresa donde laboré y de mi pareja, Édison, quien ha sido mi apoyo económico y profesional durante todo el proceso. Siempre le agradeceré todo lo que ha hecho por nosotros, en primer momento ningún banco me prestaba, afortunadamente desde el inicio nos fue muy bien y de las ganancias fui pagando poco a poco las obligaciones que teníamos.

He ido reinvirtiendo las ganancias en el negocio para seguir mejorando la infraestructura, la calidad del menú y la experiencia del cliente, en abril de 2022 logramos pasarnos a un local de 125 metros el cual ya hemos renovado más de 4 veces y el 29 de noviembre del 2024 logramos abrir nuestra segunda sede ubicada en Mazurén.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando que los clientes no tengan que gastar tiempo ni hacer grandes desplazamientos a zonas tradicionalmente gastronómicas dentro de la ciudad de Bogotá para poder acceder a comida de calidad y a precios razonables. Ofrecemos una opción única en el mercado, fusionando dos mundos: la comida rápida y la mexicana. Queremos que nuestros clientes disfruten de una experiencia gastronómica divertida, sabrosa y accesible cerca a sus hogares.

6. ¿Soy feliz?

Sí, definitivamente. Aunque hay desafíos, el ver cómo nuestra propuesta gusta y cómo crece nuestra comunidad de clientes es muy satisfactorio. Saber que estamos haciendo algo que aporta a la vida de nuestros colaboradores y que la gente disfruta nos llena de felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

De momento, no. Creo en mi proyecto y en lo que representa. Quiero seguir creciendo con nuestro propio estilo y en nuestras propias manos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender siempre tiene sus desafíos. Hubo momentos difíciles, especialmente al principio, cuando estaba buscando el apalancamiento financiero. Consolidar un equipo de trabajo no es fácil, creo que esa es la parte más difícil de emprender. Pero la pasión por lo que hacemos y el deseo de ofrecer algo único me mantuvo enfocada.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy en el camino de cumplirlo, pero sé que aún nos queda mucho por hacer. Queremos expandir nuestra propuesta, mejorar continuamente, y seguir sorprendiendo a nuestros clientes.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguiremos innovando en nuestro menú y explorando nuevas maneras de llegar a más personas. Queremos expandir la marca, abrir nuevas sucursales que logren mantener la esencia de lo que hacemos y continuar ofreciendo la mejor experiencia gastronómica.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, creemos que tenemos un gran potencial de expansión, no solo en Colombia, sino también internacionalmente. Nuestro concepto es único, y los clientes se enganchan con la propuesta de fusión de sabores.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estamos abiertos a recibir inversión que nos permita crecer, pero siempre asegurándonos de mantener nuestra esencia y visión. No se trata solo de crecer, sino de crecer de manera sostenible y fiel a lo que somos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volveríamos a subestimar los retos que implica abrir un negocio, especialmente en términos de gestión y logística. Aprendimos a ser más estratégicos desde el principio.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran los emprendedores que han sabido fusionar tradición y modernidad, que arriesgan y siguen su pasión. Nos gustaría seguir aprendiendo de ellos y de otros emprendedores que han logrado construir algo grande a partir de su pasión y perseverancia.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Como todo emprendedor, tuvimos momentos difíciles donde la tentación de rendirse estuvo presente. Pero nunca llegamos a tirar la toalla. Cada dificultad fue una oportunidad para aprender y mejorar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, hemos tenido el apoyo de otras comunidades de emprendedores, asociaciones locales y, por supuesto, de nuestro propio equipo y clientes. Ellos son parte fundamental de nuestro proceso.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, creemos que nuestra propuesta puede influir en nuevas generaciones, no solo en la gastronomía, sino también en la forma en que pensamos sobre la fusión de culturas y la comida. Queremos que nuestra historia inspire a otros a emprender con pasión.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos como una marca reconocida por la calidad, la innovación y la autenticidad en la comida. En 10 años, nos gustaría ser una cadena de restaurantes que no solo ofrece un excelente servicio, sino que también se convierte en un referente cultural de fusión gastronómica.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y mi pareja me han dado consejos, apoyo moral y, en algunos casos, también han invertido su tiempo y recursos en estructurar este proyecto. Sin ellos, lograr esto no hubiera sido posible.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, claro. Creemos en la colaboración y en la ayuda mutua. Si otros emprendedores se acercan a nosotros, estaremos felices de compartir nuestra experiencia y consejos para que ellos también puedan crecer.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo es fundamental para el éxito de este proyecto. Desde los cocineros hasta el personal de atención y repartidores, cada miembro juega un papel crucial en ofrecer una experiencia única a nuestros clientes. Nuestro chef ejecutivo, José David Restrepo, quien trabaja con nosotros desde el 2022, ha sido parte significativo de todo este proceso aportándonos su amplia trayectoria en el sector gastronómico.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello personal es la fusión única de sabores mexicanos y la constante innovación en salsas para nuestras alitas. Ofrecemos una experiencia vibrante, divertida, llena de sabor, brindando una amplia gama de opciones a nuestros clientes.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que emprender no es solo cuestión de tener una idea, sino de tener perseverancia, adaptarse a los cambios y, sobre todo, mantener siempre la pasión por lo que haces. Si me preguntaran una palabra para describir todo el proceso sería: resiliencia.

