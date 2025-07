El “streetwear” que apuesta por lo local y construye comunidad

Luis Enrique Gómez de los Ríos, el emprendedor detrás de Cloud. Foto: Cloud

“CLOUD es una marca de streetwear y un colectivo creativo que prioriza la construcción de comunidad por encima de todo. Reunimos mentes afines que buscan libertad creativa y colaboración en toda Latinoamérica. Nació con la visión de crear productos duraderos a través de una cadena de valor local, todo esto mientras mantenemos una obsesión por los detalles. CLOUD no es solo ropa, es un espacio para la expresión, la resistencia y la colectividad creativa”.

Así llegó a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos la historia de esta idea de negocio. Hablamos con Luis Enrique Gómez, su fundador y esto fue lo que nos contó.

1. ¿ Cuantos años tengo? ¿Qué estudié?

28 años, Mercadología.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació del vacío, de no encontrar ropa que representara cómo me sentía y lo que pensaba como joven colombiano. Así nació Cloud una marca de ropa, música y contenido que no solo vende productos, sino una forma de ver la vida más emocional, más real, más libre.

Nació en 2016, inspirado por la creatividad que veía en las calles de Bogotá y con el deseo de convertir eso, colaborativamente, en productos que representaran una comunidad. Inicié Cloud como un proyecto universitario a mis 18 años, esta me dio herramientas, pero mi visión nació fue por fuera, trabajando en mil cosas y entendiendo qué no quería ser. En el camino me especialicé en Branding y Marketing Digital.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Soñando en voz alta, escribiendo todo en cuadernos viejos y luego lanzándome al abismo. Empecé con lo que tenía, talento, amigos y ganas. Aprendí a diseñar, a producir, a vender, a fallar y a volver a empezar. Ahorré cinco millones para lanzar mis primeras camisas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Trabajé años en producción, campañas y en lo que saliera: de barman, mesero, etc. Reinvertí todo lo que ganaba y pedí favores con vergüenza, pero con fe. Lo pagué con desvelos, ansiedad, sacrificios… y con hambre de lograrlo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy demostrando que en Colombia también se puede hacer marca con narrativa, emoción y estética global. Estoy creando un universo donde ser vulnerable es una fuerza y donde lo comercial y lo artístico no pelean, se abrazan.

Cloud es la prueba viviente de toda la energía artística que brota de Bogotá, en Colombia sabemos trabajar juntos.

6. ¿Soy feliz?

No todos los días, pero sí me siento vivo, y eso, para mí, es más importante que estar feliz todo el tiempo. La tristeza también construye. A veces uno se siente esclavo de su propia creación, y eso es frustrante, sin embargo, me despierto todos los días sabiendo que hay posibilidades infinitas para mí, y eso me hace sentir libre.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, no la pienso como una empresa que se vende, sino como una visión que evoluciona conmigo. Sin embargo, como todo negocio, bajo la propuesta correcta estoy abierto a vender participación, con el fin de escalarla a su máximo potencial, preferiblemente quedándome como director creativo de la marca.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Duro no... lo que le sigue en el proceso, sobre todo, emocionalmente. Emprender es como ir a la guerra con uno mismo: contra las dudas, los miedos, las comparaciones, pero también es el espacio para encontrarse.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplí el primer nivel del sueño, pero todavía me falta todo: llevar la marca a otros países, hacer cine, llenar estadios con ideas, romper paradigmas en la industria creativa y consolidarla como una marca única en su generación.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir haciendo marca desde Colombia para el mundo. Inaugurar nuestra tienda en la Zona T, lanzar nuevas colecciones, más música, colaboraciones y empezar a exportar, en otras palabras, seguir construyendo cultura.

Actualmente estamos desarrollando un plan de expansión que incluye seis tiendas a nivel nacional y dos internacionales.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, no es solo ropa, es contenido, música, arte, comunidad. Podemos escalar desde el corazón de lo local hacia lo más global. Nuestra cadena de valor es local y tenemos una capacidad de producción amplia. No hay nada más escalable que la propiedad intelectual y una marca bien desarrollada.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Solo si entiende el alma del proyecto y no quiere cambiarla. No quiero dinero que quiera apagar el fuego interno que sostiene esta marca, todo lo haría bajo las condiciones correctas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A confiar ciegamente sin contratos; a ser perfeccionista al punto de no lanzar ideas por miedo y pensar que todo lo tengo que hacer solo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiraron amigos artistas, mi mamá y el baloncesto. También me inspira gente como Tyler, The Creator; Action Bronson y Anthony Bourdain, pero también mi gente en Bogotá, que inventa mundos sin tener nada.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, muchas veces. He llorado en el baño de fábricas, he pensado en cerrar todo, pero siempre vuelve esa vocecita que me dice: “esto vale la pena”, así aprendí a contar las pequeñas victorias.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí. La comunidad creativa de Bogotá: amigos artistas, diseñadores, músicos, freelancers, todos nos ayudamos, compartimos tips y nos levantamos entre todos. Es algo que yo he construido como mi círculo de apoyo más no un club organizado ni nada por el estilo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Esa es la meta. Que algún pelado, en un pueblo de Colombia, vea mi marca y sienta que también puede crear algo grande desde lo que siente. Mi historia representa el sueño emprendedor desde cero: sin mentores, sin familia adinerada, sin préstamos, solo trabajo y orden. Si eso no impacta futuras a generaciones, no sé qué podría hacerlo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo dirigiendo videos, diseñando para escenarios, creando una red de marcas independientes latinoamericanas. Veo a Cloud como una referencia global de lo que significa crear desde el sur. Por supuesto, viviendo cómodamente y con un equipo motivado.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Fundamental. Mi familia creyó cuando ni yo creía, y mis amigos se convirtieron en socios, modelos, fotógrafos, psicólogos, inversionistas, todo. Todos han metido leña al fuego.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, ya lo hago. Siempre comparto lo que sé, doy charlas, abro puertas. El conocimiento es para circularlo, no para guardarlo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es el corazón. Mujeres duras, artistas, productores, fotógrafos, gente que vibra con la visión. Sin ellas, Cloud no existiría. Somos un equipo de 15 personas aproximadamente, todos Gen Z, en su mayoría mujeres. Me inspiran a diario. El sueño es trabajar con ellos y crear desde la honestidad.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy emocional, no diseño solo ropa, diseño estados de ánimo y statements. Mi sello es conectar lo comercial con lo poético, lo editorial con lo callejero. Todo esto basado en la honestidad y en hablar sin pretensión, siempre de tú a tú.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que el arte y el negocio pueden convivir. Que los errores enseñan más que los triunfos, que la intuición es el activo más valioso, y que Colombia es una fuente infinita de inspiración y creatividad, que me mantiene vivo y con hambre de crear.

Principalmente, aprendí que emprender no es para todos, y que hay que tener cuidado con lo que uno sueña.

