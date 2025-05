El sueño emprendedor que nació entre tazas de café

Él es Héctor Eduardo Vélez Peláez, el emprendedor detrás de café La Manchuria. Foto: Café La Manchuria

“Café La Manchuria es una marca colombiana originaria del municipio de Salgar, en el departamento de Antioquia. Todo comenzó en las montañas, donde el café se siembra y se recolecta cuidadosamente. Posteriormente, es tostado y empacado en el mismo lugar de origen, lo que permite garantizar su calidad y trazabilidad. Con este emprendimiento queremos honrar al caficultor y su legado, convirtiendo cada taza en una experiencia única. No se trata solo de tomar café, sino de comprender de dónde viene, cómo se cultiva y qué lo hace especial”.

Aquí está la historia de Café La Manchuria en nuestro espacio de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, contada por Héctor Eduardo Vélez Peláez, el emprendedor detrás de este negocio colombiano:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

67 años, Administración de Empresas con énfasis en Marketing.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Esta idea nació de manera inesperada, cuando decidí tener acceso a mi casa vacacional, ubicada en la cima de la montaña. Para lograrlo, adquirí un terreno en la base que me permitiera llegar con facilidad a la casa. Al adquirir esta finca, nos dimos cuenta de que el cultivo predominante era el café, y desde ese momento comenzó nuestra aventura de crear una marca de café.

Actualmente, contamos con aproximadamente 100 empleados. En este momentos la marca está enfoca en las ventas B2B, especialmente en el sector HORECA (restaurantes, hoteles y casinos) donde la oferta de nuestro café es muy bien recibida, trabajamos con empresas ubicadas en Antioquia, Cartagena, Bogotá, Eje cafetero y Cali, estos representan aproximadamente 100 clientes corporativos.

En cuanto al mercado B2C tenemos cinco tiendas distribuidas en Antioquia y una en Cartagena en la ciudad Amurallada.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logré hacer realidad este proyecto gracias a mi perseverancia, iniciativa y el deseo de emprender. Fue fundamental el trabajo en equipo con mi esposa y un grupo de personas que se unieron a la causa. Juntos, con mucho esfuerzo, dedicación y, sobre todo, pasión por lo que queríamos lograr, lo llevamos a la práctica.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Soy jubilado del gobierno francés y he sido empresario en América Latina, donde he fundado varias empresas de las cuales he sido CEO. Con los fondos obtenidos de estas experiencias y con préstamos de libre inversión ofrecidos por bancos colombianos, comenzamos este proyecto.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy trabajando para dignificar el campo. En La Manchuria, tenemos un firme propósito de contribuir socialmente, y hemos logrado que cerca de 300 familias en el municipio de Salgar mejoren sus condiciones económicas. Además, estamos creando un movimiento pionero: vincular a los caficultores a una empresa que les brinde un salario fijo, bonos de productividad adicionales por su labor de recolección (calculados a través de una fórmula que establece un mínimo de recolección, y si se supera, reciben un bono adicional a su salario), afiliación a salud y la posibilidad de acceder a una pensión.

Mi objetivo es regularizar el agro cafetero. ¿Por qué otros sectores agrícolas están regularizados y el caficultor no? Queremos eliminar la informalidad, esa forma de esclavitud indirecta en el campo. Estamos cambiando las condiciones laborales y buscamos promover la equidad social, tal como nuestro lema lo expresa: ‘Honramos a Colombia’. Además, queremos generar conciencia sobre el consumo responsable de café, a través de la trazabilidad completa de la cadena de producción, que nosotros mismos cubrimos en su totalidad.

6. ¿Soy feliz?

Claro que sí, porque espero que algún día logremos transformar el gremio cafetero, y ya estamos siendo parte de ese cambio

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Lo vendería con la condición de quedar como consejero del mismo o como parte de la dirección.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Para mí nunca ha sido duro, es un placer emprender, ha sido parte de toda mi vida.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estoy cumpliendo, pero me hace falta tiempo, personal y sucesores.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Espero que mi hijo se entusiasme con este proyecto, y si no, que lo continúe y lo haga crecer.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es escalable a nivel nacional e internacional.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Recibiría dinero de un fondo de inversión constituido, si es dinero de un desconocido no lo recibiría.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Ser caficultor.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Winston Churchill, Pierre Méndes France y François Mitterrand en el ámbito internacional, y en el ámbito local Álvaro Uribe Vélez.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Todos los días, muchas veces pensé en rendirme. A mi edad, considero la posibilidad de hacer otras cosas, y hasta el momento sigo luchando por lograrlo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, trasciende, porque se convierte en un punto de partida para generar un cambio en las nuevas generaciones. Con este emprendimiento, hacemos un llamado claro a mejorar la problemática de la informalidad en el campo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo descansando, y siendo parte del consejo administrativo. En 10 años veo a mi emprendimiento con mayor expansión a nivel nacional e internacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia, esencialmente, mi esposa y uno de mis hijos han sido parte fundamental para haber llagado a donde estamos en estos momentos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, claro, los ayudaría desde mi experiencia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo desempeña un papel fundamental, ya que es clave lograr que todos se involucren en una idea, que crean en ella y que podamos transmitir el mensaje de la manera más adecuada. Está compuesto por más de 100 personas, entre las que se incluyen caficultores, personal del sector agropecuario, el equipo administrativo, mi familia y yo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la perseverancia y el gusto por el debate. Me interesa defender mis ideas, pero también valoro los argumentos sólidos y disfruto escuchar a quienes tienen razón

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que la constancia y la perseverancia son la inteligencia que hacen que un negocio triunfe y salga a flote.

