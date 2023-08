Ella creó una clínica odontológica integral referente en estética dental

Ella es la emprendedora detrás de una idea de negocio que le apuesta al sector odontológico en Colombia. Foto: Cortesía Diana Pulgarín

“Siempre supe que mi objetivo era lograr transformar vidas por medio de una sonrisa. Mi idea de negocio nació cuando entendí la importancia de poder transmitir por medio de lo que se ve, lo que llevamos en nuestro interior, así que convertí la estética dental en un agente motivante para quienes quieren verse bien, siempre promoviendo la salud y la higiene oral.

Dentro de nuestros servicios se encuentran diseños de sonrisa, cirugías, aclaramiento, ortodoncia y fases higiénicas, entre otros, ofreciéndole a nuestros pacientes un grupo odontológico preparado y capacitado que se mantiene a la vanguardia de los últimos adelantos en técnicas y procedimientos odontológicos”. Así llegó a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos la historia de esta idea de negocio que le apuesta al sector odontológico en Colombia. Hablamos con Diana Pulgarín, su fundadora y esto fue lo que nos contó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

37 años, Odontología.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi primer consultorio lo abrí hace un tiempo en la ciudad de Cali y poco a poco fui proyectándome y creciendo a nivel nacional e internacional.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con mucha disciplina, pensando en grande, capacitándome día a día, pero sobre todo, creyendo en mí misma y en mi equipo de trabajo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Desde pequeña he trabajado en poder cumplir mis metas. Todo se fue dando cuando me gradué de la universidad. Con mucho esfuerzo, trabajo, canjes y créditos pude abrir un pequeño consultorio y de ahí en adelante, mi responsabilidad y ganas de seguir creciendo, lograron todo lo que hoy en día es Diana Pulgarín en el sector odontológico como empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Cambio la vida de mis pacientes y además crezco personalmente. Trabajo en potencializar mi equipo y lograr un posicionamiento a nivel internacional que poco a poco deje el nombre de mi país en alto.

6. ¿Soy feliz?

Muy feliz, pero sigo trabajando por serlo cada día.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por ahora no está en mis planes, siempre estoy muy involucrada en el crecimiento de mi empresa y en las decisiones que se toman al interior de ella. Creo que ahí radica el éxito y la uniformidad de mi proyecto.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Como lo dije anteriormente, al principio tuve que buscar apoyo económico, pero mi trabajo duro, constante, mi mente y mi corazón, fueron los que me impulsaron a poder crecer de la forma en la que me proyectaba para no quedarme en el pequeño negocio con el que comencé.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño siempre fue cambiar la vida de los demás, creo que hasta ahora voy muy bien en ese aspecto. Sin embargo, sigo con las mismas ganas de que mi empresa siga creciendo más y más para fortalecer este sector en el país.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Me visualizo ampliando mis sedes actuales. Bogotá, por ejemplo, es mi próximo foco, quiero que sea tan grande como nuestro consultorio en Medellín. También quiero empezar un camino como conferencista internacional, compartir mi historia y la forma en la que he construido mi empresa y así poder ser una inspiración para otros.

¿Mi emprendimiento es escalable?

Sin duda alguna, la odontología está en constante avance en todos los ámbitos, eso permite tener una visión amplia para aterrizarla a mi idea de negocio.

11. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, mi empresa es todo lo que tengo y más allá de la parte económica, me he demostrado a mí misma que con alma y corazón todo lo puedo lograr.

12. ¿Qué no volvería a hacer?

Siento que todos los errores que en algún momento cometí, me trajeron mi empresa al lugar donde hoy está.

13. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Un referente de inspiración en mis inicios fue Marlon Becerra, quien le ha aportado a la odontología del país, logrando cambiar el concepto de odontología tradicional. Se atrevió a desafiar esta última y nos dio una nueva luz de odontología funcional que también nos hiciera ver y sentir mejor.

14. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces se desiste en el camino, pero mi corazón me mantuvo firme en la lucha. Si nos ponemos a pensar solo en lo negativo, nunca arrancaríamos nada porque hay un bloqueo de mente y limitación para dar el paso hacia adelante. Es muy importante perderle el miedo a perder.

15. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Últimamente me he relacionado con muchos colegas que, como yo, vemos la odontología estética como una oportunidad para trasformar vidas y aunque no he construido una comunidad formal, me siento acompañada en este camino.

16. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

sin duda alguna. De hecho, siempre tengo las puertas abiertas para los talentos jóvenes porque me gusta impulsar a las nuevas generaciones, tanto así, que brindo la posibilidad de que realicen sus prácticas profesionales en mi empresa.

17. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Mi mayor proyecto en 10 años, más allá de tener muchas sedes y homologarme en los países que se requiere para poder llegar a ellos, se trata de que en mis clínicas siempre prime el brindar servicios de calidad, ser referente por estar a la vanguardia y cambiar el concepto de odontología con mis enseñanzas.

18. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Ellos han sido mi mayor apoyo y mi lugar seguro en este camino.

19. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, me encanta poder compartir mi conocimiento e inspirar a nuevos emprendedores para que saquen adelante sus ideas de negocio, los que tomamos este camino sabemos que es difícil, pero tenemos pruebas de que se puede lograr, todo siempre basados en la disciplina.

20. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo ha sido la clave de mi éxito y de todo lo que he logrado. Son personas demasiado importantes, no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal. Creen en mí, me ayudan, me motivan todos los días, y lo más fundamental es que comparten mi sueño y tienen el ADN súper claro. Muchos de ellos hoy los considero mi familia.

21. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es que hago las cosas desde el amor y la ética.

22. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que todo es posible si se trabaja, si se es constante, disciplinado y sobretodo, apasionado por lo que se hace, así es como se cumplen metas.

