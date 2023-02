Ella creó una empresa de joyería que cree en la manufactura local

Ella es Carolina Serrano, la fundadora del emprendimiento 'Corona de Papel'. Foto: Cortesía Carolina Serrano

Aquí va nuestra pregunta básica: ¿Qué es lo que hacen? “En Corona de Papel Producimos joyería personalizada para miles de clientes anualmente. Nuestra participación en redes sociales nos ha ayudado a nuestro crecimiento, tenemos más de 220,000 seguidores entre nuestras dos redes sociales (Instagram y Facebook). Lo que nos hace diferentes es que no tenemos producción en masa, cada producto que sale de nuestro taller tiene acabados manuales, no hay un solo producto finalizado que salga de nuestra empresa que no haya tenido intervención por parte de nuestros artesanos o joyeros. Creemos en los procesos lentos con óptimos resultados.

Para nosotros, una clave del éxito ha sido tomar el tiempo para oír a nuestros clientes, entender sus expectativas, y esta información interpretarla y transformarla en piezas de joyería que sorprendan y generen emoción”, responde Carolina Serrano, la fundadora de este negocio que pasó por nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Carolina Serrano, tengo 34 años y estudié Ingeniería Industrial en Bogotá. Siempre me ha apasionado el diseño y decidí seguir mi sueño: crear mi propia empresa.

Desde siempre supe que quería tener mi negocio, en el momento en el cual tuve que elegir mi carrera, no sabía si estudiar diseño, o una ciencia que me diera conocimientos para saber administrar la empresa que quería tener. Después de pensarlo mucho, me incliné por estudiar Ingeniería Industrial, pero nunca dejé de lado mi amor por el diseño. Tomé clases de escultura, tallado en madera, materiales y creo que fue básico para mí haber seguido paralelamente estos dos caminos, así pude crear una empresa y desempeñar el papel que me apasiona que es diseñar, pero sin dejar de lado las herramientas para administrarlo correctamente.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Corona de Papel es mi creación. Una marca de joyería con más de 10 años de trayectoria. Estamos enfocados en el diseño y producción de piezas únicas de joyería, oímos a nuestros clientes, y transformamos materiales como el bronce y la plata en joyas únicas y personalizadas. Nació cuando estaba en la universidad, decidí tomar un énfasis en creación de empresas y empecé dos semestres antes de graduarme a aterrizar y hacer realidad mi idea de negocio.

Mi emprendimiento fue mi proyecto de grado de Ingeniería Industrial, allí tuve que hacer estudios de mercado, proyecciones financieras, desglosar cada parte del proceso productivo. Eso me ayudó muchísimo a empezar la empresa con los pies en la tierra.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Recuerdo que hice un Focus Group en la universidad, donde mostré los diseños a un grupo de estudiantes, al salir, varios de ellos me querían comprar los productos. Desde ese momento vi que no era necesario esperar a graduarme para empezar a tener ventas reales, así que decidí empezar. Creé mis redes sociales, mi página web y empecé.

Cuando era momento de salir a conseguir trabajo, para mí era muy claro que iba a apostarle a mi emprendimiento, a perseguir mis sueños, y desde allí todo ha venido creciendo de manera muy natural. Es curioso, nunca tuve miedo, muchos de mis compañeros se sorprendían cuando les decía que no iba a entrar a hacer prácticas y a buscar trabajo en otra empresa, pero yo en el fondo tenía confianza y certeza de que valía la pena lanzarse y el tiempo me ha dado la razón.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Siempre he sido muy disciplinada y me encanta planear, aunque no todo sale como esperas, sí ayuda. Empecé solamente con mis ahorros de mesada siendo una estudiante universitaria, no quería empezar con deudas, quería empezar con total tranquilidad. Es sorprendente como con orden y disciplina puedes llegar lejos, desde ceros.

No necesitas un capital enorme, basta tener una buena idea, administrarla bien y ser constante, la constancia es clave.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Creo que cualquier emprendimiento que genere empleo, y mueva la economía ya está haciendo país.

Yo me siento orgullosa de que con nuestro trabajo diario logramos hacer felices a miles de clientes cada año. Es muy gratificante cuando recibimos videos y comentarios de clientes que nos expresan lo importante que han sido estas pequeñas joyas en diferentes momentos de sus vidas. La mayoría de nuestras piezas las diseñamos para momentos especiales: dar la noticia de un nacimiento, pedir matrimonio a alguien, agradecer a una persona que amas o recordar a una persona que se fue, son momentos valiosos y únicos y es muy gratificante cuando podemos ver la reacción de las personas al recibirlos.

6. ¿Soy feliz?

Sí mucho, soy feliz porque hago lo que amo. Me despierto todos los días con ganas de aprender, de crecer y de entregar todo mi empeño a Corona de Papel. Me llena de felicidad y orgullo ver cómo ha crecido día a día.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Es una buena pregunta. No la vendería, significa demasiado para mí. Quisiera seguir trabajando en esto por muchísimos años más, me aporta mucha felicidad y lo disfruto muchísimo. He pensado en delegar cada vez más funciones, porque tenemos un proyecto con mi esposo de crear otra empresa. Sin embargo, no quisiera nunca desentenderme de Corona de Papel.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Desde el inicio, hasta el día de hoy ha sido duro. Tener empresa es muy gratificante, pero así como da alegrías, pide enormes sacrificios. Lo importante es que estos se hagan con amor, con gusto y se disfrute cada paso del camino.

Cada día es duro, los horarios son pesados, trabajamos de sol a sol, pero vale la pena cada esfuerzo. Al principio, tuve que hacer todas las labores de la empresa, desde tomar pedidos, llevar los paquetes a los clientes, encargarme de producción, absolutamente todo. Con el tiempo fui delegando funciones, y ahora que veo para atrás, fue lo mejor que me pudo pasar porque entiendo el negocio, a los clientes, a los proveedores y hace que todo marche mucho mejor. Puedo tomar mejores decisiones al estar bien informada.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si, cumplí mi sueño. Me falta aumentar la capacidad productiva del taller para poder seguir creciendo, es una de las metas para el 2023.

Lea esta historia: Los amigos de infancia que crearon un ‘mundo’ para los amantes de las empanadas

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos exportar. En este momento estamos haciendo la investigación de mercados potenciales, evaluando nuestra capacidad productiva, costos, procesos logísticos, embalaje y demás factores a tener en cuenta para poder dar este gran paso. Es una meta retadora pero vale la pena.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, definitivamente es escalable, tiene un potencial de crecimiento fuerte, sin necesidad de invertir demasiado en infraestructura adicional.

Según Fenalco, La joyería es uno de los rubros que logró un mayor incremento en el país en los últimos años. Un estudio de la consultora McKinsey indica que a nivel mundial la venta de joyería creció en un 5% a 6% anual desde el 2019 hasta el 2021, sin embargo, en Colombia hubo una mayor rentabilidad, ya que el alza estuvo entre un 7% y 9%

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Es una pregunta difícil, de un desconocido no.

Para recibir inversión de alguien es muy importante tener claro que tenemos metas comunes y que nuestras expectativas del negocios son las mismas.

Primero tomaría el tiempo para conocer al inversionista y estar segura de que trataría mi empresa con el amor y respeto que yo lo hago.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Un error que cometí al inicio fue apoyarme en pocos proveedores. En una oportunidad un proveedor no pudo seguir trabajando conmigo y fue un golpe fuertísimo para la empresa, porque después de una relación de años, no tenía más proveedores para este tipo de insumos. Tuvimos unos días en los cuales debimos poner como agotadas muchas de nuestras referencias, hasta que pudimos homologar proveedores y salir adelante. Es una experiencia de la cual aprendí mucho.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Dos personas, la primera: Neri Oxman, es una diseñadora, arquitecta y profesora del MIT. Es una mujer maravillosa, ella me inspira porque no se deja encasillar en una sola ciencia, en sus trabajos une el diseño, ingeniería de materiales y el arte.

La segunda: María de la Orden, una diseñadora y empresaria española. Admiro muchísimo su gusto en la moda y como combina la elegancia y artesanía en sus diseños como sello personal.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Todos hemos fracasado en nuestra vida, pero nunca pensé en tirar la toalla con mi empresa.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Comunidad no, pero sí muchas personas valiosas con conocimientos que me han aportado demasiado y les agradezco enormemente. Me he rodeado de diseñadores gráficos, artesanos, administradores, personas con conocimientos en diferentes disciplinas, quienes han sido de enorme valor para el crecimiento de Corona de Papel.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Espero que sí. Siempre habrá ocasiones especiales para regalar una pieza de joyería única y espero que Corona de Papel siga participando en esos momentos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo feliz, haciendo lo que amo, con una empresa más grande, con el taller de producción con mayor capacidad productiva. También veo a Corona de Papel con participación en mercados internacionales y aportando para todos quienes trabajan con nosotros puedan también cumplir sus sueños.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El papel más grande de todos, mi familia es mi mayor regalo, gracias a mis papás y a mi esposo que son las personas que me impulsan cada día, hemos logrado estar en el mercado durante muchos años. Soy una persona muy familiar y comparto cada una de mis decisiones con ellos, como lo dije, son mi regalo más grande en la vida.

Continúe leyendo: La marca de cafés especiales que apoya a los productores de fincas sostenibles

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Definitivamente sí. Me encantaría poder asesorar a otros emprendedores, contarles de mi experiencia y aportarles en todo lo que pueda.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Tengo el mejor equipo del mundo: artesanos talentosos que logran tallar cada pieza de manera preciosa, mujeres joyeras que ensamblan nuestros productos con todo el cuidado y precisión, mensajeros que nos apoyan con el servicio logístico, mi mano derecha en el área administrativa y debo destacar la ayuda de mi familia porque como lo mencioné, sin ellos absolutamente nada habría sido posible.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Hay muchos negocios de joyería, lo que nos hace diferentes se define perfectamente en nuestro slogan: “Little things can bring the greatest joy” , somos una marca que lograr transmitir muchos sentimientos a través de joyas muy pequeñas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que vale la pena lanzarse y perseguir mis sueños y que solamente debo moverme por lo que realmente siento y me apasiona. También que la constancia es clave para lograr los objetivos, Corona de Papel ha sido muestra de ello, cada día me levanto con ganas de entregar todo, y de seguir creciendo.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚