Ella creó una empresa disruptiva en educación para niños y adultos en Colombia

Ella es Viviana Ostos, la emprendedora detrás de Hi BIT Foto: Cortesía Hi BIT

“Mi empresa se dedica a proporcionar herramientas esenciales no solo en el ámbito tecnológico, sino también en la inteligencia emocional, para niños como para adultos. Este enfoque integral busca enriquecer la calidad de vida y allanar el camino hacia un futuro prometedor. Nuestra misión se inspira en el concepto alemán de “Bildung” que se centra en la transformación de la sociedad a través de la educación, desarrollando no solo habilidades técnicas, sino también de inteligencia emocional que potencian el desarrollo cognitivo y creativo, fomentando así la investigación y la innovación.

Trabajamos en alianza con Young Engineers, una empresa con presencia en más de 90 países que ofrece programas educativos reconocidos por la Unión Europea y la Universidad de Harvard. Así, Hi BIT se convierte en un puente que une la tecnología y el crecimiento emocional, apuntando a un cambio profundo y positivo en la sociedad”, así lo cuenta Viviana Ostos, la emprendedora detrás de este negocio. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está si historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

39 años, Economía e hice una maestría en Transformación Digital y Desarrollo de Negocios.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de mi proyecto nació en el año 2020, en un período de introspección y transformación personal. Dos años después, en 2022, este sueño se materializó en la creación de Hi BIT. Mi empresa se dedica a proporcionar herramientas esenciales no solo en el ámbito tecnológico, sino también en la inteligencia emocional, para niños como para adultos. Este enfoque integral busca enriquecer la calidad de vida y allanar el camino hacia un futuro prometedor.

Nuestra misión se inspira en el concepto alemán de “Bildung”, que se centra en la transformación de la sociedad a través de la educación y el desarrollo personal. Así, Hi BIT se convierte en un puente que une la tecnología y el crecimiento emocional, apuntando a un cambio profundo y positivo en la sociedad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inicié una investigación para materializar mi idea, estudiando diversas empresas y franquicias que se enfocaban en temas de mi interés. En este proceso, descubrí a Young Engineers, cuyo enfoque me cautivó particularmente. Me atrajo su método de enseñanza en ingeniería mecánica, el cual no depende de pantallas. A través del juego, los niños desarrollan habilidades conductuales y, simultáneamente, comprenden cómo funcionan las máquinas desde una perspectiva mecánica.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La financiación inicial de mi negocio provino principalmente de mis ahorros personales, complementados con el apoyo financiero de mi familia. Conforme el negocio ha ido creciendo, he reinvertido las ganancias en capacitaciones y en la adquisición de nuevas herramientas, todo con el objetivo de mejorar la calidad de las clases que ofrezco.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento, estoy logrando innovar en la educación infantil, proporcionando aprendizajes a los niños de manera lúdica y atractiva. Estoy cambiando la percepción tradicional de las familias sobre el proceso de aprendizaje, integrando la inteligencia emocional en nuestra metodología. Esto no solo educa la mente de los niños, sino que también toca y transforma sus corazones, fomentando un desarrollo integral y más consciente.

6. ¿Soy feliz?

Mi emprendimiento me ha llevado por caminos inesperados y desafiantes, muy distintos a mi formación como economista. Asumir este gran reto ha sido una experiencia hermosa y enriquecedora. Trabajar con niños y explorar áreas como la robótica y la tecnología era algo que nunca había imaginado. Estoy profundamente feliz y orgullosa de innovar en mi vida, y me llena de satisfacción ver el impacto positivo en las familias, observando cómo sus hijos aprenden y transforman sus vidas. Mi proyecto, enfocado en transformar familias, me aporta una gran satisfacción y amor.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Actualmente, no contemplo la venta de mi emprendimiento. Estoy enfocada en su crecimiento y desarrollo, y siento un fuerte compromiso personal hacia su éxito y la visión que tengo para él.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender ha sido un viaje desafiante, pero gratificante. Si bien siempre he poseído una mentalidad emprendedora y el deseo de trabajar de manera independiente, enfrentar lo desconocido inicialmente fue intimidante. Cada etapa ha presentado sus propios retos, y aunque continúo enfrentando desafíos, mi fuerte motivación y el compromiso con mi visión me impulsan a superarlos. Este proceso me ha permitido crecer personal y profesionalmente.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aunque todavía estoy en camino de cumplir mi sueño, he realizado progresos significativos para alcanzarlo completamente. Necesito expandir mi alcance a más familias y debo profundizar en mis conocimientos en inteligencia emocional, tecnologías y robótica. Mi aspiración es convertirme en un símbolo de resiliencia, transformación e innovación, no solo para niños y niñas, también para adultos que buscan mejorar su calidad de vida. Estoy determinada a impactar positivamente más corazones y mentes, contribuyendo así a un cambio significativo en la sociedad.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Mis objetivos y aspiraciones a futuro incluyen:

Fomentar la inclusión y equidad de género: la idea es llegar a más niñas para motivarlas a que se interesen en campos como el de la tecnología y la robótica, contribuyendo así al cierre de la brecha de género. También quiero incluir a niños y niñas con discapacidad, proporcionándoles herramientas esenciales para mejorar su calidad de vida.

Apoyo a emprendedores y empresarios: mi meta es inspirar y asistir a emprendedores y empresarios, enfatizando la importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La felicidad y el bienestar se nutren también del tiempo compartido con la familia y amigos.

Desarrollo de un semillero de investigación e incubadora de proyectos: planeo transformar nuestro Club BIT en un semillero de investigación e incubadora para nuevos proyectos infantiles. Este espacio permitirá a los niños explorar y desarrollar su creatividad, enfocándola en la generación de soluciones innovadoras.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, mi emprendimiento posee un potencial de escalabilidad significativo. La visión del negocio incluye expandirnos a más ciudades e incluso considerar la internacionalización. Este objetivo se alinea con la capacidad de multiplicar ingresos con un costo incremental mínimo, enfocándome en mejorar la eficiencia y rentabilidad a medida que aumenta la carga de trabajo. Además, he identificado una propuesta de valor clara que resalta nuestra diferenciación en el mercado, un aspecto fundamental para lograr una escalabilidad exitosa.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

La posibilidad de aceptar inversión de un desconocido dependería de varios factores. Primordialmente, sería crucial que el inversor comparta la filosofía, valores, misión y visión de mi empresa. Este alineamiento es esencial para mantener la integridad y dirección del negocio.

Aunque el capital es un aspecto importante para el crecimiento, en este momento priorizo el impacto social y la misión de transformar mentes y corazones, lo cual va más allá de la financiación. Por tanto, la decisión de ceder una parte de la empresa no se tomaría a la ligera y requeriría de un análisis detallado del potencial socio y sus intenciones.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a subestimar mis habilidades. He experimentado el síndrome del impostor, lo que me llevó a ser excesivamente cautelosa en la toma de decisiones importantes. He aprendido que esta prudencia excesiva puede ser contraproducente en el ámbito de los negocios, donde las decisiones deben tomarse de manera oportuna y a veces rápidamente para aprovechar las oportunidades. En el futuro, definitivamente me esforzaré por confiar más en mi juicio y habilidades, equilibrando la cautela con la necesidad de actuar con determinación y oportunidad.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi sobrina Sofía, que hoy tiene 5 añitos. Ella me ha enseñado mucho si saberlo. Durante el estudio de mi maestría, en 2020, también estuve enfrentado un cáncer de estómago, el cual considero como una segunda oportunidad de vida que me regaló Dios. Esta experiencia vital, en la que él jugó un papel crucial, no solo me proporcionó una nueva perspectiva de vida, sino que también definió mi propósito y el enfoque en mi empresa, integrando valores de fe, resiliencia, y poder transformador.

También hay dos personalidades quienes con sus historias de vida me han inspirado:

Nick Vujicic: nació sin brazos ni piernas, ha superado tremendas adversidades para convertirse en un orador motivacional mundialmente reconocido. Su fe en Dios y su capacidad para superar obstáculos físicos y emocionales lo convierten en un ejemplo de resiliencia y esperanza.

Malala Yousafzai: sobreviviente de un ataque por defender el derecho de las niñas a la educación en Pakistán, es una activista por los derechos de las mujeres y la educación. A pesar de enfrentar adversidades extremas, incluido un intento de asesinato, continúa siendo una voz poderosa para el cambio positivo y la educación en todo el mundo

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Definitivamente, he enfrentado momentos de fracaso y desmotivación, llenos de miedos e inseguridades. Estos desafíos han sido parte de mi viaje, pero con la ayuda y sabiduría que he encontrado en mi fe en Dios, he logrado superarlos. Mi fe ha sido un pilar fundamental para mantenerme firme y seguir adelante. Además, mi convicción y creencia en el impacto positivo de mi proyecto han sido claves para no rendirme. A pesar de los obstáculos, mi compromiso con mi visión y la diferencia que quiero hacer en la vida de las personas me han motivado a perseverar y no abandonar mi camino.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Efectivamente, formo parte de comunidades que brindan un apoyo significativo en mi trayectoria como emprendedora. Estoy involucrada con Mompreneurs, una comunidad enfocada en madres emprendedoras. Esta red me ofrece una plataforma de apoyo, intercambio de ideas, y oportunidades de networking con otras mujeres que enfrentan retos similares al equilibrar la maternidad con sus aspiraciones empresariales. Además, participo activamente en las iniciativas de la Cámara de Comercio del Huila, que ofrece programas gratuitos y recursos valiosos para emprendedores y empresarios. Estos programas me han proporcionado herramientas, conocimientos y contactos esenciales para el desarrollo y expansión de mi empresa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, el trabajo que estoy realizando tiene un potencial significativo para trascender e impactar a las futuras generaciones. Mi enfoque está en influir positivamente en los niños, quienes con su visión única de la vida y su capacidad para aprender y adaptarse, pueden ser agentes de cambio en la sociedad. A través de su inocencia y creatividad, especialmente en su enfoque lúdico hacia el aprendizaje y resolución de problemas, los niños ofrecen perspectivas frescas y originales.

Al observarlos, interactuar con ellos y comprender sus puntos de vista, podemos ganar valiosos conocimientos que pueden ser aplicados para abordar diversos problemas sociales. Así, al empoderar a los niños y centrarnos en su educación y desarrollo, estamos sembrando las semillas para un futuro más brillante y sostenible, donde las nuevas generaciones están mejor equipadas para liderar y crear sociedades más conscientes y compasiva.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años, me visualizo como una líder influyente y una oradora inspiradora, habiendo alcanzado el escenario de TEDx para compartir mis experiencias y conocimientos. Mi objetivo es consolidar mi marca personal como un símbolo de transformación y amor, influenciando positivamente en la sociedad. Mi emprendimiento habrá crecido para ser una plataforma reconocida por su impacto en la educación y el desarrollo personal, llegando a comunidades más amplias y diversas.

A través de mi empresa, aspiraré a continuar cambiando mentes y corazones, ampliando nuestro alcance e impacto en nuevas generaciones y contribuyendo significativamente a la mejora de la calidad de vida de las personas. Esta visión se enfoca en dejar un legado duradero que refleje mis valores, el amor a Dios y la pasión por hacer una diferencia positiva en el mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos han desempeñado un papel crucial en mi camino como emprendedora. Su inquebrantable apoyo e inspiración han sido fundamentales para mi crecimiento personal y profesional. Me han ayudado a fortalecer mi confianza y a descubrir habilidades que ni siquiera sabía que poseía. Su amor y aliento han sido la base que me ha permitido enfrentar desafíos y superar obstáculos.

Han sido mi red de soporte, ofreciendo no solo aliento emocional, sino también consejos prácticos y perspectivas valiosas. En resumen, mi familia y amigos han sido una parte integral de mi éxito, proporcionando la motivación y la fuerza necesarias para perseverar en mi emprendimiento.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Absolutamente, estoy comprometida a ayudar a otros emprendedores a alcanzar sus metas. Compartir mi experiencia y conocimientos es una manera de devolver lo que he aprendido en mi propia vida. Creo firmemente que todos tenemos el potencial de tener éxito y a veces solo necesitamos orientación, apoyo y las herramientas adecuadas para lograrlo. Al ofrecer mi ayuda, espero inspirar y empoderar a otros a perseguir sus sueños con la misma pasión y determinación que he tenido. Ser un recurso y una fuente de motivación para futuros emprendedores es una forma significativa de contribuir al crecimiento y al éxito de la comunidad empresarial.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo que me acompaña ha sido fundamental. Gracias a Dios he contado con educadores dedicados y talentosos desde el inicio, aportando su experiencia y conocimientos únicos. Estos profesionales no solo comparten mi pasión por la educación y la tecnología, sino que también abrazan los valores fundamentales de inclusión y oportunidad que definen mi empresa. Este equipo ha contribuido no solo a mi desarrollo personal y profesional, sino también al crecimiento y expansión de la empresa. Su capacidad para trabajar en colaboración, su creatividad y su enfoque en objetivos comunes han sido claves para alcanzar nuestros logros y superar desafíos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal reside en una combinación única de experiencias y valores. Desde mi infancia, aprendí la importancia de la independencia y la perseverancia a través del ejemplo de mis padres. Esta enseñanza ha sido una constante en mi vida, moldeando mi forma de ser y de enfrentar los desafíos. Sin embargo, el diagnóstico de cáncer de estómago en 2020 marcó un punto de inflexión significativo.

Esta experiencia me llevó a reconsiderar muchos aspectos de mi vida, impulsándome a realizar cambios importantes. Mi determinación para superar los obstáculos y mi capacidad para adaptarme a nuevas situaciones son aspectos que me caracterizan. Además, la convicción de haber recibido una segunda oportunidad de vida, bendecida por Dios, me impulsa a compartir mi historia y motivar a otros.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A lo largo de mi vida, he aprendido valiosas lecciones que han moldeado mi enfoque tanto personal como profesional. La resiliencia se ha convertido en una parte fundamental de mi carácter, permitiéndome enfrentar los desafíos con fortaleza y determinación. He cultivado una actitud perseverante, que me impulsa a seguir adelante a pesar de los obstáculos. La innovación se ha vuelto esencial, fomentando un espíritu de constante aprendizaje y adaptación a nuevas situaciones y tecnologías.

Además, he adquirido una profunda comprensión de la gestión emocional, especialmente al interactuar con niños y sus familias, así como con emprendedores y empresarios. Esta habilidad ha enriquecido mis relaciones y ha mejorado mi capacidad para comprender y atender las necesidades y aspiraciones de quienes me rodean.

