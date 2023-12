Ella creó una marca de lencería y pijamas inspirada en la belleza femenina

Valentina Falla Bermúdez, la emprendedora detrás de "Queen V". Foto: Cortesía Queen V

“Mi emprendimiento inició como un proyecto de universidad en el que creé un plan de negocios con el que puede asistir a las ferias empresariales que ofrecía, y allí presenté mis primeros productos. Al graduarme, regresé a mi ciudad natal y tuve la oportunidad de participar en Neiva Fashion Week en el año 2019, luego participé en ferias locales para emprendedores en donde fui adquiriendo más clientes y seguí con mi emprendimiento de manera virtual hasta la actualidad”, así llegó esta historia a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Valentina Falla Bermúdez, la emprendedora detrás de esta idea de negocio y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

26 años, Diseño de Modas y realicé una especialización en Pedagogía y Docencia.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea surgió cuando quise crear una marca de lencería cómoda, que fuera hecha en materiales amigables, con precio asequibles y con diseños exclusivos. Empezó a materializarse en el año 2019 cuando le di vida a una tienda online, dándole facilidades a los clientes de acceder a la plataforma para adquirir, desde cualquier parte del mundo, nuestros productos directamente y sin necesidad de buscar un punto de venta cercano.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inició como un proyecto de universidad en el que creé un plan de negocios con el que puede asistir a las ferias empresariales que ofrecía, y allí presenté mis primeros productos. Al graduarme, regresé a mi ciudad natal y tuve la oportunidad de participar en Neiva Fashion Week en el año 2019, luego participé en ferias locales para emprendedores en donde fui adquiriendo más clientes y seguí con mi emprendimiento de manera virtual hasta la actualidad.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con un aporte que recibí de mis padres. Ellos siempre han sido mi mayor apoyo, con su ayuda compré la maquinaria y los primeros insumos con los que he ido trabajando y con los cuales he ido reinvirtiendo ese capital a lo largo de los años.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi marca estoy logrando a nivel personal una estabilidad económica, estoy materializando mis sueños, inspirando a otras mujeres para que se sientan motivadas a emprender y estoy cambiando el concepto de que los jóvenes no podemos crear empresa.

6. ¿Soy feliz?

Sí, totalmente. Mi marca me ha dado muchos momentos de felicidad, tengo la satisfacción de que estoy cumpliendo lo que he deseado desde que creé mi emprendimiento.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento no vendería Queen V porque considero que es mi proyecto de vida, sin embargo, estoy abierta a alguna propuesta de asociación.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es un camino lleno de obstáculos, no es fácil posicionar una marca, lograr diferenciarme, y competir con otras empresas con grandes capitales que llevan mucho tiempo en el mercado. Un momento muy difícil fue mantenerme a flote en la pandemia y continuar sorteando lo que se iba presentando, por ejemplo, no tener el acceso a insumos en la región, dificultades en la logística para los envíos, no obstante esta situación sirvió para que las personas se adapten a comprar virtualmente.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido pequeños sueños y he logrado varios de mis objetivos. Me hace falta lograr ser un referente para otras mujeres en el campo del emprendimiento, también cumplir otro de mis grandes deseos que es compartir mi pasión por el diseño y confección de lencería y enseñar desde mi experiencia a otras mujeres que quieran iniciarse en el emprendimiento por medio de talleres.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Próximamente, avanzaré con la creación de la página web para tener otro canal virtual y así incrementar exponencialmente nuestro número de clientes, y dar a conocer nuestra marca a diferentes nichos de mercado, siendo líder de una marca 100 % colombiana de lencería y pijamas, hecha a mano. Quiero que se perciba a Queen V como una marca colombiana exclusiva en la que la calidad del producto y el servicio ofrecido sean excelentes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, está en constante crecimiento. Mi emprendimiento tiene la posibilidad de expandirse y crear nuevas líneas de producto, así como también la apertura de puntos físicos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido?

Cuando no se cuenta con un amplio capital para crecer hay que asociarse, no descartaría la idea de aceptar socios o inversionistas, siempre y cuando estén de acuerdo con los valores y lineamientos de Queen V y no se cambie la esencia de lo que es la marca. Sin embargo, no cedería mi empresa por completo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Dedicarle tiempo a otras cosas y no a mi emprendimiento, el recurso más importante para invertirle a mi marca es el tiempo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran las mujeres trabajadoras de mi familia porque son ejemplos vivos de fuerza, determinación, equilibrio y perseverancia. Me motivan a luchar por mis propios objetivos, a superar los obstáculos y a buscar siempre oportunidades de crecimiento. Estoy agradecida de contar con su apoyo y de tenerlas como modelos a seguir en mi vida.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No considero que haya fracasado, he tenido tropiezos que pueden verse como una oportunidad para mejorar y continuar, opino que cualquier adversidad puede convertirse en un aprendizaje. A veces como emprendedor frente a las dificultades es difícil mantenerse firme, pero siempre he sido perseverante y constante en mi meta, no creo haya una fórmula mágica para un emprendimiento exitoso.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, hago parte de una comunidad de emprendedoras y también me apoyo en la Cámara de Comercio del Huila, quienes constantemente me brindan capacitaciones y fortalecimiento para mi marca.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Para satisfacer las necesidades de mis clientes he incrementado la planta de personal, generando empleos directos e indirectos. La idea es que esta empresa trascienda y deje un legado por varias generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo como una gran empresaria, con más empleados y con varias tiendas físicas en todo el país para seguir contribuyendo a la economía local.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Ellos han sido mi mayor apoyo e impulso para seguir trabajando en lo que hago, siempre han creído en mí y en mis sueños.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, es mi mayor deseo enseñar lo que he aprendido a lo largo de estos años.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Trabajo con un equipo satélite que cumple un papel muy importante siguiendo los lineamentos de la marca.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es un producto resultado de dedicación, creatividad, atención a los detalles y calidad. Me diferencia ser cuidadosa en mi trabajo, y poner atención a cada aspecto para que todo esté en orden y cumpla con los estándares de calidad, esta habilidad me permite destacar y sobresalir en lo que hago.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido y sigo aprendiendo sobre la marcha a ser resiliente, a no decaer al primer tropiezo, a dar pasos firmes y seguros frente a las adversidades, a mantenerme enfocada en mis metas y sobre todo seguir soñando en grande.

