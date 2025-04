Ella creó una marca de vinos veganos que ayuda a animales en condición de calle

Ella es la emprendedora detrás de Vagabundo Wines. Foto: Vagabundo Wines

“Cuando falleció mi perro Jack Daniel Badrán, entré en una profunda tristeza. Fue mi compañero durante 13 años, mi maestro, quien me enseñó el amor incondicional, en las buenas y en las malas. Su partida me dejó un vacío enorme.

En ese momento nació una idea: crear una marca de vinos en su honor y con el propósito de ayudar a más “vagabundos” como él. Así surgió mi marca Vagabundo Wines". Estas son las palabras de Fadia Badrán, la emprendedora detrás de este negocio inspirado en mascotas. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí va su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

44 años, Diseño Industrial con especialización en Mercadeo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre he sido amante de los animales y, en la medida de lo posible, los ayudaba, aunque de forma esporádica. Cuando falleció mi perro Jack Daniel Badran, entré en una profunda tristeza. Fue mi compañero durante 13 años, mi maestro, quien me enseñó el amor incondicional, en las buenas y en las malas. Su partida me dejó un vacío enorme.

En ese momento nació una idea: crear una marca de vinos —ya que me dedico a la importación de vinos— en su honor y con el propósito de ayudar a más “vagabundos” como él. Así surgió Vagabundo Wines, una marca con alma, que destina parte de sus ventas a apoyar de manera seria, organizada y constante a animales en situación de calle.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Primero comencé buscando un nombre que representara lo que quería transmitir, pero que también funcionara bien en una etiqueta de vino. Luego, vino el reto de encontrar un proveedor que pudiera producir un vino tan especial como su presentación. Así llegué a Chile, donde encontré una bodega que cumplía con mis expectativas en calidad y precio.

Después vino el desarrollo de las etiquetas, inspiradas en animales en situación de calle, y finalmente, todo el proceso legal necesario para traer los vinos a Colombia.

Todo este camino me tomó aproximadamente dos años. Fue un proceso de mucho esfuerzo, en el que recorrí el mundo buscando vinos con buena relación calidad-precio, mientras comprendía mejor cómo podía ayudar a los animales y cuáles eran sus verdaderas prioridades.

4. ¿De dónde saqué la plata para empezar? ¿Cómo la pagué?

Tengo una empresa importadora de vinos llamada Grupo Madero, con más de 15 años de trayectoria. Traemos vinos y licores de distintas partes del mundo y los distribuimos a restaurantes, supermercados y clientes directos.

Esta experiencia y estructura se convirtieron en el soporte perfecto para incluir Vagabundo Wines dentro de nuestro portafolio, convirtiéndola en una de nuestras marcas más importantes. Apoyé su crecimiento apalancándome en mi empresa, que ya contaba con todo el conocimiento y la logística del mundo del vino.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento?

Estamos logrando sensibilizar a muchas personas sobre la realidad de los animales en situación de calle. Lo más bonito es que, al disfrutar un buen vino, también están apoyando una causa con propósito.

Hasta ahora, hemos logrado más de 500 esterilizaciones en Bogotá y Cartagena. Alimentamos de forma permanente a varios animales, y tanto nuestras oficinas como nuestro equipo funcionan como hogares de paso: recogemos animales, los cuidamos, pagamos veterinarios, hospitalizaciones y guarderías hasta que están sanos y listos para ser adoptados.

Nuestra función constante es su bienestar, y cada botella vendida nos acerca a transformar más vidas.

6. ¿Soy feliz?

Vagabundo me llena de felicidad y me da un propósito en la vida. Aunque es doloroso ver casos de maltrato animal, el saber que estamos haciendo una diferencia, por pequeña que sea, me reconforta el alma. Este proyecto es lo que realmente me da vida.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Nunca, es el proyecto de mis sueños. Quiero que me acompañe toda la vida. La empresa de pronto lo pensaría, pero Vagabundo nunca.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Crear la importadora hace 15 años fue un desafío enorme. Fueron años de mucho trabajo, pero sin ver resultados económicos inmediatos. Hubo días en los que Jack Daniel, mi perro, comía saltinas porque no teníamos suficiente dinero para darle buena comida. Sin embargo, todo esfuerzo tiene su recompensa, y aquí estamos, vigentes y estables después de tanto tiempo.

Cuando llegó Vagabundo, ya sabíamos cómo manejar la marca, pero lo que realmente resultó difícil fueron los trámites burocráticos. Los papeles, registros, impuestos y todos los procedimientos que involucran la importación de vinos y licores en el país son todo un reto. La burocracia en este sector es tan complicada que cada paso parece una hazaña digna de película.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, lo estoy cumpliendo. Aunque mi sueño es que no haya más animales en la calle, sufriendo, maltratados o pasando hambre, creo que con Vagabundo estamos aportando nuestro granito de arena para mejorar la situación de los más necesitados. Mi objetivo es poder vender mucho más, aumentar nuestro alcance y llegar a todas las zonas vulnerables del país. Realmente, me hace falta poder vender más, darme a conocer más, para poder ayudar tres veces más a los animales que lo necesitan.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos llevar la marca a otros países, y ya hemos recibido solicitudes desde México, Perú, República Dominicana, entre otros. Nuestro sueño es que Vagabundo se convierta en la marca que apoya a los animales en cada lugar donde tenga presencia, replicando el impacto y la ayuda que brindamos aquí, pero a nivel internacional.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Creo firmemente que todo es escalable. Lo que necesitamos es mayor visibilidad, para que más personas conozcan la marca, se unan a esta hermosa causa y, de paso, disfruten un buen vino.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, no recibí ayuda cuando realmente la necesitaba. Y ahora que, con puro trabajo y dedicación, hemos logrado sostenernos y alcanzar tanto… ¡mucho menos la espero!

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Ayudar a muchos animales al mismo tiempo puede ser contraproducente. A veces, las fundaciones reciben y reciben casos sin tener cómo sostenerlos, y al final los más perjudicados son los propios animales. Nosotros aprendimos que hay que hacerlo bien: ayudamos a uno, nos aseguramos de dejarlo completamente listo, y solo entonces pasamos al siguiente, especialmente cuando se trata de rescates o ser hogar de paso. En el caso de las esterilizaciones, ahí sí buscamos ser masivos, porque es una forma efectiva de prevenir el sufrimiento desde la raíz.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi inspiración fue mi perro Jack Daniel Badran, el mejor perrito vagabundo del mundo. Como dice el dicho: “todas las personas creen que su perro es el mejor del mundo… y todas tienen razón.” Yo no humanicé a Jack, él fue quien me enseñó a conectarme más con mi lado animal. Y de esa conexión profunda, nace este gran proyecto.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Cada fracaso es la base de los logros más importantes, porque de ellos aprendes y obtienes la fuerza necesaria para seguir adelante, siempre y cuando lo que busques sea algo que realmente te apasione y sea importante para ti.

Tirar la toalla nunca fue una opción, aunque admito que las demoras y complicaciones burocráticas sí me frustraron en muchas ocasiones. Es un proceso que a veces parece no tener fin, y eso puede resultar agotador.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Definitivamente, estamos marcando una diferencia. Estamos ayudando a controlar la proliferación de animales en zonas vulnerables, mientras educamos a las personas sobre la importancia de la esterilización para salvar vidas. Además, estamos motivando a la gente a colaborar a través de una experiencia única: disfrutar de un buen vino y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar animal.

Creo que las nuevas generaciones tienen una mayor sensibilidad hacia los animales, y este tipo de proyectos resuenan profundamente con ellos. Sin duda, estamos creando una sinergia poderosa con los jóvenes, algo que genera un impacto real.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Con Vagabundo por el Mundo, mi sueño es lograr que zonas específicas tengan todos los animales esterilizados. La única forma de frenar el sufrimiento y maltrato de los animales en situación de calle es esterilizando.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El apoyo, el aliento, la motivación y la energía que recibimos de quienes forman parte de este proyecto son fundamentales para seguir adelante. Gracias a sus compras, donaciones e interés por todo lo que ocurre con Vagabundo, logramos seguir creciendo. Si observan nuestro Instagram, podrán ver que cada rescatado tiene una historia propia.

Estas historias se vuelven de todos, ya que nuestros seguidores, aunque no conozcan personalmente a los animales, se sienten involucrados en sus vidas. Todos se sumergen en el proceso de cada uno de los animalitos que hemos logrado rescatar.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, compartiría mi experiencia, tanto lo positivo como lo negativo, para que cada persona pueda aprender de ella y acortar el camino hacia la realización de su propio sueño.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Lo más importante para nosotros es nuestro equipo. Somos un grupo de 15 personas en Grupo Madero, y cada uno de ellos se compromete de corazón a cuidar, apoyar y proteger a los animales que tenemos bajo nuestra responsabilidad.

Se ponen la camiseta por ellos, y aunque nuestro negocio principal es la importación y venta de vinos, en muchos momentos parece que somos una guardería y veterinaria. Todos, sin excepción, están siempre dispuestos a salvar la vida de un animal.

De hecho, si no te gustan los animales, no podrías formar parte de nuestro equipo, sin importar cuán experto seas en el mundo del vino.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi amor profundo por los animales es algo que quienes me conocen saben bien. Me obsesiona su bienestar, lo pienso constantemente y me angustian las injusticias que sufren. Verlos en situaciones difíciles me afecta profundamente.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

No puedo generalizar. A lo largo de mi experiencia, he sido testigo de mucho maltrato hacia los animales, lo que me hizo pensar que la humanidad en general era terrible. Sin embargo, desde que decidí dedicarme a ellos, he tenido la suerte de conocer a personas increíbles, que dan todo por salvarlos, cuidarlos y ofrecerles una vida mejor.

He aprendido que los buenos somos más, y que hay muchas personas maravillosas luchando por aquellos que no tienen voz.

