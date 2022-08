Ella transforma de manera sostenible los residuos de baterías recargables

Ella es Andrea Alzate, la emprendedora detrás de "Altero". Foto: Cortesía

“Altero es la primera compañía colombiana y latinoamericana para el reciclaje de las baterías recargables que le dan energía a tus dispositivos electrónicos, entre ellos tus celulares y computadores. Debido a que actualmente la tecnología es una de las mayores prioridades en nuestra vida, grandes cantidades de baterías se hacen cada vez más necesarias, y así mismo cuando una batería ya no funciona nos encontramos en la necesidad de reciclarla correctamente para que no termine en la basura ocasionando daños ambientales. En Altero transformamos todas estas baterías que ya no sirven y recuperamos de ellas materiales como el cobalto y el litio con los cuales podemos volver a fabricar nuevas baterías.

Actualmente generamos 10 empleos directos e indirectamente nos vinculamos con diferentes sectores como el de la electrificación, transporte, tecnología y empresas gestoras de residuos para completar la cadena de abastecimiento”, de esta forma habla Andrea Alzate de Altero, la idea de negocio amigable con el planeta. Ella pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y narró la historia de una empresa con legado para las próximas generaciones.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 36 años, soy Química y Doctora en Ingeniería de Materiales.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Altero es la primera compañía colombiana y latinoamericana en desarrollar una tecnología no convencional para la transformación sostenible de residuos de baterías recargables litio ion. La idea nace hace 6 años como respuesta a una problemática ambiental y a los métodos que estaba creando durante mis estudios de doctorado para recuperar materiales estratégicos, desde fuentes secundarias como los residuos eléctricos y electrónicos y los residuos de baterías recargables.

Desarrollé una tecnología ambientalmente amigable para la transformación de baterías recargables litio ion. Esta tecnología se aparta de los métodos convencionales como los hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos, lo cual nos permite transformar las baterías y recuperar materiales estratégicos como el cobalto, el litio y el níquel con un proceso 100% seguro que no usa nitrógeno para la descarga de estas ni ningún otro reactivo químico. Contribuyendo al medio ambiente con un proceso cero emisiones y cero vertimientos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fue un camino de transferencia tecnológica desde mis años de investigación científica que permitieron diseñar, desarrollar y probar los procesos que integran la tecnología a escala de laboratorio, luego prototipar y construir la maquinaria a nivel funcional para finalmente escalar a pilotos industriales y productivos. Fue un proceso investigativo con un gran rigor científico, pero al mismo tiempo con una gran flexibilidad para innovar y creer que era posible un desarrollo alternativo que nunca se había propuesto. Requirió de muchos años de investigación donde fue fundamental el apoyo de la academia, un largo periodo de emprendimiento apoyado por toda mi familia y la destinación exclusiva de los recursos económicos familiares para financiar y materializar esta idea de negocio.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Durante los cinco años de mis estudios doctorales logré reunir y ahorrar una cantidad significativa de capital gracias a la gran financiación que conseguí para la ejecución de mi investigación doctoral. Como todo lo relacionado a mis estudios y manutención estaban cubiertos, me fue posible ahorrar todo el salario percibido durante estos años, así retorno al país luego de mi estancia doctoral en “The University of British Columbia”, Canadá, con los recursos necesarios para comenzar a dar viabilidad a este proyecto empresarial. Una vez en Colombia toda mi familia se suma al proyecto aportando sus habilidades profesionales y también sus recursos económicos. Mientras íbamos cimentando más la empresa recibimos recursos de familiares, amigos cercanos, prestamos del sector bancario e inversión extranjera. Actualmente nos llena de satisfacción la credibilidad y confianza que el sector bancario y nuestro inversionista han depositado en Altero, todo esto conservando la participación mayoritaria de la empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Me siento feliz de haber logrado un aporte significativo al cuidado ambiental, a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, a la resignificación de los residuos como materiales de gran valor de los cuales podemos extraer nuevamente los recursos necesarios para nuestros avances tecnológicos. Estamos cambiando la forma de pensar en las baterías como simples desechos. Estamos creando procesos de ciclo cerrado de donde podemos recuperar materiales críticos y en riesgo de desabastecimiento como el cobalto y el litio.

6. ¿Soy feliz?

Soy una mujer profundamente feliz que tiene la gran fortuna de vivir bajo sus propios ritmos y expectativas, amo crear, resolver problemas y materializar ideas. Creo que como seres humanos tenemos la elección sobre lo que hacemos con nuestro tiempo y que al vincularnos con un propósito más grande que nosotros mismos estamos transformando vidas y cuidando de una forma amorosa nuestro entorno.

Busco la expansión de mi ser y su bienestar fluyendo en una vida creativa donde integro mis pasiones a mis proyectos lo cual le da una gran diversidad y estados de felicidad a mi existencia. He estado vinculada con el deporte al aire libre toda mi vida, soy instructora de apnea y paracaidista, así que de alguna forma mi amor por el agua y el aire me ha llevado a crear tecnología para la protección ambiental.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No está en los planes a corto/mediano plazo, pero si, la empresa podría venderse siempre y cuando se mantengan los principios, el propósito y la misión/visión regional de la idea. No es realista pensar en crecimiento regional o internacional sin inversión extranjera, ya que ni en Colombia (ni en Latino América) existe la industria avanzada de la electrificación para poder maximizar el uso de los productos que produce la empresa. Es más, en Norte América y Europa este tema no deja de ser nuevo, solo en 3 países de Asia la industria está completamente desarrollada (China, Japón, y Corea)

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue un proceso orgánico para mí, siempre observe a mis padres emprender, mi padre fundó varias empresas y el apoyo incondicional de mi madre a cada uno de sus proyectos, nos dio a mis hermanos y a mi el ejemplo mas bello del poder de creación de una idea hasta su manifestación y todo el enfoque, tiempo y locura que se requiere para lograrlo. En nuestra familia tuvimos todas las herramientas y enseñanzas para emprender nuestros propios sueños.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Los sueños para mi son procesos dinámicos que se transforman y nos hacen estar constantemente motivados y con el deseo intacto de seguir caminando hacia su realización, por eso no diría que cumplí mi sueño, diría que estoy viviendo en la infinidad de mis sueños.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

A nivel personal deseo seguir fluyendo en un río interminable de proyectos creativos. Para Altero se viene ahora no solo su consolidación como la empresa pionera en Colombia para el reciclaje sostenible de residuos de baterías litio-ion, sino en un corto/mediano plazo lograr su expansión a nivel regional en Latinoamérica, todo esto transmitiendo y conectando a las personas con nuestro propósito de transformar residuos y recuperar recursos en armonía con el medio ambiente.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, no solo en temas de volumen (1000 toneladas es actualmente una capacidad suficiente para el mercado colombiano), ni en temas regionales, como lo hemos mencionado, el plan es crecer inicialmente en Latinoamérica… pero nuestra tecnología también nos permite escalar en temas de tamaño, para poder hacer la transición de las baterías de consumo electrónico (como las de celular y laptops), hacia las baterías de la electrificación de la energía como las de los autos eléctricos o las de almacenamiento de energía.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, de hecho, recientemente nos asociamos con un inversionista que nos ha generado mucho valor a la empresa para despegar comercialmente, y posicionarnos internacionalmente. Llevábamos meses buscando inversión, pues no es fácil por ser un tema nuevo en Latinoamérica, pero a través de contactos conocimos a la persona indicada en una conferencia sobre reciclaje en Las Vegas. La química fue inmediata pues coincidimos en el propósito y la misión/visión regional del proyecto. Nuestro nuevo socio, además de ser colombiano y ser respetado regionalmente, tiene una trayectoria con las empresas más influyentes del mundo en la industria del reciclaje. Su experiencia incluye el desarrollo de una empresa similar en USA, desde el inicio de operaciones, hasta perfilarse hoy como la única empresa que podría finalmente cerrar el ciclo de sostenibilidad energética en el mundo. El interés internacional ha sido inmediato, no solo en Colombia, sino en la región.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que nada merece el calificativo negativo que se le da a la palabra error, valoro la crisis como elemento transformador, así que no tengo arrepentimientos solo aprendizaje y en este camino de aprendizaje volvería a hacer todo lo que me ha traído hasta este punto de mi vida.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Todos los seres mágicos que hacen parte de mi vida, mi familia, mis amigos, las personas que se han conectado con mi caminar. Me gusta seguir a esos seres inspiradores que me hacen vibrar el corazón. Encuentro inspiración en ellos para fluir y crear, ellos saben quiénes son, los seres mas cercanos a mi espíritu.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He tenido momentos de crisis transformadoras y claro que entre pensamientos desalentadores se piensa en abandonar y tomar otros caminos. Lo más impactante de todo es que estas subidas y bajadas hacen parte del amor que siento por los procesos más que por los resultados. Particularmente, el año pasado tuve un momento crítico en el cual me sentí desconectada y abrumada por la empresa, y fue ese preciso momento el que me llevo a un viaje interior que me reconecto con mi propósito y le ha dado a mi vida unos nuevos estados de fluidez, amor y creatividad.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No específicamente. Hago parte de una comunidad científica y académica, y tengo una gran comunidad de seres cercanos, familia y amigos. Seres emprendedores e innovadores. Con cada una de nuestras empresas y proyectos nos motivamos e inspiramos mutuamente.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Lo que estamos haciendo en Altero tiene una trascendencia única y mundial para las nuevas generaciones. La electrificación es inminente para el desarrollo de energías sostenibles y frenar el impacto ambiental sobre nuestras vidas. El gobierno entrante también tiene planes bastante interesantes para el desarrollo ambiental y de electrificación. El reciclaje es fundamental para estos proyectos. Las nuevas generaciones básicamente no tienen otra opción.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo expandiéndome como ser humano en mis múltiples proyectos creativos, veo el crecimiento de mi empresa siguiendo nuestro propósito de innovación tecnológica en armonía con el medio ambiente colaborando a escala global a la mitigación del cambio climático, a la transformación sostenible de los residuos y a la recuperación de materiales estratégicos sin incurrir en la extracción desde fuentes minerales primarias.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido mi fuente de inspiración, mis socios y las personas que han hecho posible esta materialización. La integración de esfuerzos, el trabajo multidisciplinario, el aporte desde diferentes perspectivas y personalidades es lo que genera la innovación, sin ellos este proyecto no hubiese cobrado vida.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, una de las emociones que más me motivan es el agradecimiento e intento que ese agradecimiento esté representado en lo que puedo dar y transferir a otros seres. Me conmueve poder llegar a ser un elemento multiplicador positivo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Altero es un conjunto de seres que le dieron vida en primera instancia a una tecnología y luego a un proyecto empresarial, el equipo lo conforma mi familia, mi padre Jaime que es Ingeniero Electricista, mi hermano Miguel, Economista, mi hermano Jaime Andrés, Ingeniero de sistemas, nuestro nuevo socio Carlos Andrés Gómez, Ingeniero Industrial (también con maestría de una universidad canadiense) con una amplia y respetada trayectoria en las empresas más influyentes en la industria mundial del reciclaje tecnológico, quien llegó en un momento trascendental a la compañía a aportar no solo capital sino también su visión estratégica, comercial, de expansión internacional y todo su impulso creativo.

Tenemos también a nuestro personal de planta y colaboradores expertos en las áreas productivas, I+D y ambientales.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Alteramos para transformar, nos diferenciamos a través de la creación de tecnología no convencional y en armonía con el medio ambiente que resuelva la problemática global de la generación desmedida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entre ellos las baterías litio ion y ser una opción sostenible para el abastecimiento de materiales críticos para la industria de la electrificación.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que más allá de desarrollar una tecnología, idea de negocio o empresa es el desarrollo interior lo que permite que tus ideas trasciendan. Tener estados de paz y plenitud, trabajar por tu bienestar físico, mental y espiritual, encontrar el propósito profundo de tu existencia y entregarte a ello para finalmente salir de ti y ser una vía de transformación e inspiración que pueda impactar positivamente la vida de otros seres y el entorno.

Entre nuestros principales clientes se encuentran los programas nacionales de posconsumo de residuos eléctricos y electrónicos y baterías, empresas fabricantes e importadoras de aparatos eléctricos y electrónicos, empresas de movilidad eléctrica y gran almacenamiento energético. A nivel internacional tenemos aliados para la comercialización de el cobalto, níquel y litio recuperado con lo cual aseguramos la reincorporación de estos materiales en nuevas baterías litio-ion.

La gran necesidad de establecimiento y consolidación de los mercados emergentes de transición energética que buscan migrar de su dependencia al petróleo y el carbón hacia energías alternativas limpias, nos ubican en una posición de vital importancia, ya que no es realista este cambio energético sin antes asegurar el almacenamiento de energía en las baterías y el cierre de su ciclo de vida útil con tecnologías de reciclaje optimas y sostenibles.

