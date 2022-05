Ellas envían mensajes de amor, amistad y gratitud a través de brownies

Ellas son Ángela Delgado y Manuela Ibarguen, las emprendedoras que encontraron en la gastronomía la forma de expresar amor, felicidad y locura a través del rico sabor de brownies y galletas. Foto: Cortesía

“La Folie nació de manera insospechada. Estando en París, entré a un almacén que está en mi lista de favoritos en el mundo. Es un lugar en donde miles de utensilios saltan a la vista de una apasionada por la cocina, no fue tarea fácil escoger los moldes que compré. Con pocas ideas de qué hacer con ellos, resultaron entre mis compras y así soportaron el abandono por un buen tiempo en un cajón de la cocina. Un día visité los libros de recetas de mi mamá que es chef Cordon Bleu y reviví los días en los que hacía brownies melcochudos y que vendía a escondidas en el colegio. Pasé días intentando una masa suave, melcochuda y poco empalagosa. Así nacieron los deditos de brownie que vendí tímidamente en Wikimujeres y que rápidamente me dieron un reconocimiento poco sospechado. Pasaba mis días haciendo pedidos para personas que decían que estos deditos eran “la locura” , hasta que llegó Navidad y los compradores ya no se contaban con las manos.

Mi sensibilidad por la cultura francesa, en particular por la parisina, me fue dada por haber estudiado en un colegio francés y por haber vivido en Paris, de ahí surgió La Folie , su nombre traduce locura y se conectó perfectamente bien con lo que experimentaban las personas al probar lo que había nacido un día en el que una receta falló para darle nacimiento a este universo del que cada día me enamoro más y más.

Hoy somos un equipo de seis personas, además de los deditos, hacemos mensajes de brownie y las personas pueden expresar lo que no es tan fácil de decir en fechas especiales o en momentos en donde se busca un perdón o una declaración. El año pasado hicimos más de 10.000 mensajes y más de 50.000 deditos de brownie con todo el sabor de nuestra marca”. Una historia con mucho sabor que va contando Manuela Ibarguen, la fundadora de un negocio gastronómico que conquista paladares con mensajes cargados de mucho amor. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que narró desde su experiencia como emprendedora:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

36 años, Diseño Industrial, Máster especializado en Moda y Lujo

33 años, Ingeniería Industrial

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació desde el colegio, en ese momento sufrí anorexia nerviosa. Mi obsesión fueron los brownies. Los horneaba y los vendía, pero nunca los probaba. Más adelante en mi recuperación entendí cómo una obsesión puede convertirse en un negocio.

Empecé a crear los mismos brownies, fruto de una receta familiar, en bocados pequeños que hoy llamamos deditos y más adelante empecé a personalizarlos. Así nace La Folie que traduce La locura y es justo lo que los clientes exclaman al probarlos: “Qué locura”.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Wikimujeres fue mi primera ventana a unas ventas exitosas, luego Buró y más adelante me asocié con Angela Delgado, ingeniera industrial, quien ha sido el mejor complemento, fue junto a ella que logramos consolidar a La Folie como empresa, hoy en día liderada por mujeres.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Empecé con muy poco presupuesto, luego hubo una inversión por parte de Ángela, mi socia, y todo lo que hemos ganado lo reinvertimos en la empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Esta empresa se ha convertido en una experiencia que une a las personas pues los clientes arman sus cajas con deditos de brownie con mensajes de amor, amistad, perdón y compañía. Entonces más que un alimento, vendemos unión.

6. ¿Soy feliz?

Mientras uno haga lo que le gusta, la felicidad está asegurada, y hago lo que me gusta.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

A veces soñamos despiertas y pensamos “¿Qué tal ser la línea de lujo de productos Ramo?”, soñar no cuesta nada y quien sabe, hasta lo logremos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Durísimo, al principio encontrar la aceptación de los clientes y alcanzar el punto de equilibrio es una misión que requiere mucha disciplina, perseverancia y sobre todo apertura de mente hacia la frustración.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estoy cumpliendo, hace falta que muchas personas conozcan los que hacemos en Bogotá, a nivel nacional e internacional , esto hasta ahora empieza.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue lanzar una línea apta para diabéticos y darnos a conocer más a nivel nacional e internacional.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que lo es, de ahí nuestra idea de estar en diferentes ciudades de Colombia,

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si la propuesta es viable y vemos una prospección positiva no tendríamos duda en hacerlo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A veces por el afán y por “ahorrar” plata, escogimos proveedores errados y terminamos pagando más de lo que

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Admiro el buen desempeño de empresas colombianas como Masa, Mistral, entre otras. Y sigo a los grandes pasteleros que parecieran tener una musa creativa inagotable como Cedric Grolet o Christopher Michalak

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No hablaría de fracaso, hablaría de frustración porque a veces las cosas no salen como uno se imagina. Claro, la idea de tirar la toalla aparece, pero pesa más ver todo el camino recorrido y darse cuenta que ha sido exitoso y que nos esperan miles de triunfos más.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La Cámara de Comercio tiene programas que ayudan mucho y hemos seguido varios con ellos. También estamos en varios grupos como Wikimujeres, Wikinice, Esse es, entre otros

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Trasciende porque une lazos y genera experiencias de amor que se transmiten de generación en generación y qué mejor forma de hacerlos que con la comida.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Como una empresa que esté en el top of mind de las personas que buscan un regalo especial, que nos conozcan en Bogotá, Colombia y el mundo entero. Además, inspirando a otros que quieren crear una empresa y tienen temor de hacerlo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El apoyo más incondicional.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin duda ese es otro camino que me encantaría recorrer, inspirar y ayudar para que otros lo logren, basándonos en nuestra experiencia para guiar y que otras personas cumplan sus objetivos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo está compuesto por 6 mujeres y juegan un papel importantísimo, sin equipo no hay nada. A veces la mente del emprendedor es ambiciosa y piensa que él solo puede resolver todo, nada más alejado de la realidad.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Hacemos todo con mucho amor, dedicación y disciplina. Nuestros brownies son diferentes por su forma y la personalización que los clientes pueden hacer de ellos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que no hay nada mejor que hacer lo que uno ama, que si me pagan por hacerlo es mucho mejor , que lo que hago lo hago lo mejor posible y que si genera impacto en otros voy por muy buen camino

