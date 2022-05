Emprendedores solucionarán necesidades de innovación que tienen grandes empresas

Un trabajo en equipo que requiere innovación. Foto: Pixabay

En un viaje que hicimos hace unos 10 años por Singapur y Malasia, estaba claro uno de los objetivos que tenían los gobiernos de estos países para incentivar la creatividad y la innovación era el de encontrar soluciones a las necesidades no solo de sus propias poblaciones, sino de las que fueran más allá de sus fronteras. Pero no se trataba de importar esas soluciones, se trataba de encontrar talento local que fuera capaz de asumir el reto. Y lo lograron. Así se convirtieron en países con potencial de innovación y emprendimiento reconocidos internacionalmente.

Pues esta semana, la Cámara de Comercio de Cali y Wayra Hispam de Telefónica Movistar, lazaron una iniciativa llamada ‘Retos Corporativos Cali’, que busca justo eso que ha hecho tan exitosos a otros países, como estos dos de Asia o como el famoso modelo de Israel, tan publicitado en todo el mundo. “Este proyecto busca potenciar un relacionamiento que es de enorme beneficio no solo para las entidades participantes, sino que también se traduce en fomentar la innovación en nuestro mercado y entregar nuevos productos o servicios a las personas”, dijo en un comunicado de prensa Sergio Zúñiga, director de Emprendimiento e Innovación de la Cámara de Comercio de Cali.

¿Cuáles son esas grandes compañías caleñas que buscan a los emprendimientos innovadores? Se trata de Banco W, B Altman, Eficacia, Maderkit, Gases de Occidente, Sucroal, Aceites Manuelita, Sumiquin , Finesa, Fanalca y Seguridad Atlas. ¿Y qué buscan? Soluciones en temas de “e-commerce, logística, salud, fintech, realidad aumentada (VR), legaltech , insurtech, agtech, edtech y retailtech, agrega del documento liberado para medios. “La vinculación entre las grandes empresas y las startups es clave para que las primeras consigan innovar a mayor velocidad y a un costo mucho menor”, explicó Agustín Rotondo, regional manager de Wayra Hispam.

Y aunque se buscan emprendimientos colombianos, el reto también es abierto para nacientes empresarios de otros países, pues también ha quedado claro que con la tecnología se borraron las fronteras. El mismo Zúñiga recordó que “una de las preocupaciones que se tiene actualmente en Latino América es que en los rankings de intención de emprendimiento los países de la región cuentan con calificaciones destacables, pero en los de innovación global prácticamente no aparecen. Esto puede significar muchas cosas, por ejemplo, que se emprende, pero los niveles de disrupción de estos emprendimientos son pobres o que los ‘innovadores’ no emprenden, la verdad no se sabe qué es causa, efecto y correlación. Lo que sí se sabe es que los mercados son cada vez más exigentes, los ciclos de creación tecnológica más cortos y que las ventajas competitivas a largo plazo ya no existen, que las empresas sean startups o ya establecidas están llamadas a competir con ofertas disruptivas globales, de forma que, si lo hacen de la mano, pueden tener mejores resultados que si lo hacen solas”.

Si está interesado y tiene un emprendimiento que ofrezca soluciones innovadoras, el registro se hace aquí.

