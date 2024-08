“Emprender es la única forma de salir de la pobreza”: Fredy Vega, de Platzi

Evento de inauguración del Gofest 2024. Foto: Edwin Bohórquez Aya

“Toca creer que mañana va a ser mejor que hoy. Hay cosas increíbles, la primera vez que levantamos plata la queríamos traer a Colombia y no nos dejaban los bancos. No nos iban a aceptar mover la plata, fuimos a abogados y nadie nos ayudaba, pero la CCB nos ayudó, por una ventanilla. Más de 40 estudiantes de Platzi facturan más de un millón de dólares. ¿Cómo hace este país para competir contra México si somos un tercio de esa economía? Hoy generamos empresas con más impacto, generamos cosas buenas, incluso cuando a uno no lo apoyan. Emprender es muy difícil, es muy berraco y no para de ser jodido, porque emprender es una elección, pero lo maravilloso es que emprender es la única forma de salir de la pobreza. Si uno mira la historia humana desde la revolución industrial es generando más empleo de mejor calidad. Esa es la fórmula, eso es el efecto multiplicador que hace que salgamos e la pobreza. Colombia es un sinónimo de calidad, eso nos dicen afuera, somos un país relativamente pequeño con impacto grande”.

El comentario, durante una corta intervención en la inauguración del Gofest, el festival de emprendimiento más importante de Bogotá y, de paso, de Colombia, es de Fredy Vega, CEO de Platzi, la plataforma de educación de América Latina y quien es catalogado como uno de los emprendedores más exitosos de Colombia en las más recientes generaciones. Su intervención, como una opinión de quién por medio de la educación genera empleo, tiene mucho de fondo en países como Colombia, donde las tasas de desigualdad son elevadas y la informalidad supera el 50%. Sí, más de la mitad de la población trabaja de manera informal. En el llamado rebusque, del día a día.

“El futuro es ahora” es el eslogan del festival de este año, pero ¿por qué dicen eso? Hernán Ceballos, gerente general de Innpulsa, cuenta que se está trabajando en varios niveles en emprendimiento, en la economía del conocimiento y la democratización del emprendimiento. En la población de la economía popular. “Porque es muy diferente hacer emprendimiento cuando uno es hijo del gran empresario, otra cosa es hacerlo en el barrio”.

La cabeza de Innpulsa, en línea con la máxima de emprender para salir de la pobreza, recordó que en alto impacto “seguimos con Aldea” y también hizo un resumen general del trabajo que adelantan: “Hay grandes jugadores, ven el mercado, el acercamiento a la oferta y la demanda. El emprendimiento tecnológico necesita un desarrollo especial, un referente es el MIT, y tomar esa metodología y el trabajo con las universidades para emprendimientos desde la academia, como en la Nacional con Innovatec. Pero hay que articular con fondos inversores. Y tenemos el componente de emprendimiento en la economía popular, están los Zasca, de la mano con la CCB, que son los que tienen que ver con confecciones, calzado, marroquinería, artes gráficas, etc., todo lo que se desarrolla en los barrios populares. Trabajamos en temas financieros, de comercialización. Y también trabajamos con el Departamento de Prosperidad para emprendimientos populares dando activos de hasta $ 30 millones a cada uno. Eso pasará a finales de diciembre, pero deben usar herramientas como el modelo de negocio para que tengan sostenibilidad”.

María Piedad Bayter, directora de competitividad de Bogotá Región en la Secretaría de Desarrollo Económico de la capital, dijo que el posicionamiento de la ciudad como actor en el emprendimiento es gracias al trabajo entre públicos y privados. “La adopción de nuevas tecnologías es lo que nos ha permitido ir posicionándonos, ahí está el campus de ciencia, tecnología e innovación con el que vamos a escalar mucho más, una inversión de más de $ 80 mil millones. Es un hito de infraestructura, pero el reto más grande es el modelo de negocio que vamos a brindar a los empresarios, que sepan el portafolio de servicios que vamos a ofrecer. A 20 años, eso es a 2047, se planea la atracción de 200 empresas, más de 10.700 empleos indirectos generados, venture capital con inversión de US$ 50 millones de dólares. Y eso nos permitirá traer a más empresas con todo loque eso genera alrededor. Ese es un claro ejemplo del trabajo entre todos”.

Por allí entonces surgió aquello de que “Bogotá puede ser un hub de comercio electrónico transfronterizo”. De acuerdo con Bayter, “se puede pensar en incentivos tributarios para que las empresas se posicionen aquí”. Contó que “con Talento Capital identificamos las necesidades de las empresas, las demandas de capital humano y queremos certificar a más de 63.000 personas en habilidades duras, y eso lo haremos con empresas autorizadas, eso permitirá cerrar brechas y aumentar la formalización”. Una más que iba en línea con aquello de emprender para nivelar las cargas, para salir de la pobreza.

Por su parte Jonathan Ardila, vicepresidente de Tecnología de la CCB, a su turno, contó que él puntualmente buscó entender las necesidades del ecosistema emprendedor y fue cuando identificó que había pocos espacios y esfuerzos por entender esa problemática, entender todos los ámbitos para fortalecerlo y permitir un crecimiento del sector empresarial. Cuando habló del campus que se construirá, aseguró que por un lado la ciencia, abanderado por la academia; la tecnología, como valor para la sociedad en medio de un cambio por medio de la transformación digital, y por el lado de la innovación, con la variable de que hay generaciones análogas y digitales en el mismo escenario buscando cómo esas tres generaciones conviven en un solo espacio. “Entonces entendimos esos tres grupos que trabajan de manera aislada y con cocreación, lideramos y abanderamos el campus de ciencia, innovación y tecnología, un espacio que trasciende de lo físico ligado a tesis que ya han sido estudiadas por las universidades, donde existen incubadoras, aceleradoras y todos los actores que estaremos allí”.

Isabella Muñoz, directora ejecutiva de Invest in Bogotá, recordó que “la plata llega a donde hay oportunidades sólidas y estructuradas”. Y dijo: “Ahí hemos hecho un trabajo fuerte, articulación y trabajo en equipo, alineación del sectores público y privado es lo que hace que las cosas funcionen. Bogotá es la capital del talento humano, hay que seguir trabajando en bilingüismo, vemos oportunidades en Fintech y todo el sector servicios. ¿Qué viene? La tendencia de IA es transversal, y hay emprendedores muy buenos como Simetric, la gente que hace conversación con IA; la otra es ciberseguridad, que es un tema crítico, 1600 ciberataques pasan por segundo en Latam, es un mercado potencial. Otros dos: la nube, porque todos los datos están allá, y también el Internet de las cosas, otra vertical con mucho interés”. Y aprovechó para recomendar ScaleUp Bogotá, el lugar donde se conecta con inversionistas.

Una emprendedora exitosa también estuvo presente: Mercedes Bidart, CEO en Quipu. “Vine a Colombia a emprender, me abrieron las puertas. Más de un trillón de dólares para micronegocios existen en Latam, es el 80% de los negocios en Colombia, y la mayoría de nuestras economías está liderada por ese tipo de negocios. Nosotros encontramos que ese vacío y falta de financiación se debe a que los bancos no saben cómo evaluar a un negocio informal, puedo ir a ver el score, pero no entiendo a ese negocio, el del barrio. En Quipu miramos qué información servía para evaluar a esos negocios, con videos, por ejemplo, que cuentan lo que vende, imágenes, redes sociales y con IA nos permite predecir el riesgo de esa persona sin acceso al crédito. Y así miramos cómo ofrecerles un crédito, ya tenemos 10.000 clientes y hemos colocado más de un millón de dólares y descubrimos que estos modelos nos permiten predecir a estas personas que ni las billeteras las atienden y nos están pagando. Nos enfocamos en la economía popular. Venimos iterando desde que comenzamos, es mi misión de vida, llevar más capital a segmentos excluidos de las capitales. Ya podemos trabajar escalando el modelo hacia otras financiera. Hoy lo hacemos por medio de Nequi y Claro, pero ya lo podemos hacer con otros”.

La apertura del festival de emprendimiento no pudo dejar un mejor mensaje: “Emprender es la única forma de salir de la pobreza” y sí que lo supieron argumentar. Aunque no todas las empresas que nacen logran sobrevivir, el talento y la resiliencia colombiana es cada vez más potente. Y lo prueban los números: “Al primer semestre de 2024, Bogotá se consolidó como el epicentro de empredimiento de Colombia destacándose en la captacón de capital con una notable recuperacón frente al año pasado: al cierre de junio se levantaron US$ 451 millones a través de 26 rondas de inversión de nuestros emprendedores, le dijo a Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador Isabella Muñoz, directora ejecutiva de Invest in Bogotá.

Plata hay, talento hay, ideas también y un ecosistema cada vez más fuerte. Sin duda que Fredy Vega tiene mucha razón: “Emprender es la única forma de salir de la pobreza”.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚