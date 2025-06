Emprendimiento sobre ruedas: un rancho que transforma vehículos en alojamiento

Ella es Gabriela Acevedo, la emprendedora detrás del Rancho Las Santas. Foto: Las Santas

“Rancho Las Santas es un hotel donde nuestros alojamientos son vehículos especiales como buses, camiones y un tren que cuenta con habitaciones en su interior. Cada una está equipada con todas las comodidades y amenidades para garantizar una estadía confortable. Contamos con un cine bar, donde proyectamos películas en nuestro domo, acompañado de calefacción, cobijas, palomitas y cócteles. Lo mejor es que Rancho Las Santas está a solo una hora de Bogotá, en Guasca, Cundinamarca."

De esta manera llegó la historia de esta idea de negocio inspirada en el sector turístico a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Gabriela Acevedo, gerente general de esta idea de negocio y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

21 años, estudiante de Derecho.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Rancho Las Santas nació gracias a Lupita, nuestra yegua, quien llegó a nuestras vidas para mostrarnos lo maravillosos que son los animales. Al combinar ese amor con nuestra pasión por los vehículos, encontramos el motor perfecto para desarrollar este proyecto. Somos una gran familia con ideas y preferencias diversas que, al unirse, dan como resultado algo increíble. Cada uno de nosotros ha puesto un pedazo de su corazón en la construcción de Rancho Las Santas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lo logramos con dedicación, trabajo, constancia y creatividad. Cada fin de semana trabajamos en equipo, utilizando herramientas y aprendiendo nuevas técnicas a través de videos en YouTube. Hemos sido perseverantes y optimistas, generando ideas frescas cada día y llevándolas a cabo gracias al esfuerzo conjunto. La clave ha sido el amor con el que hacemos cada cosa y el apoyo mutuo que nos une en una meta común.

4. ¿De dónde saqué la plata para empezar? ¿Cómo la pagué?

Los fondos provienen de nuestros trabajos y esfuerzos realizados antes de iniciar Rancho Las Santas, ya que el terreno era originalmente el sueño de jubilación de mis padres.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

He logrado mucho. He aprendido, he crecido como persona y he adquirido nuevas habilidades. Emprender te saca de tu zona de confort y te reta a ser mejor cada día. Rancho Las Santas evoluciona junto a mí, y trabajamos constantemente para ofrecer una experiencia cada vez más especial, llena de amor, paz y conexión, porque cada uno de nuestros huéspedes es importante para nosotros. Hemos construido una familia: el equipo está formado por personas que hoy son parte de mi corazón. Gracias a este camino, hemos logrado ser más profesionales, más estructurados y con una visión clara de la huella que queremos dejar.

6. ¿Soy feliz?

Sí, mucho. Rancho Las Santas es un sueño; eso es lo que pienso todos los días, con fe y amor. Se ha convertido en una creación magnífica y, aunque ha sido un reto, es lo mejor que me ha pasado en mi corta vida. Es mi motor y mi guía en todo lo que hago.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Rancho Las Santas es mi bebé, es algo que no tiene un valor monetario. Planeo realizar franquicias, pero no veo mi vida sin él en este momento.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue y sigue siendo un reto diario. Empecé muy joven y carecía de experiencia en el desarrollo de cualquier proyecto. No podría decir que ha sido sencillo, pero ha sido un desafío increíble, no solo en lo económico, sino también en aspectos más sutiles, como dejar una huella, imprimir una esencia y construir la estructura de la operación.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, es un sueño hecho realidad, pero tiene mucho más por ofrecer. Es una propuesta de hospedaje única, con un enorme potencial; por eso debemos pensar en grande, pues tenemos muchos proyectos y metas por delante.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguimos puliendo nuestros servicios, desarrollando nuestra operación y potenciando la magia que ofrecemos. Hay un gran camino por recorrer, porque creo que Rancho Las Santas rompe con lo tradicional del mercado e innova.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por supuesto, nuestro modelo de negocio está diseñado para expandirse y crecer sin perder su esencia y naturaleza.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por el momento, no es algo que estemos considerando.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Definitivamente, no dejaría pasar una oportunidad. Siempre hay que aprovecharlas al máximo y probarlo todo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi familia. Somos una familia de empresarios y emprendedores que siempre buscan innovar y crear cosas nuevas. Mis padres son un ejemplo a seguir; tienen las ideas más magníficas y, con consistencia y los mejores valores, todo se logra.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No solo he fracasado, sino que también me he equivocado bastante, pero cuento con un círculo de apoyo que nunca me deja desfallecer.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, mi familia y mi comunidad son muy unidas, y todos nos brindamos herramientas para el bienestar de cada uno, siempre desde la empatía y el amor.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Me encantaría que así fuera. Muchas veces, cuando somos jóvenes, pensamos que es difícil o que incomodar puede resultar molesto. Sin embargo, todos deberían animarse. No todos los emprendimientos funcionan; antes de Rancho tuve otros, y mi error fue no persistir lo suficiente. Las adversidades deben verse como retos. Espero que los jóvenes que vengan rompan las reglas, desafíen los estándares y se atrevan a esforzarse mucho, disfrutando al máximo de la experiencia.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo mi empresa creciendo y formando parte de un grupo empresarial lleno de logros. Me imagino a mí misma más desarrollada y con un crecimiento personal significativo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido mi motor, quienes me motivan cada día y me brindan las mejores ideas. Desde el principio, confiaron en este sueño y continúan trabajando en él.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, hay espacio para todos en este mundo, sin importar el tipo de mercado. Me encantaría compartir mi experiencia, los retos que enfrenté y cómo los superé, ya que eso puede ayudar a acortar el camino hacia mejores resultados.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es quien materializa este sueño. Están comprometidos y apasionados por lo que hacemos. Sin ellos, simplemente no existiríamos. Hemos construido una familia en Rancho y, gracias a ellos, somos uno.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Trabajo con amor. Pienso que cada visitante es como mi mamá o mi abuela, y quiero que se sientan plenos, felices y cuidados. Ofrezco la máxima hospitalidad, con todo el amor del mundo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

La vida está llena de magia. No debemos limitarnos a hacer solo una cosa para ser buenos; podemos probar y equivocarnos. Afrontar retos es increíble. Debemos romper nuestros sesgos y dar un salto hacia lo que realmente deseamos hacer. Haciendo todo con amor, consistencia y disciplina, todo es posible. Rancho Las Santas ha sido una escuela para mí; me ha abierto un mundo y me ha presentado a personas increíbles.

