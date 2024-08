“En Bogotá se levantaron US$ 451 millones” para inversión, el 96% de todo el país

Isabella Muñoz, directora Ejecutiva de Invest in Bogotá. Foto: Edwin Bohórquez A

¿Qué hacen las y los emprendedores cuando necesitan crecer y basan su idea de que esa expansión debe estar financiada por nuevos recursos distintos a los que tengan en la empresa? Pues salen a buscar inversión en alguna de las rondas que, de acuerdo con los mismos números, modelo de negocio y tamaño de su empresa, les permita respaldar dicha estrategia.

Y cuando todo resulta como está en los planes, esa plata aparece y, a veces, supera el monto buscado. De acuerdo con Colombia Tech Report 2023, presentado en mayo de 2024, en donde se logró mapear a 1.720 startups en todo el país, un 30% más que el año anterior, la Fintech era “la industria de mayor interés para invertir, con un total del 39% de las inversiones realizadas”, seguida “por el sector Proptech (29%) y Energytech (8%), este último enfocado en energías renovables, eficiencia energética y economía circular, siendo un sector en crecimiento a nivel regional y global”.

Pero, ¿cómo está el panorama de inversión ya en este 2024 y, sobre todo, qué cifras existen sobre lo que sucede en Bogotá? Pues durante el panel de inauguración del Gofest 2024, Isabella Muñoz, directora Ejecutiva de Invest in Bogotá, además de contar cómo se han venido moviendo para atraer más inversión a la ciudad, soltó algunas cifras que demuestran el por qué se cree que este año podría ser “récord” en esa materia y por eso, en entrevista con Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador, adelantó cifras y detalles del informe de inversión que están próximos a presentar en la capital de Colombia:

¿Cuál fue el balance que hicieron sobre inversión y cuál es el número que están logrando a corte de junio?

Al primer semestre del 2024, Bogotá se consolidó como el epicentro de emprendimiento en Colombia, destacándose en la captación de capital y mostrando una notable recuperación con el año pasado. Veníamos de un 2022, de un 2023 muy complejo, de mucha contracción del flujo de capital en el ecosistema emprendedor, en el mundo y en Latinoamérica, en particular. Pero estamos súper emocionados porque en Invest in Bogotá, estamos levantando la información de manera trimestral de las rondas de financiación del ecosistema de emprendimiento y la buena nueva, que es una primicia para nuestro país y para nuestra ciudad es que, a corte de junio, en Bogotá se levantaron 451 millones de dólares a través de 26 rondas de inversión de nuestros emprendedores. Esto representa el 96% de la del total de capital levantado en el país, es decir, no hay duda alguna de que Bogotá ese el epicentro del ecosistema emprendimiento en nuestro país.

¿Y eso cómo se ve en comparación con el año pasado?

Otro dato que es muy importante: estamos recuperándonos esa contracción, a corte de junio, esos 451 millones de dólares representan el 93% del total de capital levantado en todo el 2023, es decir que, si este segundo semestre seguimos con esta tendencia, el 2024 puede llegar a ser el mejor año del levantamiento de capital para el emprendimiento en Bogotá.

Hace, digamos, 2 años hacia acá, la Reserva Federal puso las tasas muy arriba y se complicaron las cosas para conseguir crédito en el mundo, era muy difícil, y eso se trasladó a los bancos centrales, incluido el colombiano. Los fondos de inversión se empezaron a cuidar. Y en un reciente informe, el Colombia Tech Report, la gente de KPMG nos decía que no era que no hubiera plata de sino que pusieron la vara más alta, están siendo más exigentes. ¿Ustedes sienten eso mismo para con Bogotá?

En tema de inversión y en particular, los fondos de capital privado, han sido un mecanismo alternativo de financiación para ese tejido emprendedor porque el emprendimiento ha siempre tenido ese desafío con la banca tradicional y en un escenario económico inflacionario y en un escenario geopolítico de esa desaceleración de inversión, hemos tenido un ambiente muy rudo, no solo en Colombia ni en Latinoamérica, sino en el global por las guerras, por todas las cadenas de suministro; entonces los inversionistas, lo que están haciendo ahora, es tratar de refugiarse en esos mercados donde ya tienen presencia y donde ya conocen las dinámicas económicas y eso es un tema que se ha mantenido y yo creo que este año será un año de transición, también porque no hemos visto todavía terminar de barajarse y de calmarse las aguas en el mundo.

Sin embargo, los fondos de capital privado han sido un salvavidas, han dado ese, digamos, respiro financiero. Ahora si los bancos, no necesariamente lo han hecho, fue pues por las altas inflaciones y las tasas que tenemos. Yo creo que los fondos han sido un mecanismo súper crucial para que este ecosistema de emprendimiento hoy muestre recuperación.

Isabela, volvamos puntualmente a Bogotá. ¿Cómo se discrimina esa inversión en que está llegando a la ciudad? Creería uno que fintech y todo el tema de servicios es lo que más viene creciendo, o por el lado del capital humano. Y, por otro lado, ¿cómo perciben los inversionistas todo el tema de impuestos como para que digan: sí, nos vamos para Bogotá y no para Santiago de Chile o una ciudada brailera, por ejemplo?

Son excelentes preguntas, déjame primero arrancar con el tema de sectores: estás en lo cierto, el 60% de nuestro Producto Interno Bruto es de servicios, somos una ciudad que sirve y que exporta servicios al mundo y es por eso que el sector fintech sin duda es nuestro líder y nuestro pionero en este ejercicio de inversión. De esas 26 rondas que te menciono, 16 fueron del sector fintech, y luego tenemos otros sectores como el proptech, que es todo esto de tecnología alrededor del tema inmobiliario, que viene creciendo; y también en foodtech, que es todo lo que tiene que ver con tecnología en alimento, esas son las tres verticales que vienen creciendo.

El dinero, por origen de recursos, proviene principalmente de Estados Unidos, de fondos y en inversionistas de Estados Unidos, que representaron el 38% de ese capital movilizado, o sea que sigue siendo no solo para el emprendimiento, sino para la inversión y el comercio, el país sin duda alguna que es un aliado principal.

Somos una cuna de conocimiento y un hub de conocimiento porque tenemos 3 de las mejores 15 universidades de Latinoamérica, la universidad de Los Andes, la universidad Javeriana y la universidad Nacional. Entonces no solo estas, que son el top, sino todo lo demás en el ecosistema de conocimiento. Eso nos ha hecho que podamos forjar el talento del futuro.

Y con respecto al talento humano y a los incentivos, cuando nosotros hablamos del talento de Bogotá, hablamos de un talento eficiente y calificado, nosotros tenemos hoy 6 millones de personas, que es la fuerza laboral activa disponible en Bogotá, y lo interesante es que como lo mencionábamos en el panel, somos una cuna de conocimiento y un hub de conocimiento porque tenemos 3 de las mejores 15 universidades de Latinoamérica, la universidad de Los Andes, la universidad Javeriana y la universidad Nacional. Entonces no solo estas, que son el top, sino todo lo demás en el ecosistema de conocimiento. Eso nos ha hecho que podamos forjar el talento del futuro

Y con respecto a los incentivos, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo quedó establecido que, a partir del mes de septiembre de este año, la Alcaldía de la mano con el Consejo, se va a presentar en el primer trimestre de 2025 una propuesta de incentivos, para que Bogotá pueda empezar también a ofrecer nuevas cosas a esa inversión extranjera que llegue a la ciudad para poder seguir apalancando sin perder ese impulso. Ya muchas muchas ciudades del mundo le están haciendo, incluso de Latinoamérica, incluso colombianas, entonces Bogotá va a hacer un ejercicio también muy técnico y muy importante para que ojalá el próximo año tengamos beneficios también a esa nueva inversión que llega a la ciudad.

Esta semana entrevisté a la gente de Eatable Adventures y hablan del AgriFoodTech, y creo que tiene mucha lógica justo cuando en el país se trabaja en una reforma agraria. Incluso se ha dicho que podríamos ser una despensa mundial de alimentos. ¿Cómo ven es tema a nivel de Bogotá - región?

Ayudamos a llegar a Bogotá Eatable Adventures. Es una marca española y con su equipo trabajamos muchísimo. Quiero darte un número que uno queda como con la cabeza grande: el PIB per cápita exportador de Bogotá son 300 dólares, el de Latinoamérica es de 1000 dólares. Estamos bien rezagados en exportaciones. Yo creo que ese tema que acabas de hablar es súper importante porque nosotros queremos ser un país que evolucione, tenemos que aprovechar los recursos naturales que tenemos y uno de esos son los alimentos. Pasa toda la vida que el país ha dependido de exportar materias primas, es decir, café, pero nunca le hemos hecho transformación, valor agregado a esa manufactura, entonces ¿cuál es el desafío y cuál es la apuesta con traer empresas como esa? Tecnología que permita nuevos modelos de negocio para hacer esas transformaciones, valorar la materia prima para que cuando se exporte sea con valor agregado.

Un ejemplo: no vamos a exportar el arándano, sino que vamos a exportar polvo, por ejemplo, polvo de arándano para diferentes industrias como la alimentaria. Ahí está el valor agregado y ahí es donde Colombia y Bogotá se va a quedar con ese margen de contribución más alto. Entonces ese tipo de iniciativas y pensar en tecnología agrícola y alimentaria es fundamental para apoyar esta transformación y aprovechar toda esa maravilla que tenemos en las municipalidades de Cundinamarca para llevarlas a un nivel de talla mundial en temas de exportación.

¿Y eso lo han logrado hablar con el gobernador y con los alcaldes del departamento?

Sí, sí, de la mano con la Cámara de Comercio y con un convenio que se hizo con la gobernación de Cundinamarca y ahora con Bogota - Región, esta nueva apuesta política también, hay una gran articulación para poder enlazar al Alcaldía-Gobernación y sector privado para que ojalá, a través de eso, podamos identificar esos proyectos y esos nichos en donde podemos apostar y apuntarle a este tipo de innovaciones.

