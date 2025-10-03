Logo El Espectador
“La banca va a ser digital en la próxima década”: Marcela Torres, de Nu

Más del 50 % de sus clientes son menores de 35 años, dice que los bancos tienen que transformarse y habla de cómo llegaron a mover un sistema financiero con regulación del siglo pasado.

03 de octubre de 2025 - 02:00 p. m.
Foto: DIANA REY MELO

Marcela Torres es la gerente de Nu Colombia, el brazo de Nu Bank en el país, el neobanco que rompió los moldes del sistema financiero de Latinoamérica y que fue creado por el colombiano David Vélez, catalogado, gracias a esta movida de negocios, como el colombiano más adinerado incluso por encima de otros banqueros que han hecho sus fortunas durante décadas. “El modelo brasilero se parecía al mexicano, colombiano, argentino. Oligopolios donde pocos bancos son dueños del 90 por ciento del sistema sin que haya competencia, y eso es lo que...

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
