“La banca va a ser digital en la próxima década”: Marcela Torres, de Nu

Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia. / Diana Rey Melo Foto: DIANA REY MELO

Marcela Torres es la gerente de Nu Colombia, el brazo de Nu Bank en el país, el neobanco que rompió los moldes del sistema financiero de Latinoamérica y que fue creado por el colombiano David Vélez, catalogado, gracias a esta movida de negocios, como el colombiano más adinerado incluso por encima de otros banqueros que han hecho sus fortunas durante décadas. “El modelo brasilero se parecía al mexicano, colombiano, argentino. Oligopolios donde pocos bancos son dueños del 90 por ciento del sistema sin que haya competencia, y eso es lo que...