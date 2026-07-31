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Era el jefe de Google, lo echaron y usó sus canas para emprender gracias a la IA

Sin empleo pero con mucha experiencia en el sector tecnológico, Giovanni Stella logró abrirse un camino. Aquí cuenta cómo lo hizo.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
31 de julio de 2026 - 08:00 p. m.
Giovanni Stella escribió el libro "Inteligencia Artificial con canas".
Giovanni Stella escribió el libro "Inteligencia Artificial con canas".
Foto: Edwin Bohórquez Aya

Hoy estamos con un invitado que habla de inteligencia artificial, pero también de canas. Estamos en su casa. Y aquí viene una nueva entrega de Emprendimiento y Liderazgo. Giovanni Stella, bienvenido a este espacio. Resulta que también está lanzando libro. Yo le pedí esta entrevista antes de que alguien me anunciara que estaba con libro en mano y pues las coincidencias de la vida, me lo hicieron llegar a la casa, lo tengo en la maleta y le tengo algunas preguntas sobre él. Giovanni era la cabeza de Google en Colombia y ahora es un...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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