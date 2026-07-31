Era el jefe de Google, lo echaron y usó sus canas para emprender gracias a la IA

Giovanni Stella escribió el libro "Inteligencia Artificial con canas". Foto: Edwin Bohórquez Aya

Hoy estamos con un invitado que habla de inteligencia artificial, pero también de canas. Estamos en su casa. Y aquí viene una nueva entrega de Emprendimiento y Liderazgo. Giovanni Stella, bienvenido a este espacio. Resulta que también está lanzando libro. Yo le pedí esta entrevista antes de que alguien me anunciara que estaba con libro en mano y pues las coincidencias de la vida, me lo hicieron llegar a la casa, lo tengo en la maleta y le tengo algunas preguntas sobre él. Giovanni era la cabeza de Google en Colombia y ahora es un...