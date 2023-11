¿Es emprendedor? Esta organización le ayuda, gratis, a ser sostenible y rentable

Aflora “nació con el propósito de ayudar a identificar los medios para lograr la sostenibilidad financiera de organizaciones sociales de todas las regiones del país", Foto: Pexels

Cruzar el valle de la muerte, como se llama en el mundo del emprendimiento, es un reto al que, por obligación, todos y todas las emprendedoras se deben enfrentar. Crear el producto o servicio, probarlo, conseguir las primeras ventas, organizar la contabilidad, pagar los parafiscales, la nómina y conseguir llegar con algo de utilidad al cierre del primer año es, sin duda, una meta difícil de cumplir. Son numerosas las historias, cuando se habla en la calle, de personas que no la logran, se quedan en el camino: “Nos devolvemos a buscar trabajo”, dicen unos, “Tiramos la toalla”, se les escucha a otros y, aunque también están los que tienen la fortuna de hablar en positivo, son más los emprendimientos que no logran seguir adelante porque no llegaron a ser sostenibles.

Y para la muestra, un ejemplo: “Somos una organización que no ha logrado ser autosostenible y ahora, cuando los estaba escuchando, quisiera pedir ayuda”, nos dijo una emprendedora que, como todos en este ecosistema, ha dejado la timidez a un lado para buscar la atención de alguien más que tiene el conocimiento, las palancas accionables para cambiar el rumbo de muchos en la sociedad. Fue al final de un penal sobre inversión de impacto hecho por NABColombia. Con un “Claro que sí”, el presidente de una fundación que tiene una unidad que ayuda a emprendedoras como ella, le respondió. Tomó su celular, le indicó la página web por donde podría entrar a registrarse y, tras una breve explicación de no más de dos minutos, le contó que allí le ayudarían. Eso sucedió este jueves, en un espacio con empresarios, representantes de la comunidad internacional, inversionistas, talentos que van buscando unir puentes para reducir la desigualdad en Colombia.

¿Cuál es esa unidad que ayuda a emprendedores y emprendedoras de Colombia para que superen el valle de la muerte, que incluso superen los dos años de creación, y puedan seguir adelante con un ritmo creciente? Se trata de Aflora, el programa de la Fundación Bolívar Davivienda que “nació precisamente con el propósito de ayudar a identificar los medios para lograr la sostenibilidad financiera de organizaciones sociales de todas las regiones del país, que no han tenido las herramientas, ni oportunidades para lograr confianza entre sus grupos de interés y así, recolectar fondos para multiplicar su impacto”. Y quien respondió con un “Claro que sí” era Fernando Cortés, el presidente de esa fundación.

“Aflora ha apoyado el fortalecimiento de 32 asociaciones de empresarios, profesionales y empleados, 596 organizaciones de cultura y recreación, 56 organizaciones de derechos civiles, asesoramiento legal y política, 347 organizaciones de desarrollo comunitario y vivienda, 360 organizaciones de educación e investigación, 34 organizaciones de intermediación filantrópica y promoción del voluntariado, 9 organizaciones internacionales, 228 organizaciones de medio ambiente, 2 de religión,140 de salud y 1088 organizaciones de servicios sociales”, detallan en un comunicado de prensa.

¿Y cómo se accede a la ayuda que ofrece Aflora? Como le dijo Fernando Cortés a la emprendedora que se acercó al final del panel, por esta dirección electrónica https://www.fundacionbolivardavivienda.org/programas/aflora/inscripciones/ se pueden hacer las inscripciones. “Desde Aflora trabajamos unidos con las organizaciones para identificar las oportunidades de mejora en áreas administrativas, tesorería, comercial, investigación, mercadeo, a través de un autodiagnóstico, en el que trazamos una ruta de formación y damos acompañamiento para impulsar a líderes apasionados y comprometidos con la construcción de un mejor país, que logren inspirar a quienes aún no conocen cómo transformar su talento en nuevas oportunidades” dijo Lina Otalora, directora del programa Aflora.

¿Cuáles son los retos que ha identificado Aflora, que son los que enfrentan los emprendimientos, y en los que se debe trabajar? Aquí va la lista:

● La gran mayoría de las organizaciones cuentan con un equipo humano limitado, lo cual genera una estructura poco eficiente en sus procesos.

● Un alto porcentaje de las organizaciones no trabajan bajo una lógica de “empresa social” sino como una institución de asistencia y beneficencia. Muchos líderes piensan que tener pensamiento empresarial traiciona o no es coherente con la misión social de la organización.

● Hay poca profesionalización en el sector social, sobre todo, en temas administrativos. Esto genera falta de eficiencia y efectividad al interior de las organizaciones sociales.

● Existe una falta de credibilidad hacia el sector social en general por la sociedad, lo que ha producido la creación de políticas fiscales mucho más fuertes por parte del Gobierno, lo que ha generado pérdida de los beneficios tributarios para las organizaciones sociales, ya que por su falta de estructura administrativa no cumplen con los requisitos del gobierno.

● En particular, el sector social tiene limitaciones en medir su impacto y generar indicadores para medir sus resultados de cambio en la población. Se limitan a hablar de actividades. Esto es perjudicial, puesto que no genera una credibilidad en el sector al rendir cuentas o al formular proyectos y aplicar a convocatorias de cooperación internacional.

Al final, dice Aflora, se trata de que cumplir con un objetivo: “De instituciones que reciben donaciones y dependen de mecenas, a emprendimientos sociales y negocios con propósito y que saben cómo monetizar”. Y como reflexionaba Alejandro Preusche, embajador GSG para América Latina, en el mismo foro de NAB Colombia: “Si todos enfocamos esfuerzos en la reducción de la desigualdad, vamos a crear valor económico”.